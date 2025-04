Itt vásárolnak potom pénzért kincseket a magyarok Bécsben: két ilyen bolt is van, durván megéri betérni

Bécs városa a 48er Tandler néven működteti saját használtcikk-boltját, ahol valódi kincsekre bukkanhat az ember. A bolt kínálata a bécsiek által leadott vagy a város közterületein talált, jó állapotú tárgyakból áll össze – így egy-egy látogatás akár meglepő felfedezéseket is tartogathat. Magyarországon is érdemes persze nyitott szemmel járni, mert bár ilyen koncepció nincs, hasonlóak azért akadnak.

Van Bécsben két bolt, aminek elég izgalmas a koncepciója. A boltokat a bécsi hulladékgazdálkodási szervezet üzemelteti, és az benne a pláne, hogy gyakorlatilag egy nagyon menő lomtalanítás az egész mögött rejlő koncepció – ezt mutatta be most friss videón egy haza TikTok-os is.

A 48er-Tandler igazából egy olyan bolt, ahová a hulladékgazdálkodási szervezete olyan tárgyakat gyűjt, amiket Bécsben van leadtak a szeméttelepre, vagy csak úgy találták azokat elveszve a városban. A lényeg, hogy ezeket a tárgyakat nem egyből kidobják, hanem szortírozzák, megtisztítják, és egy jól rendszerezett, szinte butik-szerű boltban értékesítik. A bevétel gyakran jótékonysági célokra megy, és az egész mögött ott van az újrahasznosítás, a fenntarthatóság és a környezettudatosság gondolata.

Akik járnak a Tandler valamelyik üzletébe vásárolni, zseniális hangulatról, laza bécsi életérzésről, és retro feelingről számolnak be, miközben elképesztő kincseket is ki lehet fogni szinte fillérekért. A 48er Tandlernek, mint említettük, két üzlete van, egyik a Margareten (5. kerület, Siebenbrunnenfeldgasse 3.), a másik a Donaustadt (22. kerület, Percostraße 2). Érdemes tudni, hogy mindkét üzlet szerdától szombatig 10:00 és 18:00 óra között tart nyitva, ünnepnapokon zárva.

Mit találunk a 48er-Tandlerben?

A kínálat rendkívül sokszínű:​

ruházat,

bútorok,

háztartási eszközök,

könyvek,

játékok,

sportfelszerelések,

műszaki cikkek (pl. rádiók, kenyérpirítók),

hangszerek,

de akár kerékpárok és egyéb járművek is.

Fontos kiemelni, hogy a műszaki cikkeket mindig alaposan bevizsgálják, sőt egy éves jótállást is biztosítanak hozzájuk.

Több ez, mint egy bolt

A bolt kiemeli magáról azt is, hogy a 48er-Tandler nem csupán egy second-hand bolt, hanem a környezettudatosság és a közösségi felelősségvállalás példája is. Például rendszeresen szerveznek olyan eseményeket, mint például Repair Cafékat, ahol a látogatók megtanulhatják, hogyan javítsák meg elromlott eszközeiket, ezzel is csökkentve a hulladék mennyiségét.

Magyarországon is van ilyen bolt?

Igen is, meg nem is. Maga a Tandler koncepciója elég egyedi, mondhatni trendi. Hivatalból ilyen kezdeményezés nincs Magyarországon, viszont hasonló célokat szolgálnak a különböző adományboltok, például a Máltai Szeretetszolgálat és a Baptista Szeretetszolgálat által működtetett üzletek, ahol használt ruhákat és háztartási cikkeket lehet vásárolni.

Emellett a Humana adományboltok is jelen vannak, amelyek a fenntarthatóságot és a jótékonyságot ötvözik. Bár ezek a kezdeményezések hasonló elveken alapulnak, mint a 48er Tandler, a bécsi modell komplexitása és városi támogatottsága mégis kifejezetten egyedülállóvá teszi azt a régióban.