Külföldi őrület hódít Magyarországon: milliókat kaszálnak ezzel fiatalok, átverik a vásárlókat?

Szinte észrevétlenül sokasodnak a hazai piacon a különböző hírességek, influencerek, celebek üdítőitalai. A speciális ízeket és egyedi dizájnt ígérő aludobozos termékeket általában online shopokból szerezhetjük be, ritkább esetben egy-egy üzletlánc polcain időszakosan elérhetőek. A Pénzcentrummal felmértük az aktuális kínálatot és szakértőkkel beszélgettünk a saját márkás italok készítéséről. Jó üzlet vagy hamarosan kipukkanó lufi?

Nem rég egyik napról a másikra tűntek el az ismert TikTok influencer, WhisperTon posztjai az Instagram felületéről. Néhány napos találgatás és pár izgalmas bulvár cikk után kiderült, hogy a tartalomgyártó mindössze egy külföldi marketing fogással próbálta felcsigázni követőtáborát és beharangozni az új márkáját, ami legnagyobb meglepetésünkre ismét egy újabb üdítő volt.

Az elmúlt években kortyolhattuk a mémgyáros Tibi Atya fröccseit vagy felpörgethettük a hétfőt a videós, Zsozé, Nber elnevezésű energiaitalával. A két brand üzleti modelljének különlegessége, hogy nemcsak italok kerültek a piacra, hanem nevesített bárt is nyitottak.

Komoly felfordulás volt az OXO Bubble Tea hazai debütálása is, majd sorra érkeztek a limitált ízvilágú nevesített influencer kedvenc ízek is. Azóta sok minden történt, de az üdítőmánia továbbra is töretlen az influencerek körében. Ha körbe nézünk a kínálatban, a már említett kettő márkán kívül, üdítőt vehetünk JustVidmantől, aki a Monyoval karöltve készítette el komlós gyümölcsös ízvilágú üdítőjét. Abosi Barnitól a Quicket, Jánosik Gergőtől, a Tutti Juiceokat, de még a Cápák között című műsorból ismert Balogh Levente is üdítőt csinált a Balázs KICKS sneaker shop tulajdonosával Pachert Balázzsal. Az influencer a Zord ital debütálása után két héttel már arról számolt be egy videóban, hogy máris eladtak 10000 darabot a termékből.

Logózott bögrék helyett, cukros üdítők

Mindig van egy trend, amelyet a trendeket diktáló ismert emberek is követnek és ha a kínálat megfelelő keresletre talál miért is ne tennék. Pontosabban, miért ne próbálnának meghonosítani olyan külföldön már bevált, "konzerv ötleteket", amelyekhez a termék és sok esetben már a kampány is „kész csomagban érkezik". A szponzorációk mellett mindig is jellemző volt, hogy a hírességek egyedi ajándéktárgyakat dobtak a piacra, majd miután a logózott tollaknak, bögréknek, pólóknak leáldozott, elkezdtek új irányokon gondolkodni.

Drágább használati tárgyakat, limitált luxuscikkeket a saját igényeikre szabva, saját nevük alatt forgalmaztak, mint egyfajta védjegy. Majd joker fogásként az influencer szortiment fogyasztási cikkekkel kezdett bővülni, amely eleinte a lehető legjobb ötletnek tűnhetett, hiszen ezeket a termékeket a luxuscikkekkel ellentétben kedvező áron értékesíthetik és az előállítás is egyszerűbb. Nem beszélve arról, hogy a fogyasztási cikkeket, ahogy a neve is mutatja a vásárlás után általában elfogyasztjuk, így a rajongók, követők többször újra megvásárolhatják.

Az áttörést a sajátgyártású italok szektorában a Prime hozta, amelyet 2022-ben mutatott be a két világhírű Youtuber Paul Logan és KSI. A hatalmas követőbázissal (40 millió) rendelkező páros saját csatornáikon Youtuben és Tiktokon indították el a kampányukat.

A promóció olyan jól sikerült, hogy a Guardian információi szerint 250 millió dolláros forgalommal zárhatták az első évet, mostanra pedig a legnagyobb márkákhoz hasonló (Coca-Cola, Pepsi) volumenű szponzorációs szerződéseket kötnek.

Vevőik többségben tizen-, huszonéves fiatalok. A termék alapvetően egy egyedi ízvilágú sportital, saját dizájnú palackokban, körülbelül 2000 forintos áron kínálva.

A Prime sikertörténete megmutatta, hogy az influencerek rövid idő alatt is nagy hatást képesek gyakorolni a követőikre és a passzív nézőkből, hogyan tudnak könnyedén vásárlói bázist építeni. Ezzel szinte berobbantva a sajátgyártású üdítők piacát.

Viszlát energiaitalok!

Egy átlagos magyar, ha naponta nem is, de néhány naponta egészen biztosan megiszik valamilyen üdítőt. Ezt támasztják alá a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai is, miszerint 2020-ban az egy főre jutó éves üdítőital-fogyasztás mennyisége 35 és 59,7 liter között mozgott a jövedelmi tizedek (decilisek) alapján. Korábban írtunk róla, hogy a NielsenIQ (NIQ) kiskereskedelmi indexe szerint a szénsavas üdítők piaca a 2022. szeptember és 2023. augusztusa közötti egy évben 141 milliárd forintot tett ki, ami 504 millió liter eladott üdítő, amely 9,6 millió fővel számolva körülbelül 52,5 litert jelentene fejenként.

A vizsgálatban az energiaitalok hazai piaca 2022. szeptember – 2023. augusztus időszakban meghaladta a 65 milliárd forintos forgalmat, ami 64 millió liter energiaitalt jelentett (6,7 liter/fő). A normál/cukros szénsavas üdítők eladott értéke is dinamikusan nőtt, bár az eladott mennyiség ebben az esetben stagnált.

Állandó kérdés, hogy az energiaitalok vagy a kávé károsabb-e, ezzel kapcsolatban Zacher Gáborral beszélgettünk. Az viszont biztos, ha az energiaitalok vásárlását 18-as korhatárhoz kötik, az jelentősen visszaveti a szektor folyamatos növekedését.

Az energiaitalok sorsa felett folyamatosan ott lebegő kérdőjel, gyors reagálásra kényszeríti a piacot, ezért a nagyobb hazai márkák, mint a HELL Energy is folyamatosan erősíti az üdítőital és a vitaminos ital palettáját. A saját gyártású italokat tervező influencerek pedig felismerve követőbázisuk korosztályához kapcsolódó adottságokat egyre inkább nyitnak a külföldi mintákra, a koffein tartalom nélküli üdítők felé.

Hogyan készült?

Megkerestük a Bubee Hungary Kft-t, akik 2015 óta foglalkoznak üdítők készítésével és értékesítésével. A cég üdítők, sportitalok, funkcionális italok bérgyártását is vállalja és az alu dobozos üdítők mellett borászati üzemengedélye is van, ezért bor alapú koktélokat is palackozhatnak, így például náluk készülnek a Tibi atya fröccsök is. Érdeklődtünk, hogy mik a tapasztalataik az egyre növekvő influencer üdítő piacról, illetve arról is kérdeztünk, hogyan zajlik a folyamat, ha szeretnénk egy saját üdítőitalt piacra dobni.

A filozófiánk: elképzeléstől, a megvalósításig. Amennyiben a partnernek még csak az elképzelése van meg, vele közösen fejlesztjük a termékeket, segítünk a megfelelő design tervezésében, hogy a lehető legjobb minőségű termék kerüljön az üzletek polcaira. Technikusaink az elképzelés alapján elkészítik az italmintákat és a recepteket, grafikusaink vállalják a termékek megjelenésének megtervezését”

– válaszolta kérdésünkre Csernus Zoltán, a Bubee Private Label menedzsere.

Elmondták, hogy első körben mindig egyeztetnek (telefonon, emailben vagy személyesen) a partner igényeiről: mit és mibe szeretne töltetni. Fontos, hogy van-e kész recept, saját dizájn, vagy teljesen nulláról kell indítani a folyamatokat. Általában a dizájn már megvan, csak a beltartalom hiányzik, ebben az esetben vagy a saját receptjeikből tud választani a partner, vagy teljesen újat fejlesztenek, esetleg a kettő kombinációja.

Ha körvonalazódott a pontos igény, kiküldik az árajánlatot és annak elfogadása után megrendelik az alap- és csomagolóanyagokat. A beszállítók visszaigazolása alapján pedig kitűzhető az első gyártás időpontja. Végül, ha minden kész a termékek kereskedelméhez szükséges engedélyek beszerzésén túl nincs szükség más engedélyeztetési eljárásra.

Mikor pukkan ki az a bizonyos lufi?

Csernus Zoltán szerint az utóbbi években kimagaslóan nagy volt az érdeklődés a saját márkás/egyedi üdítők és energiaitalok iránt. Sokan keresték meg a céget ötleteikkel, de ezek nagyrésze inkább csak egy elképzelés volt, a megvalósítási szakaszba viszonylag kevés termék jutott.

Arról, hogy ez inkább marketing fogás a hírességeknek vagy kereskedelmi értéke is lehet egy marketing, közösségi-média szakértőt kérdeztünk, Forgács Mariannt a Be Social ügyvezetőjét. A szakértő szerint a legfontosabb, hogy mindenkinek mérlegelnie kell a termék megalkotását leginkább üzleti szempontból. Marketing területén hatalmas lépéselőnnyel rendelkeznek az influencerek, de attól még, hogy sok követőjük van, ez nem jelenti automatikusan azt, hogy ők mind meg is fogják vásárolni az italt. Ráadásul így rendszeres vásárlásra kell motiválni a vevőket, illetve arra, hogy más termék helyett válasszák az új üdítőt.

A bevezető kampány nagyot szólhat, de hogy hosszútávon ez mennyire lehet sikeres üzleti vállalkozás, azt egy megfelelően átgondolt (és számolt) üzleti terv és stratégia alapján lehet csak eldönteni. Az influencer együttműködések külső megbízóval akár fogyasztási cikkel kapcsolatban is születhetnek. Miért ne működhetne ugyanez, ha az influencer a saját márkáját/termékét/szolgáltatását népszerűsítené?”

– folytatta.

Megjegyezte, hogy azt felejtik el sokan ebben az esetben, hogy egy kreatív tartalomgyártó nem feltétlenül jó vállalkozó, üzletember is egy személyben, ami egyáltalán nem baj vagy hiányosság. Ha viszont nincsenek ilyen emberek körülötte és nem támogatják ebben szakmailag, akkor elég rizikós lehet egy ilyen vállalkozás.

Korábban parfüm márkája volt az ismert embereknek (főleg külföldön), most éppen az üdítő-, vagy alkoholos italok piacán trendi megjelenni. Szerintem viszonylag hamar lehet azt látni, hogy üzletileg melyik működik (mert tervek és stratégia mentén léptek be a piacra) és mi az, ami sajnos rövid hype után elmúlik”

– mondta Forgács Mariann.



Összességében a hazai üdítő fogyasztás népszerűségét is figyelembe véve egy darabig még egészen biztosan kísérletezhetünk új influencer italokkal. Az is valószínű az eddigi tendencia szerint, hogy amelyik márka talpon maradt és az ötlet fázistól eljutott a boltok polcáig, azok alkalmazkodni fognak az új irányokhoz és más ízeket, módosított összetételeket bevezetni.

Vajon jó üzlet egy hírességnek fogyasztási cikkeket piacra dobni? Erről csak a következő időszak számai árulkodhatnak majd. Annyi biztos, hogy az ajándéktárgyak és a merch termékek között ez mindenképpen egy új és izgalmas irány. A forgalmazásnál pedig az egyik legnagyobb járulékos költség a marketing kampány számlája jóval kisebb büdzsét igényel, hiszen saját márkájukhoz elkészíthetik saját influencer kampányukat is az alkotók. A következő években pedig érdemes lesz nyitott szemmel járni és figyelni a külföldi trendeket, hogy megtudjuk mi lesz a legújabb őrület.