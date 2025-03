Mégis, miért szállt el a tojás ára ennyire a magyar boltokban?

A magyar tojásárak az elmúlt években drasztikusan emelkedtek, és 2025 elején sem látszik egyértelmű enyhülés. Míg 2021 januárjában tíz tojás átlagosan 442 forintba került, mostanra ugyanez az ár már 930 forint körül mozog – ez több mint 110 százalékos drágulás. Bár a kormány újra a kiskereskedelmi láncokat hibáztatja, valójában egy összetett piaci folyamat áll a háttérben. A madárinfluenza pusztítása, a forint gyengülése, valamint a gabona- és energiaárak változásai mind hozzájárulnak a magas árakhoz. Ráadásul az amerikai tojásválság is tovább fokozza a nyomást, hiszen az USA most világszerte nagy mennyiségben vásárol tojást, felhajtva ezzel az árakat. Vajon mikor stabilizálódhat a piac? És mit jelent mindez a magyar vásárlók számára? Ennek jártunk most utána.

Az elmúlt hetekben ismét fókuszba került az élelmiszerárak emelkedése Magyarországon, miután Orbán Viktor évértékelő beszédében kemény kritikát fogalmazott meg a kiskereskedelmi láncokkal szemben. A miniszterelnök szerint a vártnál nagyobb inflációért leginkább a boltok felelősek, és jelezte, hogy ha nem látják a megfelelő piaci önszabályozást, akár új árstopot vagy profitszerzési korlátozásokat is bevezethetnek.

Az élelmiszerek inflációja pedig egyes termékek esetében igencsak erős. Itt említhetjük a tejet, a lisztet, a kávét, vagy éppen a tojást is. Utóbbi, azaz a tojás esete pedig kifejezetten különleges, az egész világban nagy a zúgolódás, amelett persze, hogy itthon is újra példátlan mértékben nőnek az árak.

Míg 2021 januárjában egy tízes tojásért átlagosan 442 forintot fizettek a vásárlók, 2025 januárjában már 930 forintba kerül, ami több mint 110%-os drágulás. Ráadásul a növekedés üteme nem lassul – egy évvel ezelőtt, 2024 januárjában a tojás még „csak” 750 forint volt, de a mélyponton, 2024 nyarán volt volt ez 697 forint is. Azt mondhatjuk tehát, hogy az árak az utóbbi fél év alatt is jelentős mértékben nőttek.

A kérdés csupán az: ki tehet minderről? A termelők, a profitéhes boltláncok, a globális folyamatok, járványok? A kérdés megválaszolása igen komplex feladat, számos tényezőt kell ugyanis számításba venni. De mielőtt ebbe belevágunk, érdemes tisztázni, a tojás árára számos globális és hazai tényező hat, többek között a madárinfluenza-járványok, az energiaárak, a takarmányköltségek emelkedése, a forint árfolyama, valamint a termelés természetes ciklikussága.

De vajon melyik tényező játssza a legnagyobb szerepet? Tényleg elkerülhetetlen volt ekkora drágulás, vagy vannak mesterségesen felfújt árképzési mechanizmusok a háttérben? A kérdésnek Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztőjének segítségével jártunk utána.

Tojásár-robbanás: tényleg a boltok tehetnek róla?

Ha most kialakult krízishelyzetről beszélünk, Braunmüller Lajos szerint világszinten messze a legfontosabb tényező a madárinfluenza, amely egyaránt érinti Európát, Észak-Amerikát és Ázsiát, valamint más térségeket is. A járvány megfékezése érdekében nagy számban számoltak fel állományokat globális szinten, az ebből eredő szűkösség pedig érdemben emelte az árakat. Ennyiben tehát világjelenségről van szó. Emellett a takarmány- és energiaárak emelkedése, idehaza pedig a forintárfolyam alakulása is hozzájárult az áremelkedéshez.

