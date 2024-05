Veszélyes fegyvert hagytak a vendégek kezében a hazai éttermek: kevesen tudják, hogy kell bevetni

A rendelés 5 és 10 százalék közötti borravalót adja a felszolgálóknak vagy a kiszállító futárnak a Pénzcentrum olvasóinak többsége - derült ki felmérésünkből. 13,6 százalék viszont úgy nyilatkozott, hogy ha van például kiszállítási díj, akkor nem ad a futárnak külön borravalót. 8,3 százalék pedig egyáltalán nem szokott jattolni senkinek. Kőrössy Zoltán, az Eventrend Group alapító tulajdonosa korábban arról beszélt: nagyon fontos különbség van a szervízdíj és a borravaló között, ezt sokan nem tudják.

Eléggé megoszlanak a vélemények arról, hogy mikor és mennyi borravalót illik adni egy vendéglátóhelyen, vagy ha kiszállítással rendelünk valamit, akkor a futárnak. Egy korábbi kutatás szerint minden negyedik megkérdezett magyar mindig és szívesen ad borravalót bárhol, ha elégedett a szolgáltatással.

Minden ötödik válaszadót a szokás vezérli (20%), közel minden harmadik (30%) ugyan szokásalapon dönt, de csak akkor ad, ha elégedett a szolgáltatással. A megkérdezettek 13 százaléka egyáltalán nem ad jattot, egytizedük pedig az aktuális hangulata alapján dönt.

A Pénzcentrum is megkérdezte olvasóitól, hogy ők mennyi borravalót szoktak adni egy étteremben, vagy a futároknak. Mint kiderült, a majdnem 4500 válaszadó többsége (42 százalék) a rendelés 5 és 10 százalék közötti borravalót adja a felszolgálóknak vagy a kiszállító futárnak. A második legnépesebb csoport (21,8%) azoké, akik még ennél is bőkezűbbek, 10-15% közötti összeget adnak.

13,6 százalék viszont úgy nyilatkozott, hogy ha van például kiszállítási díj, akkor nem ad a futárnak külön borravalót. 8,3 százalék pedig egyáltalán nem szokott jattolni senkinek.

Hogy az olvasók bővebben is kifejthessék véleményüket, a Facebook-oldalunkon is feltettünk egy borravalóval kapcsolatos kérdést. A kommentelők között többségben olyanok voltak, akik valamennyit azért szoktak adni, de ez nem mindenkinél automatikus.

Ha van külön szállítási díj, akkor nem szoktam a futárnak. Az étteremben, ha nincs eleve szervizdíj beszámítva akkor 10-15% borravalót szoktunk adni, amennyiben minden rendben volt

- írta például egyikük. Más pedig azt mondta,

magyar éttermekben erről már nem a vendég dönt. A kierőszakolt, un. szervizdíjon felül semmit nem adok.

A futárok kapcsán is eltérő vélemények voltak: a legtöbben párszáz forinttal szokták megköszönni a munkát, de akinek korábban rossz tapasztalatai voltak a kiszállítókkal, az nem jattol semennyit. Más pedig a szállítási díjon felül nem szeretne még külön is pénzt adni. Egy kommentelő pedig levezette, hogy összességében mennyi borravalót is szedhet össze egy futár:

Ha egy futárnak egy nap 50 csomagja van és mindenhol kap 200Ft-ot az 20 munkanappal számolva 200 000Ft plusz, ami adómentes. Ez szerintem alap, ha nehéz vagy nagy a csomag adunk többet. Étteremben az elfogyasztott étel 10%-át illik adni, ha nincs benne a végösszegben a szervízdíj.

Ezt mondják a vendéglátósok

Korábban a CashTag is foglalkozott a borravaló kérdésével. Akkor Kőrössy Zoltán, az Eventrend Group alapító tulajdonosa lapunk kérdésére elmondta, hogy még mindig sok a félreértés a két tétellel kapcsolatban. Pedig nagyon fontos különbség van a szervízdíj és a borravaló között.

A szervízdíj ugyanis másként adózik, az így befizetett összegek munkabérként kerülnek kifizetésre, amely után járulékokat is vonnak. A szervízdíjból ráadásul nemcsak a felszolgálók, hanem a vendéglátóhely egész csapata részesülhet.

A borravaló ezzel szemben a bevételt duzzasztja, és többnyire csak a felszolgálók között kerül kiosztásra. 1000 forint borravalóból kártyás fizetés esetén viszont mindössze nagyjából 500 forint jut a pincérnek, azért a dolgozók inkább a készpénzes jattot szeretik, mert azt egy az egyben megkapják - magyarázta.

A vendég szavaz a lábával meg szavaz a borravalóval is

- mondta el Kőrössy Zoltán, aki szerint Magyarországon 10 százalékos borravalót illik adni. A borravaló nem csak egy gesztus lehet a felszolgáló felé, amellyel a vendég az elégedettségét jelzi, hanem motiváló erő is. A szakértő szerint ezért, aki megteheti, mindenképp fontolja meg a borravaló adást.

Sokan nem nagyon tudják elkülöníteni, hogy mit is jelent maga a szervizdíj meg a borravaló, és aki meglátja már, hogy van benne szervízdíj az akár már nem is ad, tehát kicsit úgy érzi, hogy be lenne csapva, szóval ez kicsit a köztudatban kellene egyértelműsíteni

- mondta el a vidónkban a Centrál kávéház dolgozója.