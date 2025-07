Mennyibe kerül egy medence 2025-ben? Új és használt, merevfalú, puhafalú, fémvázas, vagy felfújható medence árak, medence szett költségek

Beköszöntött a valódi nyári kánikula, ezzel egy időben megugrott az olyan szezonális árucikkek iránti kereslet, mint a medencék és azok tartozékai. Na de vajon melyek a legnépszerűbb medence modellek merevfalú medence, puhafalú medence, felfújható medence vagy fémvázas medence esetében? Mennyibe kerül egy medence szett, milyen kiegészítő termékeket érdemes a medence vásárláson túl beszerezni (pl. medence létra, medence alátét és medence takaró, medence vízforgató, medence ragasztó)? Mennyi egy átlagos medence költsége, ha megvizsgáljuk az összes hasznos eszközt, ami segíthet megóvni a medencét, tisztán tartani azt és növelni az élettartamát? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a Praktiker, az Auchan, a Tesco, az eMAG és a Vatera szakértőinek a segítségével.

Melyek a legnépszerűbb medencék 2025-ben és milyen egyéb eszközöket szükséges vásárolni a medencék mellé (pl. medence szivattyú, medence vízforgató, medence szűrő, medence porszívó stb.)? Mennyibe kerülnek a legnépszerűbb alsó-, közép- és felső kategóriás medencék és azok tartozékai? Melyek azok a kiegészítők, amelyeket mindenképp szükséges megvásárolni, min tudnak spórolni a szerényebb költségvetésű családok? Mit tanácsolnak a megkérdezett szakértők: mire figyeljünk a medence telepítése során és hogyan tudjuk megóvni a medencét, hogy minél hosszabb legyen az élettartama? Mire ügyeljünk a medence tisztán tartása során, milyen eszközöket használjunk a takarításához?

Medence árak 2025: mennyibe kerül egy medence 2025-ben?

A magyar és nemzetközi áruházláncokban számos különböző medence típus kapható – pl. fémvázas medence, műanyag medence, gyerek medence (egyszerű medence felfújható műanyagból) - attól függően, vásárlóként milyen minőségre van igényünk. A szakértőket mindenekelőtt a medence árak, illetve a medence akciók kapcsán kérdeztük: megvizsgáltuk, mennyibe kerül egy medence Tesco, Auchan, Praktiker vagy eMAG, Vatera esetében.

A Tesco medence kínálatában idén is több méretű és típusú modell elérhető: a legnépszerűbb termékek közé tartoznak a 3,6 méteres fémvázas medence, valamint a 3 méteres és a 2,4 méteres puhafalú medence modellek. A vásárlók különböző árkategóriákban válogathatnak a termékek közül:

a Tesco medencék 8 990 Ft-os ártól kezdve egészen 159 990 Ft-os árig elérhetőek, míg a tartozékok 2.799 Ft és 17.990 Ft között mozognak, hogy mindenki megtalálja az ízlésének és pénztárcájának leginkább megfelelő termékeket.

Az Auchan medence kínálatában idén is a 305x76 és 366x76cm-es fémvázas medencék a slágertermékek – a nagyáruház ezekből értékesíti a legtöbbet. Kérdésünkre az áruházlánc elárulta, hogy:

az Auchannál a legnépszerűbb medencék 33 000-37 000 Ft-ba kerülnek mérettől és felszereltségtől függően. Egy középkategóriás medence ára 89 000-199 000 Ft között mozog, a drágább medencék ára pedig 299 000-tól 599 000 Ft-ig terjed. Szintén kelendőek a felfújható masszázsmedencék is, amelyek közül akciósan a legolcsóbb 129 990 Ft, a legdrágábbat pedig online kínáljuk 599.990 forintért.

