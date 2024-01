Árcsökkenést jelentett be az IKEA: ennek sok magyar vásárló fog örülni

Az IKEA Magyarország a 2023-as pénzügyi évben 145 milliárd forint kiskereskedelmi forgalomról számolt be, amely 11 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A három hazai áruházban összesen 8,1 millió vásárlót fogadtak. Az idei pénzügyi évben már másodszor csökkenti árait közel 1200 termékre vonatkozóan, és a jövőben tovább folytatja az erre irányuló törekvéseit. A vállalat 2024-ben bevezeti a Kreativ tervező applikációt, amely a mesterséges intelligenciára és kiterjesztett valóságra építve teszi könnyebbé a belső terek tervezését, valamint számos új terméket dob piacra. Jelentős beruházást valósít meg a hazai piacon 2025-ig: a még kényelmesebb vásárlói élmény érdekében változatlan nyitvatartással teljesen megújítja a soroksári áruházát.

„Ismét egy kivételes pénzügyi év áll mögöttünk, amely során számos kihívás ellenére is tovább javítottuk az ügyfélélményt minden csatornánkon. Mind a három magyarországi áruházban elindítottuk a Szkenneld és Vedd szolgáltatást, amelyet a vevők egyre gyakrabban használnak, hiszen jelentősen felgyorsítja a vásárlást. Pécsen és Debrecenben is megnyitottuk a Tervezőstúdiónkat, amelynek köszönhetően közelebb kerültünk a régiós vásárlóinkhoz. A minél szélesebb körű elérhetőség érdekében tovább dolgozunk azon, hogy a következő hónapokban és években csökkentsük az árakat, amelyre idén is ugyanúgy keressük a lehetőségeket, ahogyan tavaly tettük” – mondta David McCabe, az IKEA Csehország, Magyarország és Szlovákia vezérigazgatója.

Az árcsökkentési törekvések részeként az IKEA január végétől elindítja a 2024-es pénzügyi év második árcsökkentési hullámát, amelynek keretében 1196 terméket kínál kedvezőbb áron.

A vállalat olyan termékcsoportok árait viszi lejjebb, mint a KALLAX, MALM, EKET, SAMLA, BILLY és LACK.

A tavaly októberben kezdődött első és a mostani árcsökkentési hullám során az IKEA összesen 1773 terméket kínál átlagosan 17 százalékkal kedvezőbb áron. Az árcsökkentés volumene 19 százalékkal növekszik a 2024-es pénzügyi év első harmadában az előző pénzügyi év azonos időszakához képest.

A 2023-as pénzügyi évben az online eladások aránya 23,2 százalék maradt, viszont jellemzően többet költöttek az emberek a digitális térben: egy vásárlás átlagos értéke az áruházakban 28 605 forint volt, az online vásárlások esetében pedig 80 705 forint. 250 ezer vendéggel több fordult meg az IKEA Étterem és Kávézó asztalainál az előző évhez képest, így összesen 4,1 millió vendéget szolgáltak ki.

Az IKEA Magyarországnak 1 683 munkatársa volt a tavalyi pénzügyi évben. A vállalat idén januárjától átlagosan 9,5 százalékkal emelte a fizetésüket, karácsony előtt pedig a kitűzött célok teljesítéséért megkapták az éves bónuszt az One IKEA Bonus jegyében. Azok a munkatársak, akik több mint öt éve dolgoznak a vállalatnál, nyugdíjjárulékot is kaptak a Tack! elnevezésű hűségprogram keretében. Az IKEA összesen mintegy 1,4 milliárd forintot fordított erre a három pénzügyi bónuszra.

Elindult a Soroksár 2.0 projekt

A soroksári áruház átalakítása tavaly novemberben indult és a tervek szerint 2025-ig tart. A több mint 19,2 milliárd forint összegű beruházás célja a rendelések kiszolgálási kapacitásának maximalizálása és a vásárlói élmény növelése. A beruházást követő években az IKEA 80 százalékkal szeretné növelni az online rendelések feldolgozását. A világon egyedülálló fejlesztés lehetővé teszi, hogy az IKEA több vásárlóhoz elérjen anélkül, hogy egy önálló disztribúciós központba kellene beruházni.

Az átalakítás részeként a Bisztró mérete megduplázódik, a Kattints és Vedd át elnevezésű csomagpont-szolgáltatás tárolókapacitása pedig négyszeresére növekedik a soroksári áruházban. Emellett mindenhol csökken majd a várakozási idő, legyen szó a vásárlás vagy a fizetés folyamatáról. Ebben segít például a Kompass alkalmazás, amely nemcsak azt mutatja meg a vásárlóknak, hol találják meg a kiválasztott terméket, de az ahhoz vezető legrövidebb utat is megjeleníti.

Az egész áruház területén elérhető tervező- és rendelési kioszkok, önkiszolgáló pénztárak, valamint az eladóknál lévő mobil terminálok bevezetésével, hogy a látogatók megváltoztassák a vásárlás sorrendjét. Ennek eredményeként már az áruházi barangolás során fizethetnek, és mire a kijárathoz érkeznek, akár egyből át is vehetik az összekészített csomagjukat. Az online rendeléseket pedig az új kézbesítési ponton várakozás nélkül, közvetlenül a parkolónál lehet majd átvenni.

