Már készülnek a Black Fridayre a szemfüles magyarok: ezekre a cuccokra fognak azonnal rárepülni

Globálisan 12 százalékkal nőtt a second-hand készülékek piaca, de van olyan hazai szereplő, aki megduplázta éves forgalmát. Egy hazai online piactér harmadik negyedéves számai azt mutatják, hogy a hazai ügyfelek felújított okostelefonból és okosórából hajlandók a legújabb, drágább modellekre költeni, laptop és tablet esetében a jobb ár-érték arányú régebbi modellekkel is megelégszenek.

Világszinten a second-hand okostelefonok piacának növekedése továbbra is felülmúlja az új készülékekét, mivel a használt és felújított készletek mennyisége és minősége egyaránt javul - derül ki az IDC piackutató negyedéves jelentéséből. 2022-höz képest tavaly világszerte több mint 6 százalékos növekedést hozott a second-hand okostelefon-piac mintegy 195 millió darab felújított és használt okostelefon talált gazdára. Ezek értéke közel 73 milliárd dollár volt, ami több mint 12 százalékos forgalomnövekedést jelent az előző évhez képest.

Duplázódó forgalom, Black Friday előkészületek

Működésének első évében több milliárdos forgalmat generált a bevizsgált és felújított mobil eszközökkel foglalkozó Rejoy.hu. Ezt az eredményt tudta megduplázni tavaly októbertől idén szeptemberig, a második magyar piacon töltött évben, amihez hozzájárult az új termékkategóriák - felújított táblagép, okosóra, laptop - bevezetése is.

A soron következő hónapokban a novemberi Black Friday kapcsán számít jelentős növekedésre az online piactér, mivel a cég éves forgalmának 20 százaléka novemberben összpontosul a korábbi évek tapasztalatai alapján. Egy ilyen nagyszabású kampányra a szokásosnál nagyobb készletekkel indul a cég, ezért a legnépszerűbb készülékekért, például a online piactéren keresztül eladni kívánt iPhone 13-asokért a szokásosnál akár több tízezer forinttal magasabb összeget fizethet a cég.

iPhone-ból a két–hároméves modelleket keresik a magyarok

De milyen készülékeket keresnek a magyar vásárlók? Jelenleg a hazai vásárlók több mint kétharmada az iPhone-okat keresi, hiszen az Apple készülékeinek hosszú a terméktámogatási ciklusa. Jellemzően a két-három modellévvel korábbi iPhone-ok a legnépszerűbbek, így az idei év harmadik negyedévére a 2021-ben debütált iPhone 13 vált a legnépszerűbbé az online piactéren.

Ugyanakkor a nemzetközi újkészülék-eladási trendekhez passzoló, 2024-es jelenség a felsőkategóriás készülékek előretörése: az idei harmadik negyedévben az öt legjobban fogyó készülék közé már az iPhone 15 Pro felújított példányai is bekerültek. Utóbbi egyértelműen a back-to-school kampány hatása, mivel a Z generációs ügyfelek az átlagvásárlónál jobb és drágább készüléket választottak.

Felújított Apple Watchból a topmodell a legkelendőbb

Nyár vége óta felújított okosórákat is lehet vásárolni, melyeket a cég szervizlaborjában a bevizsgálás mellett tisztítanak és fertőtlenítenek, dobozában pedig az új, utángyártott töltő mellett egy új szíjat is talál a vásárló.

A közel két hónapja bevezetett új kategória öt legkeresettebb modelljéből három mobilhálózati kommunikációra is alkalmas Apple Watch, amellyel okostelefon nélkül is lehet hívásokat bonyolítani és üzeneteket váltani. Itthon a tavaly megjelent Apple Watch Series 9 modell a legnépszerűbb, a második legjobban fogyó típus pedig az akár extrém sportokhoz is használható Apple Watch Ultra 2-es csúcsmodell volt. A harmadik helyen a belépő szintű Apple Watch 2020 áll.

Laptopon és tableten inkább spórolnak a vásárlók

Míg okosórából és okostelefonból az újabb, két-három éves modellek a legkeresettebbek, az elérhető laptopok és tabletek esetében sok ügyfél némileg idősebb készülékekkel is beéri. Az Apple MacBookjai a világ egyik legnépszerűbb laptopjainak számítanak, ezek közül a magyar vásárlók a 2020-as MacBook Air és MacBook Pro modellek felújított példányait rendelik a legtöbben.

Ez nem meglepő, mert ezek a legkedvezőbb olyan készülékek, amelyben már az Apple saját fejlesztésű lapkája dolgozik, így az újabb rendszerekkel, szoftverekkel is használható. A harmadik legnépszerűbb modellnek számító 2022-es MacBook Air-ben már ennek második generációs utódját építette be a gyártó.

A tabletek közül a harmadik negyedévben egy korábbi típus a 2018-as iPad 9.7 mobilinternet-képes, illetve wifis modelleinek felújított változatai voltak a legnépszerűbbek, míg a top 5-ben még 2020-2022 közötti, wifis iPad alapmodellek kapnak helyet.