A forint gyengülése a tojástermelő szereplőknek azt jelenti, hogy a takarmányok alapanyagául szolgáló gabonák ára emelkedik, akkor is, ha a világpiacon nincs elmozdulás - hiszen ezeket a piac euróban árazza. A drágább takarmány idővel beépül a tojás árába, ahogy a dráguló energia is. Drágul továbbá minden egyéb feltétel és eszköz a csomagolóanyagoktól kezdve az állatgyógyászati termékekig. Magyarországon emelkedtek a munkabérek is, amely szintén költségnövelő hatású

- fogalmazott a szakértő. A szakportál főszerkesztője elmondta azt is, mindent egybevéve a drágulás legnagyobb hajtóereje világszinten a madárinfluenza. A járvány jellemzője, hogy - az emberi influenzához hasonlóan a téli hónapokban tombol leginkább, ezért a közelgő tavaszi, nyári hónapokban visszavonulás várható.

Emellett ráadásul a kieső állomány pótlására már tettek lépéseket a legnagyobb szereplők, idővel ezek a tyúkok is tojástermelésbe foghatók. Várhatóan az év második felére stabilizálódhat tehát a kínálat és az árak is, igaz, más tényezők, így az energia- és gabonaárak még befolyásolhatják ezt a folyamatot

- mondta el a Pénzcentrum Braunmüller Lajos, aki szerint érdemes kiemelni, ha a forint érdemben erősödne, az biztosan fékezné a tojásdrágulást, ám már az is kedvezően hatna erre, ha az árfolyam stabilizálódna, és - például az új jegybanki vezetés munkája miatt - a piac bízhatna abban, hogy hosszabb távon kiegyensúlyozott, kiszámítható árfolyammal számolhat.

Tényleg nagy a baj, és nem csak nálunk

Még mielőtt kitekintenénk a tojásfronton nagyot szenvedő USA-ra, és ezzel együtt arra, amit a világ szinte összes piacára gyakorol érdemes elmondani, hogy a tojásárakat számos tényező alakítja, amelyek közül a szezonális ingadozások, a kereslet és kínálat viszonya, valamint a globális piac mozgásai különösen meghatározóak. A tojástermelés ciklikussága miatt például nyáron a melegebb időben a tojótyúkok többet raknak, míg hidegebb hónapokban kevesebbet.

A háztáji termelés is jelentősen befolyásolja a kínálatot: amikor a jó idő beköszöntével a kistermelők fokozzák a termelést, a piacra jelentős mennyiségű tojás kerül, amely azonban jellemzően nem jelenik meg a nagy kiskereskedelmi láncok polcain. Ilyenkor az eladott tojások száma csökken, és az árak lefelé mozdulhatnak.

A tojásfogyasztás viszont kifejezetten szezonális. Karácsonykor és húsvétkor a kereslet megugrik, hiszen az ünnepi sütés-főzés miatt rengeteg tojás fogy. Mivel a tojótyúkoknak hosszú tenyészidejük van, az állományokat már ősszel le kell telepíteni, hogy a csúcsidőszakban maximális termelést érjenek el. Ennek ellenére a nyári időszakban, amikor a kereslet visszaesik, túlkínálat alakulhat ki, ami lefelé nyomja az árakat. Az ágazat sajátossága, hogy rövid távú beszállítói szerződésekkel működik (jellemzően 1-2 hónapra kötnek megállapodásokat), így az árakat gyorsan befolyásolhatják a piaci mozgások.

A kereslet és kínálat folyamatos változása miatt mindkét fél – a termelők és a kereskedők – arra törekszik, hogy az éppen aktuális piaci helyzetből a lehető legtöbbet hozza ki. Nyugat-Európában, például Ausztriában és Németországban, jellemzőbbek a hosszabb távú szerződések, amelyek kiegyensúlyozottabb árazást biztosítanak, míg Magyarországon az árak sokkal érzékenyebbek a piaci változásokra.

És itt jön a képbe az Amerikai Egyesült Államok

A globális piac hatásai sem elhanyagolhatók. Az Egyesült Államokban jelenleg példátlan tojásválság van: a madárinfluenza következtében óriási hiány alakult ki, amely az árakat az egekbe hajtotta. Az USA ezért világszerte tojást keres, és óriási felhajtóerőt gyakorol a piacra, mivel az összes elérhető többletet gyorsan felvásárolja. Ez a világpiacon is erőteljes árnövekedést generál, és hatással lehet a húsvéti időszak tojásáraira is. A globális keresletnövekedés következményeként a piac gyorsan reagál: ahol akár csak kis mértékű többletkínálat jelenik meg, az azonnal eltűnik, tovább növelve az árakat.

