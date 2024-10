Érik a totális csomagkatasztrófa? Fájdalmas kihívás ez a magyar futárcégeknek: káosz lehet a karácsony

Izgalmas időszakot tudhatnak maguk mögött a magyarországi csomagküldő cégek. A pandémia első évei óriási keresletet generáltak, jelentősen emelkedett a webáruházak forgalma, így a házhozszállítással foglalkozó cégekre rengeteg munka szakadt, ugrásszerű bővülés következhetett. Miután a vásárlói szokások ismét kezdtek visszatérni a megszokott mederbe, a kereslet csökkent, ugyanakkor számos kihívás is megjelent a horizonton, mint a benzin- és rezsiárak növekedése. A piacot idén pedig az rengetette meg, hogy március 28-tól a webáruházaknak muszáj a piaci szolgáltatók mellett a Magyar Postával is szerződniük, az MPL szállítást is felajánlani a vásárlóknak. Közben a felvásárlások, bekebelezések sem álltak le, folyamatosan alakulnak a csomagküldő cégek erőviszonyai Magyarországon. A Pénzcentrum friss elemzésében a jelenlegi helyzetet tekintettük át.

A magyarországi csomagküldő cégek, melyek jellemzően kiszállítással és/vagy csomagautomatás szállítással foglalkoznak folyamatosan versengenek egymással a partnerekért, vásárlókért. Az e-kereskedelemben valóságos aranykort hozott el a koronavírus világjárvány, amikor a lakosság nagy része otthon ült, sokkal többen és sokkal többet rendeltek online, mint valaha. A csomagautomaták már a pandémiát megelőzően is terjedtek, de az utóbbi 5 év során meredek bővülés következett be, valósággal elárasztották a városokat, illetve egyes falvakat is. Ez a nagy versengés alapvetően kedvez a vásárlóknak, hiszen a cégek igyekeznek minél kedvezőbb ajánlatokkal és minél jobb szolgáltatást nyújtva megszerezni és megtartani partnereiket.

Ebbe a versenybe nyúlt bele a kormány, amikor idén áprilistól bevezette, hogy kötelező a Magyar Postával is szerződni. Így elviekben elkerülhető, hogy egy adott webáruház csak egy csomagküldő cég szolgáltatását ajánlja fel, mert ott lesz mellette az MPL is. Az e-kereskedelem szereplőire kezdetben ráijesztett ez az új intézkedés, azóta viszont megnyugodtak a kedélyek.

Nagy sokk volt a hazai internetes kereskedelem szereplői számára a Temu betörése is, bár ez a lépés főként a hazai webáruházakat rémítette halálra, mint a csomagküldő cégeket. Ahogy számos más kihívás is felütötte a fejét, mint a közösségi média algoritmusok állandó változása, a horrorinflációt követő recesszió, vagy akár a tömegével megrendelt, át nem vett csomagok problémája.

A vásárlói oldalról pedig az utóbbi években a szolgáltatások általános romlását lehetett tapasztalni: elérhetetlen ügyfélszolgálat, átirányított csomagok, nem megfelelő tájékoztatás a szállítás idejéről, elveszett csomagok, nem működő csomagautomaták, stb. Ez a jelenség - amikor egy szolgáltatás nem drágul, hanem a minősége romlik - rejtett inflációként nehezedik a vevőkre. Sokan vissza is térhetnek ezért a személyes átvételhez, megspórolva ezzel sok bosszúságot és némi pénzt is.

Ráadásul a csomagküldésre, rendelésre alapozó csalások is megszaporodtak, hamis SMS-ekkel, mailekkel próbálják átverni a magyarokat nap mint nap. A csalók gyakran a csomagküldő cégek nevével is visszaélnek, ezzel is rombolva a brandet. Ez egyszerre bosszúság a cégeknek és a vevőknek.

Nemsokára pedig itt a csomagküldési csúcsidőszak: hamarosan minden tele lesz black friday akciókkal, majd november elejétől már fordulunk rá a karácsonyi időszakra. A rendelésekben idén is dömping várható, a kérdés inkább az, hogyan alakulhatnak majd az erőviszonyok, mekkora szeletet haraphat ki a csomagküldők forgalmából az MPL ráerőltetése a webshopokra, és lesz-e olyan szolgáltató, aki az egyre élesebb versenyben kiszorul a piacról.

A verseny folyamatos, több színtéren zajlik

A hazai csomagküldő - kiszállítást és/vagy csomagautomatás átvételt biztosító - cégek piacát a GLS uralja. Ha a belföldi értékesítés nettó árbevételeit nézzük az utolsó elérhető üzleti évi beszámolók alapján, akkor a teljes biac forgalmának csaknem felét a GLS adja. Az összevetést nehezíti, hogy az üzleti évek nem teljesen fedik egymást. Számottevő részt hasít ki a piacból magának a TNT (FedEx), a UPS, a DPD és az Express One is a maguk 8-12 százalékával. A fennmaradó részen osztozik a Foxpost, a Sameday - az eMag easy boxok üzemeltetője - és a Packeta. (Ebben az elemzésben külön nem térünk ki az étel-ital kiszállítással foglalkozó cégekre, mint pl. a Wolt vagy a foodora, mert ezek külön szegmenst alkotnak a piacon belül.)

