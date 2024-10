Hetek óta késnek a csomagok a SAMEDAY-nél: a román csomagküldőt is elérte a rendelésdömping?

A Packeta szolgáltatási fennakadásai után a Sameday kapcsán is arról panaszkodnak tömegesen a felhasználók, hogy heteket késnek a csomagok. Egy olvasónk csomagjai konkrétan 1 hónapja csücsülnek a Sameday raktárában, az easybox automaták telitettsége miatt ígérni sem tudtak neki semmit az ügyfélszolgálaton a kiszállítás várható időpontjáról. Mivel egyre átfogóbbnak tűnnek a problémák a csomagszállítási piacon, így nagy kérdés, várható-e teljes káosz, ha beindul a karácsonyi dömping.

„A Sameday gyors és biztonságos szolgáltatásokat kínál. Folyamatainknak köszönhetően – időben és megfelelő módon - tudjuk biztosítani a csomagok kézbesítését.” – ígéri felhasználóinak a román Sameday csomagszállítási szolgáltató. A Pénzentrumhoz befutó fogyasztói visszajelzések alapján azonban most komoly problémákkal küzd Magyarországon a Sameday, tömegével akadnak olyan felhasználók, akik hetek óta hiába várnak megrendeléseikre.

"Pofátlanság, lassan egy hónapja hiába várok a csomagomra, amelyet az easybox-automata túltelitettségére hivatkozva nem akarnak kiszállítani” – írta például egy olvasónk, aki azt is hozzátette, szégyellheti magát a Sameday, hiszen ez totálisan ellentmond a szlogenjüknek: “Számunkra a “máról-holnapra” kifejezés nem okoz stresszt, hanem egy elv, amely minden cselekedetünkben irányít bennünket” – idézte a vállalat honlapján is megtalálható szöveget.

Az olvasónk által mellékelt, a csomagkövető-rendszerről készített képernyőképek is bizonyítják, hogy a webshoptól lassan egy hónapja átvett csomagot képtelenek kiszállítani az easybox automatába. Olvasónk azt is megosztotta velünk, hogy hiába jelezte számtalan alkalommal az ügyfélszolgálatnak a problémát, és volt nyitott más megoldásokra is (a csomag átterhelése másik automatára, vagy direkt házhozszállítás), érdemi megoldást nem tudott felkínálni a cég. Sokadik hívására (amely kapcsán azt is elmondta, hogy átlagosan bő 30 perc, mire az ügyintézőt kapcsolják) végül csak lekezelően annyit közöltek:

Egyhamar ne számítson arra, hogy megkapja a csomagját.

Ahogy arról korábban más szolgáltatók is beszámoltak, a komoly fennakadásokat megrendelésdömping okozza, így elképzelhető, hogy a Sameday is ezzel a problémával küzd, pedig még nem is indult el a karácsonyi bevásárlási csúcsidőszak. A fogyasztói panaszokkal kapcsolatban, illetve a probléma hátteréről is érdeklődve kerestük a Sameday-t - amint érdemi választ kapunk, frissítjük cikkünket.

Nem csak a Sameday-nél vannak problémák

Nemrég írtunk arról, hogy a Packeta csomagautomata-hálózatánál tapasztalt késések és fennakadások miatt egyre több panasz érkezik az ügyfelektől. Számos esetben a küldemények hetekig vesztegelnek a raktárakban, és az ügyfélszolgálat sem reagál megfelelően a megkeresésekre. A problémák hátterében elvileg a Temu online piactér és a Vinted használtruha-alkalmazás felől érkező megnövekedett megrendelésszám állhat.

A Packeta hivatalos válaszában elismerte a fennakadásokat, és megerősítette, hogy valóban a csomagdömping okozza a problémákat. A vállalat kiemelte, hogy az elmúlt időszakban szorosabb együttműködést alakított ki egy jelentős távol-keleti webáruházzal, ami új kihívások elé állította a céget. További részletekről a piaci helyzettel kapcsolatban ebben a cikkünkben olvashatsz.

Érik a totális csomagkatasztrófa?

Épp a minap írtunk róla, hogy komoly kihívásokkal találták szembe magukat 2024 folyamán a Magyarországon működő csomagküldő cégek. Pedig igencsak ígéretes volt az indulásuk, jókora piacot építettek rövid távon. A pandémia első évei óriási keresletet generáltak, jelentősen emelkedett a webáruházak forgalma, így a házhozszállítással foglalkozó cégekre rengeteg munka szakadt, ugrásszerű bővülés következhetett.

Miután a vásárlói szokások ismét kezdtek visszatérni a megszokott mederbe, a kereslet csökkent, ugyanakkor számos kihívás is megjelent a horizonton, mint a benzin- és rezsiárak növekedése. A piacot idén pedig az rengette meg, hogy március 28-tól a webáruházaknak muszáj a piaci szolgáltatók mellett a Magyar Postával is szerződniük, az MPL szállítást is felajánlani a vásárlóknak.

Közben a felvásárlások, bekebelezések sem álltak le (A GLS tranzakciójáról itt írtunk, de cikkeztünk arról is, hogy a Sameday felvásárolta a Sprinter futárszolgálatot illetve a Sameday megvette a Pactic csoportot is), folyamatosan alakulnak a csomagküldő cégek erőviszonyai Magyarországon. Erről részletesen alábbi elemzésünkben olvashatsz:

Annyi viszont biztos, a vásárlói oldalról az utóbbi időszakban a szolgáltatások általános romlását lehetett tapasztalni: elérhetetlen ügyfélszolgálat, átirányított csomagok, nem megfelelő tájékoztatás a szállítás idejéről, elveszett csomagok, nem működő csomagautomaták, stb. Ez a jelenség - amikor egy szolgáltatás nem drágul, hanem a minősége romlik - rejtett inflációként nehezedik a vevőkre. Ezért sokan vissza is térhetnek a személyes átvételhez, megspórolva ezzel sok bosszúságot és némi pénzt is. Különösen a terhelt karácsonyi időszakban.