A medence Praktiker esetében májustól július végéig érhető el a legszélesebb választékban. Az áruház esetében a forgalom csaknem felét a fémvázas medencék adják, ezzel a legkeresettebb kategóriának számítanak, ám a puhafalú medence modellek részesedése is jelentős, közel 40%; mindkét típus több méretben és árkategóriában kapható. Közkedveltek emellett a gyerekek számára kialakított pancsolók és gyerek medencék, valamint a játékcenterek és a kerti jakuzzik is. A termék ára függ a mérettől, felhasználásától, kialakításától, valamint a hozzá tartozó medence kiegészítők minőségétől, mint amilyen például a szkimmer, a homokszűrő, a vízforgató vagy a medencetakaró. Abonyi Péter, a Praktiker kerti megoldások szakértője kifejtette:

Ami az árakat illeti, gyerekmedencék már párezer Ft-tól is kaphatók, míg a felnőttek számára kialakított, magasabb teherbírású medencék ára már az 50 000-60 000 Ft-tól egészen 200 000-300 000 Ft-ig is terjedhet.

Az eMAG idei értékesítési számai alapján a magyar vásárlók körében a merevfalú, fémvázas kerti medencék a legnépszerűbbek, az idei év első hat hónapjának tíz legnépszerűbb ilyen terméke közül csupán egy volt felfújható medence. A kör alakú kerti medencék mellett már népszerűek a négyszögletes és ovális típusok is – bizonyos kertekben ezeket praktikusabban tudja elhelyezni leendő tulajdonos. Hozzátették:

Egy tipikus vásárló idén bruttó 80 000-90 000 Ft körüli átlagáron rendelt kerti medencét, kiegészítőkre pedig átlagosan 8 000-12 000 Ft-ot költöttek az eMAG-on.

A Jófogáson is széles a kínálat, ami az olcsóbb, gyorsan használható felfújható, illetve a könnyen összeszerelhető fémvázas medencéktől egészen a több millió forintba kerülő jacuzzikig és dézsákig terjed. Kifejtették:

Az eddigi legmagasabb áron eladott darabok között olyan jacuzzik szerepelnek, amelyek közel 3 000 000 Ft-os áron találtak új gazdára. Nagyon népszerűek még az üvegszálas medencék, amelyek 600 000-800 000 Ft-os áron kerültek eladásra. A június az eddigi legerősebb hónap az eladásokat tekintve, a megelőző hónaphoz képest több mint kétszeresére nőtt a megvalósult tranzakciók száma

Medence tartozékok: mit vásároljunk a medence mellé?

Azon felül, hogy megvizsgáljuk, egy medence mennyibe kerül 2025-ben, a medence ára mellett annak is érdemes alaposan utánajárni, hogy a medence költsége kapcsán mennyibe kerülnek a különféle tartozékok, melyek azok a kiegészítő eszközök, amelyeket mindenképpen szükséges megvásárolnunk, illetve min tudnak spórolni a szerényebb költségvetésű családok.

A Praktiker medence szakértője szerint ahhoz, hogy hosszú távon élvezhető és biztonságos legyen a medencehasználat, elengedhetetlen néhány kiegészítő beszerzése. A legfontosabb ezek közül a medence vízforgató, amely lehet homokszűrős vagy papírszűrős változat – ez biztosítja a víz tisztaságát és a kórokozók elleni védelmet. A szűrőbetétek karbantartása, cseréje időszakosan szükséges, de egyszerű feladat. Emellett javasolt a medence takaró beszerzése is, amely véd a szennyeződésektől, csökkenti a párolgást és segít megtartani a víz hőmérsékletét.

Nem szabad megfeledkezni a medence alátétről sem: a medence alját védhetjük a sérülésektől geotextíliával, fóliával, EVA lappal vagy lépésálló nikecelell. A kényelmes ki- és beszálláshoz hasznos a medence létra, a víz tisztán tartásához pedig különböző eszközökre – például kézi hálóra, szkimmerre és medence porszívóra – is szükség lehet. A vízkezeléshez elengedhetetlen egy digitális vagy csíkos teszter, amellyel mérhetjük a pH- és klórszintet, valamint a megfelelő fertőtlenítőszerek, például klórtabletták vagy természetes alapú alternatívák

- hívta fel rá figyelmünket a Praktiker. Az áruház szerint a komfortot növelhetjük kültéri zuhannyal, árnyékolóval és hangulatvilágítással is. Annak, aki szeret úszni, de a medence hossza ezt nem tenné lehetővé, érdemes lehet akár egy ellenáramoltatót is beszereznie, a hűvösebb napokon pedig medence vízmelegítővel lehet kellemessé tenni a fürdőzést.

A Tesco szerint a medencék használatához a fent említett tartozékokon felül érdemes lehet olyan kellékeket is beszerezni, mint a medence létra, a medence lábmosó, a medence vízforgató, és természetesen a víz tisztításához szükséges vegyszerek. Hasznos lehet egy medencekarbantartó készlet (pl. klór adagoló, levélforgó vagy a hőmérő) és egy medence hőszivattyú (amennyiben a medence fűtés, a medence melegítő készülék használata is az igényeink közé tartozik). A medence költsége kapcsán a szakértő szerint

a kiegészítők közül az alátét, takaró, vízszűrő, tesztcsík, valamint a víz tisztításához szükséges vegyszerek, mint például az alga stop, klór vagy ph +/- azok, amelyeket mindenképpen javasolt beszerezni.

Az Auchan medence szakértői szerint a víz tisztán tartásához a takarófólia, a medence szűrő vagy medence vízforgató berendezés, továbbá a vegyszerezés kiemelten fontosak. Egy drágább medence szett már alapból tartalmazza a medence alátét- és takarófóliát, illetve a medence vízforgató mellett a medence létrát is. Extra kiegészítőként medence porszívó is vásárolható a medence aljának tisztán tartásához. Ehhez is többfajta porszívó és különböző teljesítményű medence vízforgató berendezés létezik.

A kerti medencék kiegészítői közül az eMAG-ról idén medencetakarót, mosható szűrőket, szűrőbetétet, vízkezelő tablettát, vegyszeradagolót, medence alátétet és medencejavító készletet rendeltek a legnagyobb számban. A Jófogás szerint talán a legfontosabb kiegészítő a takaróponyva, hogy ne essenek bele a vízbe például a levelek és a rovarok, illetve a víztisztító rendszerek, melyek közül a legolcsóbb megoldást a víz tetején úszó klórtartályok jelentik.

Szakértői tippek a megfontolt vásárláshoz: hogyan spórolhatunk a medence árakon?

Az áruházláncokat arról is megkérdeztük, a medence vásárlás során min tudnának spórolni azok a magyar családok, akik kevesebb pénzt tudnak rászánni medencéjükre. Az Auchan elárulta, hogy szerintük

talán a medence nagyságán lehet spórolni: nyilván minél kisebb a medence, annál “kevesebb” a gond vele, például kevesebb víz kell bele és könnyebb a tisztítása.

A Praktiker kifejtette, hogy spórolni például az automatizált tisztítórendszereken is lehet: így a robotporszívó helyett használhatunk kézi medence porszívót, amely olcsóbb, de megfelelő odafigyeléssel eredményesen takarít. Elhagyható többek között még a medence vízmelegítő is: ha a medencét napos helyre tesszük, természetes módon melegszik fel a víz.

Amennyiben a kényelem mellett a spórolás is fontos szempont, érdemes utánanéznünk az online piactereken kapható használt medence áraknak és a szezonális medence akcióknak is. Bár a Vaterán a medencék forgalma nem jelentős, a cégcsoport másik piacterén, Lealkudtuk.hu-n komolyabb kereslet mutatkozik a kerti medence akciók iránt.

Idén egy tipikus vásárló bruttó 90 000-100 000 Ft közötti összegért rendelt az oldalról kerti medencét, de a felsőbb kategóriás, akciósan 250 000-400 000 Ft közötti áron elérhető típusok is jól fogynak. A tíz legnépszerűbb modellből hét medence felfújható, három pedig merevfalú kivitelű az idei értékesítési adatok alapján.

A medence telepítése és karbantartása: főszerepben a hosszú élettartam

A Praktiker szakértője elárulta, hogy a medence telepítésekor az az egyik legfontosabb szempont, hogy a helyszín stabil, vízszintes, valamint éles tárgyaktól és gyökerektől mentes legyen. Ha nem térburkolatra kerül a medence, akkor a termőföld eltávolítása, valamint geotextília és alátétfólia használata erősen ajánlott. Ezek megakadályozzák az aljzati sérüléseket és növelik a medence élettartamát.

Kiemelten fontos, hogy ne fákkal borított területre helyezzük a medencét, mert a lehulló levelek, bogarak és más szennyeződések gyorsan ronthatják a víz minőségét. Telepítéskor gondoskodjunk a megfelelő vízelvezetésről és olyan területet válasszunk, ahol van a közelben áramforrás a például a medence vízforgató működtetéséhez. Ha gyerekek is használják a medencét, ügyeljünk arra, hogy ne legyen a közelben semmi, amire felmászva beugorhatnak a vízbe, és biztonságos, gyermekbarát környezetet alakítsunk ki

- emelte ki Abonyi Péter, aki szerint a hosszú élettartam kulcsa a rendszeres karbantartás és a rendeltetésszerű használat. A következő hasznos tanácsokkal segít a medence vásárlás előtt állóknak:

Érdemes minden szezon elején átvizsgálni a medencét, megkeresni az esetleges sérüléseket, például a burkolaton vagy az illesztéseken.

A vízminőség megőrzéséhez fontos, hogy mindig az ajánlott pH-értéken (7,2–7,6) tartsuk a vizet, és ügyeljünk a megfelelő klórszintre. A vízkezelést megelőzően minden esetben mérni kell az aktuális értékeket, és csak ezek ismeretében adagoljuk a vegyszereket.

Felfújható medence esetén különösen ügyelni kell arra, hogy a medencetest ne érintkezzen közvetlenül éles vagy kemény tárgyakkal. A merevfalú medence kedvezőbb és tartósabb megoldás lehet a félig vagy teljesen süllyesztett telepítéshez.

Homokszűrős vízforgató esetén a visszamosás rendszeres elvégzése lényeges a medence szűrő hatékonyságának megőrzése érdekében.

A szezon végén elengedhetetlen a medence téliesítése: a fémvázas medence típust nem kell feltétlenül szétszedni, elég téliesítő folyadékot alkalmazni és letakarni a medencét. A medence letakarása egyébként is mindig ajánlott, amikor épp nincs használatban, ezzel is növelhető az élettartam.

A legfontosabb, hogy ne hagyjuk pangani a vizet – folytatta a Praktiker medence szakértője, aki szerint ez egyrészt úgy érhető el, ha rendszeresen fürdőzünk a medencében, ami segíti a víz átmozgatását, másrészt, ha medence vízforgatót is használunk. Papírszűrős rendszer esetén a szűrőbetéteket rendszeresen tisztítani kell, a homokszűrőt pedig időről időre vissza kell mosni. A vízfelszínt javasolt naponta takarítani: a leveleket, rovarokat, valamint más szennyeződéseket kézi hálóval vagy szkimmerrel könnyen eltávolíthatjuk. Hozzátette:

Az aljzat és az oldalfalak tisztítása összetettebb feladat, ehhez mindenképp szükséges medence porszívó, ami lehet kézi, félautomata vagy robot. A vízkezelés során ügyelni kell arra, hogy csak a megfelelő pH- és klórértékek mellett adagoljuk a vegyszereket, és ha automatizált adagoló rendszert használunk, időnként ellenőrizzük annak működését, illetve kalibrációját. A tisztaság nemcsak a higiénia, de a medence tartóssága szempontjából is elengedhetetlen.

A Tesco arra hívta fel a figyelmet, hogy a medencék felállítása során figyeljünk arra, hogy azt vízszintes, sima felületre – betonra, térkőre vagy kertben homokágyra – telepítsük. A medencék többsége nem alkalmas arra, hogy egész évben kint legyenek, így annak érdekében, hogy minél több nyári szezonban használható legyen a megvásárolt medence, ősszel érdemes azt szétszedni és eltenni a következő szezonra.

Az Auchan szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy ügyeljünk rá, hogy a víz megfelelő minőségű legyen - ehhez szintén kaphatók kiegészítő termékek, pl. vízelemző készlet vagy Ph érték mérő tesztcsík. A medence vízforgató berendezésben a szűrőbetétet, szűrőhomokot meghatározott időszakonként cserélni kell, emellett különböző vízfelület-tisztító eszközök is megvásárolhatóak (mint például a fentiekben említett fölöző háló, merülő háló, szkimmer). Szintén kitértek a medence téliesítésének fontosságára is: ha nem bontjuk le, téliesítsük a megfelelő eszközökkel, ha pedig eltesszük a következő szezonra, fontos, hogy megfelelőképpen legyen kiszárítva, összehajtva és tárolva.