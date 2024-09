Nagyot nézhetnek a vásárlók a magyar boltok kasszáinál: alapzöldség árát emelték drasztikusan

Miközben általánosságban éves, és havi alapon is elég fékezett inflációról lehet beszámolni Magyarországon, addig azért bőven akadtak olyan termékek, amik azért jócskán megdrágultak. Éves alapon az uborka ára 35, a liszt ára 30 százalékkal, a 2,8-as UHT tejé pedig 29 százalékkal került többe. A csúcsdráguló uborka ráadásul idén július-augusztus között kezdte meg az elszállást, egyetlen hónap alatt 14 százalékkal kerül többe a boltokban, miközben a vaj 9,5, a narancs 8, a citrom pedig 5 százalékkal lett drágább egyetlen hónap leforgása alatt.

A legfrissebb hivatalos adatok szerint 2024. augusztusban az egy évvel korábbiakat átlagosan 3,4%-kal haladták meg a fogyasztói árak. Ugyanakkor egy hónap leforgása alatt júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak. De vajon az emberek ugyanezt érzik akkor is, amikor bevásárláskor fizetnek a kasszánál? Az igazság az, hogy nem minden esetben.

Ezúttal, ahogy minden hónapban a KSH 180 elemet tartalmazó listája alapján fogjuk megnézni, hogy mely termékek/szolgáltatások drágultak leginkább egy év, illetve egyetlen hónap leforgása alatt. Elöljáróban annyit azért elárulunk, hogy már havi szinten is bőven lehet találni olyan élelmiszereket, amiknek nem hogy nem változott az áruk, de 10 (!) százalékkal még emelkedett is. Úgyhogy lássuk részleteiben a magyarokat régóta sanyargó inflációt.

Egy év = nagy drágulások

Ahogy a bevezetőben írtuk, bár az éves drágulás átlagos mértéke a 3,5 százalékot sem érte el, azért volt olyan élelmiszer, ami ezen az időintervallumon ennek gyakorlatilag pont a 10-szeres emelkedését produkálta. A csúcsdráguló uborka kilós átlagára ugyanis 689 forintról 929 forintra emelkedett, ami 34,8 százalékos drágulás. 30 százalék felett emelkedett a liszt, és 29 százalékkal a 2,8 százalékos UHT tej ára. Ezzel ez a három élelmiszertermék lett a csúcsdrágulás dobogósa. Hiába tehát, hogy összességében az élelmiszerek ára átlagosan 2,4 százalékkal nőtt egy év alatt, a bevásárláskor fizető magyarok teljesen alaptermékeken ennek a sokszorosát érzik.

A dobogós termékeken kívül befért azért a top ötbe a vonaljegy és a női pulóver is. De a moziba járás, a 200-250 grammos őrölt kávé, a Magyar Nők lapja és a paradicsom is igen megdrágult. Ezek mindegyike legalább 14, de több szereplő több mint 20 százalékkal. Az éremnek persze ott a másik oldala is, hiszen valahogy ki kellett jönnie a valamennyire kedvező élelmiszerár-inflációnak. Így például a vöröshagyma kilója majd 27 százalékot mérséklődött, 591 forintról 434 forintra. De nagyot esett a rétesliszt, a 4 tojásos spagetti, a kései burgonya, és a sárgarépa ára is, ezek mind 15 százalékkal olcsóbb most, mint egy éve.

Még hogy egy hónap alatt nem történt semmi?

A lényegébeni árváltozásmentes hónaphoz képest azért az emberek pénztárcája másról beszélne. Igaz, általános az árak gyakorlatilag változatlanok maradtak, de például az uborka ára 2024 július-augusztus között 13,6 százalékkal nőtt. Tehát ami júliusban átlagosan 818 forint volt, az augusztusban már 929 forint. De ugyanígy a legalább 80% zsírtartalmú faj ára is 9,5 százalékkal volt magasabb a nyár végén, mint egy hónappal korábban. Utóbbi átlagos ára így már újra a 600 forintot nyaldosta, semmint az 500-at.

Sokatmondó adat, hogy a top2 dráguló élelmiszert további 3 követi a listán, így a narancs 8, a citrom 5, míg a 2,8-as UHT tej 4,3 százalékkal lett drágább egyetlen hónap leforgása alatt. De kerekítve legalább három százalékkal drágult a 4 csillagos szállodai ellátás, a hátizsákok, az őrölt kávé, a panzió és a 12 százalékos tejföl ára is. Ezzel szemben persze van minek örülni is, a dinnyeszezon végén rendesen földbe állt a görögdinnye ára, 25 százalékos esett a vizsgált időszakban, 462 forintról 348-ra. De öt százalék feletti mértékben csökkent a körte, a sárgarépa, a zöldpaprika, és a vöröshagyma ára is.