Ahogy azt már előrevetítettük, a piac folyamatosan változik, alakul, a 2024-es évben is történtek felvásárlások. A GLS Csoport például a nyáron bejelentette az e-kereskedelemre szakosodott magyar fulfilment cég, az iLogistic felvásárlását. Ez a lépés lehetővé teszi a GLS számára, hogy fulfilment szolgáltatást kínáljon ügyfeleinek Magyarországon belül és azon kívül is - írták akkor. Az iLogistic, amely kiszervezett logisztikai szolgáltatásokat nyújt online üzletek számára – például csomagolást, árukészlet kezelést és visszárukezelést – már a felvásárlás előtt is megbízható partnere volt a GLS-nek.

Szintén még az idén történt, hogy az egyébként romániai Sameday a Sprinter futárszolgálat felvásárlását követően a Pactic csoportot is felvásárolta. Ahogy a cégek üzleti beszámolóit áttekintettük, látható volt, hogy a Sprinter utolsó teljes üzleti éve 2022. december 31-ig tartott, nettó árbevétele 3,8 milliárd forint volt, adózott eredménye az utolsó évben már veszteséges, -214 millió forint. A Pactic jelenlegi üzemeltetőjeként ugyanakkor a Fürgefutár.hu Kft-t találtuk. A Sameday pedig 2022. szeptember 10-től Kft. helyett immár Zrt-ként folytatta működését.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Sameday bevételein azt láthatjuk, hogy amíg a 2022. áprilisától 2023. márciusáig tartó üzleti évében 2,7 milliárdos nettó árbevételt termelt belföldön, addig a következő évben már 4,5 milliárdot. Ugyanakkor nem szűnt meg veszteségesnek lenni az adózott az eredménye, az utolsó üzleti évében -3,07 milliárdos veszteséget könyveltek el.

Az összes szereplő összes bevételét, ha egybevetjük, akkor a korábbi üzleti évekhez képest 3,4 százalékos piacbővülésről lehet beszélni. Ez a növekedés egyáltalán nem mondható jelentősnek, hiszen korábban - főleg a világjárvány kitörése után - ugrásszerű, meredek bővülés kezdődött. Ez a szerény emelkedés is inkább azt mutatja, hogy megtört a korábbi nagy lendület.

Ugyanezt a folyamatot érhetjük tetten az internetes kereskedelemben és csomagküldő szektorban együttvéve: a KSH adatai szerint amíg 2020-ban még 45,2 százalékos éves növekedést érhettünk tetten, addig ez 2023-ra 2,8 százalékra süllyedt:

Az, hogy az MPL erőltetése, a Temu térhódítása, a fogyasztói szokások megváltozása, a csomagküldő cégek szolgáltatási színvonalának változásai, a piaci átalakulások, globális válságok milyen hatással lesznek a hazai csomagküldőpiacra, a jövő évi beszámolókból fog valószínűleg kiderülni. Az utóbbi évek kihívásai és az azóta felbukkant új akadályok alapján nem lenne meglepő, ha folytatódna a válságidőszak.

Ez pedig a vásárlók számára sem kedvező hír, hiszen ha egy cég szeretné tartani - esetlegesen emelni is - a szolgáltatása színvonalát, csökkenő vagy stagnáló kereslet és emelkedő költségek mellett, az előbb vagy utóbb áremelést eredményez. Azt, hogy mennyiben kerül már a kiszállítás, illetve a csomagküldés, mennyit emelkedett az évek során, sokkal nehezebb nyomonkövetni, mint a zsemle vagy a tej árának változását. Előbb utóbb azonban, aki szokott rendelni az interneten, szembesülni fog az árak emelkedésével. Ha előbb nem, akkor karácsony előtt.

Ezért érdemes lehet 2024-ben különösen figyelni rá, hogy ha lehet, várjuk össze a rendeléseket, csak egyszer fizessünk a szállításért, keressük meg a legjobb ajánlatot. Továbbá érdemes lehet mérlegelni, hogy megéri-e kiszállítást kérni, nem járunk-e jobban, ha elmegyünk a megrendelt termékért. Mindig figyeljünk a "rejtett" költségekre is, melyek már több száz forintos tételt jelenthetnek egy-egy vásárlásnál: sokféle elnevezésük van, mint szolgáltatási díj, rendszerhasználati díj, kényelmi díj, stb.

Ne felejtsük el, hogy azzal, hogy tudatosan vásárolunk, kétszer meggondoljuk, milyen szolgáltatásra adunk ki pénzt, magunk is alakíthatjuk a piacot. Sőt, nemcsak a pénzünkkel, hanem a véleményünkkel, értékelésünkkel, visszajelzéseinkkel a webáruház felé, szintén hatással lehetünk arra, milyen szolgáltatást kapunk legközelebb a pénzünkért. A pénz, illetve a vélemény ugyanis a legerősebb szavazat a mai fogyasztói társadalmakban, nagyobb tudatossággal ezáltal többet tehetnek a vásárlók, mint hinnék.