A megvalósításra váró tervek vizualizálását digitális képernyők és falak teszik majd egyszerűbbé, ráadásul az újonnan kifejlesztett digitális rendszer több bútor-kombinációs készletet és terméket támogat. A Home Lab helyiség kialakításával a vásárlók közvetlenül a koncepció összeállítása, után valós méretben és színben kivetítve láthatják a tervezett megoldásukat, mielőtt végleges döntést hoznának.

Az áruház az átépítés alatt változatlan nyitvatartással üzemel annak érdekében, hogy továbbra is elérhető legyen a vásárlók számára.

AI alapú tervező applikáció: IKEA Kreativ

Egy új, a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket kihasználó alkalmazással bővül a kínálat: az IKEA Kreativ segítségével a felhasználók a telefonjukkal beszkennelhetik a tervezésre váró szobát, és a virtuális térben szabadon helyezhetnek el IKEA bútorokat, hogy megnézzék, hogyan nézne ki a szoba a terveik alapján, hogyan illeszkednek egymáshoz a bútorok. A belső terek 3D-s, kevert valóságban való megjelenítése interaktív tervezési élményt és még több inspirációt kínál a lakberendezéshez.

Új és megújuló termékek

2024-ben a Nytillverkad kollekció két további sorozatára számíthatnak a vásárlók, amelyekkel az IKEA a múlt ikonikus termékei előtt tiszteleg, de a mai kor igényeinek megfelelően, újratervezett formában mutatja be őket. A január óta kapható sorozat az 1960-as évek és az 1970-es évek elejének laza és játékos időszakára összpontosít. A kínálatba olyan neves tervezők, mint Karin Mobring és Gillis Lundgren ikonikus foteljei és asztalai is visszatérnek.

Februárban jelenik meg a VÄXELBRUK kollekció, amely korábbi, már nem használt munkaruháiból született meg és tizenhat textilterméket tartalmaz. Az újragondolt párnahuzatok, függönyök vagy táskák alapanyaguknak köszönhetően nem csak kiváló példái a textilhulladék újrahasznosításának, de egytől-egyig egyedi történetet hordoznak. A kívánt szín és minőség elérése érdekében a feldolgozott munkaruhák mellett alapanyagként szolgált még PET-palackokból származó, újrahasznosított poliészter és további textilhulladék.

Tavaly mutatta be a VIHALS komód saját fejlesztésű biztonsági zár megoldását, amely jelentősen csökkenti a bútorok felborulásának kockázatát. Idén más fiókos szekrények, például a TONSTAD is megkapják ezt a biztonsági zárat. A funkciónak köszönhetően egyszerre csak korlátozott számú fiókot lehet kihúzni, emiatt jelentősen csökken a bútor felborulásának kockázata. Amennyiben a komód a falhoz van rögzítve, a funkció kiold, és akár egyszerre az összes fiókot ki lehet húzni. A biztonsági zár az IKEA saját szabadalma, amelyet szabadon elérhetővé tett az otthonok biztonságának növelése érdekében.

A BILLY könyvespolc, amely több mint 40 éve az IKEA egyik legkelendőbb és legnépszerűbb terméke, januárban új változatban került az áruház kínálatába. Az új designt számos ponton finomította a vállalat, hogy jobban megfeleljen a fenntarthatóság és a körforgásos működés követelményeinek. A furnért helyettesítő papírfólia használata növeli a karcállóságot, az új élkialakítás pedig csökkenti a felhasznált műanyag mennyiségét. A hátlap rögzítésére korábban használt szögeket reteszek váltották fel, amelyek megkönnyítik az összeszerelést és a szétszerelést is.

Fókuszban a fenntarthatóság

A termékkínálat közel 60 százaléka fenntartható alapanyagokból készült, és az eladások alapján ez a vásárlók számára is fontos: az értékesített termékek 35 százaléka esett ebbe a kategóriába a 2023-as pénzügyi évben.

A termékfejlesztésre és a szállítmányozás fenntarthatóságára is kiemelt figyelmet fordít a vállalat. Az Ingka Csoport célul tűzte ki, hogy 2025-re az ügyfélkiszállítások és szolgáltatások szállításának 100 százalékát elektromos járművekkel vagy más zéró emissziós megoldásokkal végezze. A 2023-as pénzügyi évben 111 beszállítónak sikerült elérnie, hogy 100 százalékban megújuló forrásokból származó villamos energiát használjon, ezzel összesen már 268 ilyen beszállítója van a Csoportnak. A fenntarthatósági szempontokat az IKEA igyekszik minden szolgáltatására, így az éttermeire is kiterjeszteni. A 2021-es ENSZ Élelmiszerrendszerek Csúcstalálkozója kapcsán bejelentett új élelmiszeripari kötelezettségvállalások közé tartozik, hogy 2025-ig az éttermekben kínált főétkezések 50 százaléka növényi eredetű, 80 százaléka pedig nem vörös hús. Ennek támogatására fejlesztette ki az IKEA növényi alapú ételkínálatát és húsmentes hot dogot is kínálnak az IKEA éttermeiben.

Címlapkép forrása: Róka László, MTI/MTVA