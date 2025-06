Kivételes akciót robbant a Lidl a héten: ilyen leárazás nem sokszor van, indulhat a roham a boltokba

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Beütött a kánikula, az Aldi után most a Lidl akcióz le hűsítő berendezések. A boltlánc június 19-től ventilátorokat, mobil léghűtőket és egy WiFi-s mobilklímát kínál kedvezményes áron. A kínálat azoknak is ideális lehet, akik albérletben élnek, és nem szerelhetnek be fix klímaberendezést.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK