Egyes Aldi üzletekben már belépéskor levonnak 5000 forintot a kártyádról: mi folyik itt?

Az Aldi új belépési díjat vezetett be egyik londoni üzletében, ami felháborodást váltott ki a vásárlók körében. A szupermarketlánc 10 font előleget kér a belépéskor, amit később levonnak a végösszegből, de a visszatérítés akár napokig is eltarthat azoknál, akik kevesebbet költenek vagy üres kézzel távoznak - tudósított a glasgowlive.co.uk.

Az Aldi Greenwichben található, pénztár nélküli üzletében vezették be az új rendszert. A vásárlóknak vagy le kell tölteniük az Aldi Shop and Go alkalmazást és regisztrálniuk egy fizetési kártyát, vagy meg kell érinteniük a kártyájukat a beléptető kapunál. A belépéskor azonban nem kapnak egyértelmű tájékoztatást a 10 fontos előlegről.

Az üzletben mesterséges intelligenciával működő kamerák követik nyomon, hogy a vásárlók mit vesznek le a polcokról. Távozáskor automatikusan megterheli a rendszer a regisztrált kártyát.

"Ez egy 2022-ben megnyitott koncepcióüzlet, amelyet úgy terveztek, hogy a vásárlóknak ne kelljen kézzel fizetniük a tételekért" - nyilatkozta az Aldi szóvivője. "Egyszerűen csak betehetik a dolgokat a kosárba, és az üzlet kameratechnológiája regisztrálja a vásárlást anélkül, hogy a pénztárhoz kellene menniük - hasonlóan az Amazon Fresh üzleteihez."

A szóvivő hozzátette: "Ez az egy üzlet mindig is megkövetelte a vásárlóktól, hogy letöltsenek egy alkalmazást, hogy beléphessenek az üzletbe, és egy kis előleget kérjenek (az Uberhez hasonlóan), hogy a vásárlói fiókhoz kapcsolódó bankszámlán legyen szabad pénzeszköz."

Az új rendszer bevezetése része lehet az Aldi stratégiájának, hogy növelje az önkiszolgáló kasszák számát üzleteiben. Giles Hurley, az Aldi vezérigazgatója korábban jelezte, hogy a vállalat következő fókusza az önpénztárak bevezetése lesz, nem pedig a pénztár nélküli üzletek számának növelése.

Az Aldi lépése a kiskereskedelmi szektor folyamatos innovációját tükrözi, ahol a vállalatok igyekeznek egyensúlyt teremteni a technológiai fejlesztések és a vásárlói élmény között. A német diszkont áruházlánc versenytársai, köztük a Lidl, a Morrisons, a Sainsbury's, az Asda és a Tesco, szintén folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat a változó fogyasztói igényeknek megfelelően.

Hogyan muzsikál Magyarországon a visszaváltási rendszer?

Az új visszaváltási rendszer bevezetése Magyarországon 2024 egyik legjelentősebb fenntarthatósági lépése volt, amely gyakorlatilag minden vásárlót érint. Az üveg-, műanyag- és fémdobozos italtermékekre kiterjesztett 50 forintos visszaváltási díj célja, hogy ösztönözze a lakosságot az italos csomagolások visszavitelére és az újrahasznosítás előmozdítására. Az automatizált visszaváltás bevezetésétől kezdve azonban megoszlanak a vélemények: sokak számára gördülékenyen működik, míg mások szerint még bőven van hová fejlődni, sőt sokan vannak azok is, akik egyenesen gyűlölik a rendszert.

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatása éppen ezekre a kérdésekre kereste a választ: hogyan látják a rendszer működését a hétköznapi emberek? Mik a legnagyobb kihívások, és mely területeken tapasztalható előrelépés? A kérdőíves kutatás célja, hogy őszinte képet kapjunk a magyar lakosság tapasztalatairól és véleményeiről – függetlenül attól, hogy valaki aktívan használja az új rendszert, esetleg másra bízza a visszaváltási teendőket, vagy éppen elutasítja azt. Éppen ezért fontos, hogy a válaszadó ne akarjon megfeleni senkinek, csak őszintén mondja el a véleményét. A kutatás eredményeiről a Pénzcentrum oldalain fogunk beszámolni. Előre is köszönjük, hogy válaszaival segíti kutatásunkat.