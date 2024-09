Horror áron mérhetik hamarosan ezt az alapélelmiszert: érik a sokk a magyar boltokban

Muszáj volt a malmoknak drágábban is megvenni a búzát, és ezt mi is megérezzük majd a pékségekben és a boltokban.

A megtermelt gabona alig ötöde alkalmas arra, hogy minőségi lisztet készítsenek belőle, ezért nagyon komoly drágulást szenvedhet el idén a kenyér - erről ír cikkében az mfor. A lapnak Pótsa Zsófia, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének főtitkára azt mondta: a malmok csak a tavalyinál jóval drágábban tudták és tudják a szükséges alapanyagot megvásárolni, mert nagyon kinyílt az olló a malmi, illetve a takarmánybúza árai között.

Az adatok szerint szetember közepére tonnánként 75-90 ezer forintra nőtt a minőségi étlezési búza ára, mert a jegyzés igen komolyan megemelkedett az árutőzsdén. A szükséges mennyiséget azonban most is meg kellett venni, még drágábban is, mert nagyon kevés volt belőle.

A malomipar ugyanakkor nem teheti azt meg, hogy ezt a megemelkedett árakban "lenyelje, így az áremelkedés biztosan tükröződni fog a liszt árában, végső soron pedig a kenyér, a pékáruk árában az átlagemberek is érezni fogják a drágulást.