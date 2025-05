Magasabb fizetés, alacsonyabb önbecsülés: a férfiak jó részének erre még az egészsége is rámegy

A férfiak mentális egészségét negatívan befolyásolhatja, ha partnerük többet keres náluk, miközben a női kenyérkeresők száma folyamatosan növekszik - tudósított a BBC.

"Kicsit sérti a büszkeségemet, hogy a feleségem keresi a pénzt" - vallotta be Dave, egy otthon maradó apuka egy kutatás során. Egy másik résztvevő, Tom szerint amikor elmondja, hogy otthon marad, mások "nőies pasinak" tartják, míg Brendont a családja egyenesen "házi ribancnak" nevezte.

Ezek a példák jól mutatják, milyen megítéléssel szembesülnek azok a férfiak, akik nem dolgoznak a háztartáson kívül, miközben női partnerük a fő kenyérkereső. Bár a társadalomban régóta él az a feltételezés, hogy a férfiak a fő pénzkeresők, egyre több nő keres többet férfi partnerénél, ami jelentősen befolyásolja az otthoni és társadalmi erőviszonyokat.

A pénz és a hatalom szorosan összekapcsolódik. Amikor a férfiak nem a legmagasabb keresők a háztartásban - miközben a társadalom egy része ezt várja tőlük -, ez hatalomnélküliség érzését keltheti bennük, csökkentve mentális jólétüket, sőt növelve a válás valószínűségét.

Egy svéd kutatás tíz év kereseti adatait és mentális egészségügyi diagnózisokat vizsgálva kimutatta, hogy amikor a feleségek többet kezdtek keresni férfi partnereiknél, a férfiaknál megnőtt a mentális egészségügyi diagnózisok száma. Bár minden résztvevőnél - beleértve a nőket is - akár 8%-kal is nőtt a mentális problémák előfordulása, ha partnerük többet keresett, a férfiaknál ez az arány akár 11%-ra is emelkedett.

Más kutatások szerint a magasabb keresetű nők férjei nagyobb valószínűséggel csalnak, amit a kutatók a férfias identitás újbóli megerősítésére tett kísérletként értelmeznek. A munkanélküli férfiaknál magasabb a depresszió aránya, mint a munkanélküli nőknél, részben azért, mert a nőknek általában erősebb társadalmi kapcsolataik vannak a munkán kívül.

Fontos megjegyezni, hogy bár a női kenyérkeresőket gyakran karrieristának sztereotipizálják, sok esetben a nő azért válik fő keresővé, mert a férfi elveszíti munkáját, ami gazdasági stresszt okoz. Ráadásul azokban a párokbban, ahol csak a nő dolgozik, az átlagos háztartási jövedelem alacsonyabb, mint a kenyérkereső férfiakkal rendelkező párok esetében.

Ugyanakkor pozitív hatásai is vannak, ha a férfiak visszalépnek a fizetett munkától. Az Egyesült Királyságban az apák általában több időt töltenek gyerekeikkel, mint korábban, és a kutatások azt mutatják, hogy az otthon maradó apák még több minőségi időt töltenek gyerekeikkel. Amikor az apák szülői szabadságot vesznek ki, növekedhet a házassági elégedettség és az apák részvétele a gyerekgondozásban.

A társadalmi változások a nők számára is előnyösek. Egy mexikói háztartásokat vizsgáló tanulmány kimutatta, hogy minél több munkalehetősége van a nőknek az otthonon kívül, annál nagyobb hatalommal rendelkeznek más területeken is, például nagyobb beleszólásuk van a pénzügyi döntésekbe.

Amikor normává válik, hogy a férfiak családi kötelezettségek miatt visszalépnek a munkától, az növelheti az egész család jólétét. Svédországban például, ahol ma már három hónap szülői szabadság áll rendelkezésre mindkét szülő számára, tabunak számít, ha az apák kihagyják ezt a lehetőséget.

Bár egyre nagyobb a tudatosság a nők szerepvállalásának fontosságáról, a hozzáállás továbbra is megosztott. Egy közelmúltbeli Ipsos-felmérés szerint a legfiatalabb megkérdezett generáció - a Z generáció - a legmegosztottabb. A Z generációs férfiak 28%-a egyetértett azzal az állítással, hogy az otthon maradó apa "kevésbé férfi", míg a Z generációs nők közül csak 19% gondolta így.

Heejung Chung, a King's College London professzora szerint ezek a hozzáállások részben azért alakulnak ki, mert a fiatal nők ma már nagyobb valószínűséggel rendelkeznek egyetemi végzettséggel, mint a fiatal férfiak, és a húszas éveik elején lévő nők valamivel többet keresnek, mint a férfiak.

A szakértők szerint nyíltabb beszélgetésekre van szükség a fiatalokkal, különösen az iskolákban, a feminizmus és a férfiasság fogalmáról. Karla Elliott, a Monash Egyetem kutatója szerint a férfiaknak nemcsak a gondoskodás "szórakoztató részét" kellene átvenniük, hanem a gondoskodás "zűrös, nehéz részeit" is.

Ahogy a női kenyérkeresők száma növekszik, idővel ez a gazdasági változás normalizálódhat, ami azt jelenti, hogy a gyerekes párok esetében a férfiaknak rugalmasabb munkavégzéssel és több gondoskodással kell alkalmazkodniuk. Ez segíthet a magasabb keresetű feleségeknek karrierjük építésében, és egészségesebb hatalmi egyensúlyt teremthet a kapcsolatokban.