A helyzet így az USA-ban olyan, hogy a boltokban egyre több az üres polc, még úgyis, hogy a tojás szuperdrága, egy darab kb. 400 forint körül mozog - erről már a CNN számolt be nemrég. Ám a vásárlók így is megveszik, amit megtudnak. Az élelmiszerüzletek országszerte figyelmeztetéseket helyeztek ki az üres polcokra. Bár az ünnepi időszakban eleve magasabb kereslet volt várható, az év elején sem sikerült helyreállítani a készleteket. A madárinfluenza mellett az extrém időjárás is szerepet játszott a járvány terjedésében. Az Egyesült Államok délkeleti részén tomboló hurrikánok megváltoztatták a vadmadarak repülési útvonalát, amelyek így többször is visszakerültek ugyanazokra a fertőzött területekre, gyorsítva a vírus terjedését.

A tojás Trumpon is kifogott



Azonban Trump elnök hivatalba lépése óta a tojásárak tovább emelkedtek, első sorban a pusztító madárinfluenza-járvány hatásai miatt. Ennek következtében a tojás tucatjának átlagos kiskereskedelmi ára jelenleg 4,95 dollár, ami több mint 10 centtel magasabb, mint a Biden-kormányzat idején mért csúcs, 2023 januárjában.



Vance alelnök azóta kevesebbet beszél a tojásárakról, és a Trump-kormányzat erőfeszítései ellenére – beleértve az 1 milliárd dolláros tervet a madárinfluenza leküzdésére – az árak továbbra is magasak maradtak. Ez rávilágít arra, hogy az ilyen gazdasági problémák kezelése, függetlenül a hatalmon lévő adminisztrációtól, összetett kihívást jelent.

USA Törökország felé fordul

A hiány miatt az Egyesült Államok külföldi forrásokból próbálja pótolni a kiesést, és ennek a legnagyobb nyertese Törökország. Az a Törökország amelyik idén rekordmennyiségű, 420 millió tojást exportálhat az USA-ba, ami hatszor annyi, mint a tavalyi évben.

Bár a török import részben segíthet enyhíteni a hiányt, az amerikai szakértők szerint ez nem jelent teljes megoldást. "Ez a mennyiség segíthet a kieső termelés egy részét pótolni, de ha a madárinfluenza ilyen ütemben folytatódik, akkor nem lesz elegendő" – mondta Bernt Nelson, az American Farm Bureau Federation közgazdásza. A probléma gyökere az, hogy az USA évente több mint 7,5 milliárd tojást termel, így az import csupán csepp a tengerben.

Mi várható húsvétkor?

A válasz röviden az, hogy ezt egyelőre senki sem tudja. Az amerikai tojáskrízis az elmúlt évek egyik legsúlyosabb élelmiszerpiaci problémájává nőtte ki magát. A madárinfluenza milliószámra pusztítja a tojótyúkokat, a tengeren innen és túlon is, miközben az árak rekordokat döntenek, és az ellátás akadozik. Az USA most rekordmennyiségű importtal próbálja pótolni a hiányt, de hosszú távon ennél komolyabb megoldások kellenek.

Így ami a magyar árakat illeti: a tojás árának alakulása összetett és sokrétű folyamat, amelyet a szezonális fogyasztás, az időjárási körülmények, a termelési ciklusok, a takarmányköltségek és a nemzetközi kereslet egyaránt alakít. A következő hetekben különösen érdekes lesz megfigyelni, hogy a húsvéti időszak előtt milyen irányt vesznek az árak, és hogy az amerikai hiány tovább fokozza-e a globális tojásdrágulást.

Cikkünk kapcsán kerestük a hazai tojásszövetséget, akik egyelőre nem kommentálják az eseményeket.