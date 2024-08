Tömegek kaptak ilyen SMS-t egy ismeretlen számról: ezt kell tenned, ha köztük vagy

Rengetegen kaptak a napokban adathalász SMS-t a "Magyar DPD" nevében. Ebben ékezetek nélkül írva figyelmeztetik a címzettet hogy kétszer is meghiusult a csomagkiszállítás, és arra kérik, frissítse az adatait, és egy rövidített linket mellékeltek.

Egyre gyakrabban fordulnak elő telefonon, internetes oldalakon, e-mailben és közösségi oldalakon szerveződő csalások, átverések és adatlopási kísérletek. Korábban, az online rendelések növekedésével párhuzamosan, elterjedtek a futárszolgálati SMS-nek álcázott üzenetek, és most úgy tűnik, megint ezek kaptak újult erőre.

Erre azonban nem érdemes kattintani.

A csaló SMS-ekben szereplő weboldalak mindegyike arra törekszik, hogy becsapja a látogatókat, és személyes adatokat, például bejelentkezési információkat vagy hitelkártyaszámokat szerezzen meg tőlük. Szerencsére már vannak olyan oldalak, amelyeket sikerült letiltani, de a legtöbbet egy naprakész biztonsági szoftver (például vírusirtó vagy tűzfal) is egyértelműen felismeri és jelzi.

A csaló SMS. Forrás: olvasónk

Mit tegyünk, ha átverés áldozatává váltunk?

Amint felismerjük, hogy csalás áldozatai lettünk, az alábbi három lépést kell megtennünk: