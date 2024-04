Megtették a következő lépést az energiaitalok betiltásához: veszélybe kerülhet a kóla is?

Minden olyan termék, amelynek koffeintartalma meghaladja a 15mg/100ml mennyiséget, energiaitalnak minősül, így árusítása két KDNP-s politikus javaslata szerint tiltott lesz a 18 évesnél fiatalabbak számára - írja a 24.hu. Április elején nyújtották be az erről szóló törvényjavaslatot. Erre reagálva a Magyar Energiaital Szövetség azzal érvelt: ha a koffein- és a cukortartalmat nézzük, akkor a kólával szemben is fel kellene lépni. Az indítványt diszkriminatívnak tartják.

Négy hónapja jelentették be, hogy betiltanák a 18 éven aluliak számára az energiaitalok vásárlását. Április elején a KDNP-s Nacsa Lőrinc és Hollik István be is nyújtotta az erről szóló törvényjavaslatot, mely egyetlen lényegi mondatot tartalmaz: „tilos tizennyolcadik életévet be nem töltött személy részére a népegészségügyi termékadóról szóló törvényben meghatározott energiaitalt értékesíteni, illetve kiszolgálni”. A jogszabály szerint minden olyan termék, amelynek koffeintartalma meghaladja a 15mg/100ml mennyiséget, energiaitalnak minősül, így ezektől a javaslat értelmében el kellene búcsúzniuk a 18 év alattiaknak - írja a lap. A gyakorlatban ezzel a javaslat kiterjedne minden energiaitalra, mert a most kapható termékekben átlagban 30 milligramm koffein van 100 milliliterenként, vagyis a duplája a kormánypárti képviselők által meghatározottnak.

Csibi Sándor, a Magyar Energiaital Szövetség (MESZ) főtitkára ennek kapcsán elmondta a lapnak, hogy szövetségük a törvényjavaslatot ebben a formában nem támogatja. "A törvényjavaslat nevében ugyan a gyermekek védelméről szól, de véleményünk szerint diszkriminatív módon, kettős mércét alkalmazva teszi azt" - jelentette ki. A gyakori kritika az energiaitalokkal szemben, hogy a gyerekek az energiaitalokban lévő cukortól elhíznak, a koffeintől felpörögnek, de két fontos tényt gyakran nem említenek meg. Az egyik ilyen Csibi szerint, hogy egy liter kólában annyi cukor van, mint egy liter energiaitalban, és

az energiaitallal ellentétben a kólát literszámra vedelik a gyerekek, de ez valahogy soha nem kerül címlapra.

A MESZ főtitkára szerint adódik a kérdés: miért nem védjük ugyanígy "a gyerekeinket a kólától, amely családbarátként van agyon reklámozva, és tízszer több fogy belőle, mint energiaitalból". Azt is kiemelte, hogy egy liter kólában annyi koffein van, mint egy doboz (azaz 250 milliliter) energiaitalban. Viszont kávéból és energiaitalból összesen nem isznak annyit a gyerekek, mint a kólákból. A szakértő feltette a kérdést, miért is nincs ráírva a kólára is, akárcsak az energiaitalok esetében, "gyermekeknek nem ajánlott" ilyen alapon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Magyar Energiaital Szövetség továbbra is vallja, hogy gyermekeknek nem ajánlott semmi, ami koffeint tartalmaz: kávé, energiaital és kóla sem – mondta a MESZ főtitkára, aki szerint az energiaitalok azoknak az egészséges felnőtt embereknek ajánlottak, akiknek gyorsan van szükségük energiára, éberségre sok vitamin kíséretében.

Arról egyelőre nincs adatuk, hogy a jelenleg energiaitalként kapható termékek hány százaléka eshet a törvény alól mentességet kapó kategóriába. Az borítékolható, hogy a törvény hatályba lépése után az italautomatákból eltűnnek az energiaitalok, hiszen ott nem lehet ellenőrizni a vásárlók életkorát.