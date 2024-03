Brutál akciókat robbantott a Tesco: 19 forint egy tojás, 139 a kilós kenyér, 399 a sertés darálthús

Tojás 19 forint/darab, fél kiló darálthús 399 forint, kiló kenyér 139 forint - bomba akciókat hirdetett meg a Tesco, csak épp 13 ével ezelőtt. Egy régi akciós újságban nosztalgiáztunk, milyen is volt, amikor még 1000 forint alatti kilóáron lehetett sertéslapockát, karajt venni, és egy 12 szeletes torta is kijött 1400 forintból. 2011 és 2024 között 84,6% volt az infláció Magyarországon, 13 éve a nettó átlagkereset 141 100 forint volt havonta, 2023-ban pedig 393 700 forintot ért el.

Sokan nem csupán elévülő szemétként tekintenek a boltok akciós kiadványaira, hanem egyfajta mementóként meg is őrzik azt az utókornak, hogy meg lehessen nézni, régen mennyibe is kerültek a leárazott termékek. Így került fel a Redditre is egy Tesco-újság 2011-ből, amiben a március 11-17. közötti akciókat reklámozták.

Azt már nem kell senkinek sem mondani, hogy milyen pokoli időszakon vagyunk túl az árak tekintetében. Azaz ez még nem biztos...

Az éves infláció befékezése ugyab már nem kérdéses, viszont aggasztó, hogy havi viszonylatban, januárhoz viszonyítva februárra még mindig emelkednek az árak

2024 februárjában a fogyasztói árak átlagosan 3,7 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Ezen belül az élelmiszerek ára átlagosan 2,2, a csokoládé és kakóé 14,4, míg az alkoholmentes üdítőké 12,7 százalékkal volt magasabb. De nőtt a szolgáltatások ára is, átlagosan 10 százalékkal, miközben a lakbér 14,4, a járműjavítás és -karbantartás 10,8, a múzeumbelépők ára pedig 9,5 százalékkal emelkedett.

Akár új drágulási hullám is kibontakozóban lehet, legalábbis egyetlen hónap alatt az árak átlagosan 0,7 százalékkal nőttek, például a gázolaj átlagos literára 598 forintról ugrott 645 forintra, ez 7,9 százalékos emelkedést jelent. 7,5 százalékkal nőtt a földrajzi jelzés nélküli fehérbor ára is, és a gázolaj mellett a 95-ös benzin áremelkedése is ott a dobogón, ennek a terméknek az átlagos ára 6,5 százalékkal lett magasabb egyetlen hónap alatt. Korábbi gyűjtésünkből kiderült, a havi topdrágulók közé sorolhatjuk a körtét (+5,1%), az almát (+4,3%), a zöldpaprikát (+5,8%), de a Coca Cola / Pepsit (+3,8%), a vodkát (+3,1%), de a digitális vérnyomásmérő készüléket is (+3%)

Ilyen akciók voltak a Tescóban 13 évvel ezelőtt

És hogy mennyivel emelkedtek az árak itthon 2011 óta? A Bankmonitor infláció-kalkulátora szerint 2011 és 2024 között 84,6% volt az infláció Magyarországon. Tehát ami 2011-ben 100 forintba került, az manapság átlagosan 185-be. Mindehhez hozzá kell tenni, hogy 2011-ben a nettó átlagkereset 141 100 forint volt havonta, 2023-ban pedig 393 700 forintot ért el. Ezt vegyük viszonyítási alapnak, amikor a Tesco 2011-es akciós kiadványát böngészve azt látjuk, hogy

13 éve ezidőtájt egy kiló fehér kenyér 139 forintba került a Tescóban, manapság az árfigyelő szerint a legolcsóbb itthon kapható kilós fehér kenyér 549 forintba került.

a 20 darabos Nescafé 3in1 instantkávé 829 forint volt akciósan, most a Tesco webshopjában 20 darabos nincs, de 24 darab 1999 forintba kerül,

egy kiló sertéslapocka 859 forintba került, ma ez a webáruház szerint 1729 lenne,

fél kiló sertésdarálthús (30% zsírtartalom) 399 forintért volt kapható leárazva, ma ez 1149 forintért kapható.

Megdöbbentő még, hogy a rövidkaraj kilója 1099 forint volt, a hosszúkarajból egy kiló pedig 999. Manapság a GVH keresője szerint a legolcsóbb karaj kilója 2199 forint.

Egy csomag eperért (250g) 319 forintot kértek(manapság 500 gramm 1399-be kerül), a narancs kilója pedig mindössze 249 forint volt (ma a legolcsóbb narancs 365 Ft/kg az árfigyelőben), de árultak paradicsomot is 399 Ft/kg áron - ebből ma a legolcsóbb ár 695 forint/kilogramm a GVH oldala szerint.

Sőt, 1399 forintért egy 12 szeletes tiramisu-tortát is lehetett kapni 2011-ben a boltban.

A manapság csúcsdráguló trappista sajtból 700 grammot 13 évvel ezelőtt 849 forintért adtak (1213 Ft/kg), manapság egy kilogramm legkevesebb 1995 forintba kerül, 10 darab tojás pedig mindösszesen 199 forintba került - ma legolcsóbban 399-ért lehet ugyanennyit venni. Egy kiló margarinért pedig 739 forintot kellett fizetni akciósan, manapság a legolcsóbb, félkilós kiszerelésben 499 forintba kerül. Egy liter 2,8%-os tejért pedig 199 forintot kellett fizetni, manapság egy liter 2,8-as ESL tej legolcsóbban 315 forintba kerül.

A 800 grammos Pick szalámiért 3149 forintot kértek akkoriban, manapság ugyanez a kiszerelés 9899 forintba kerül, egy kiló Pick sertéspárizsi pedig 589 forintba került az akciós újság szerint - manapság 400 grammért kérnek legalább 799 forintot. 450 gramm szeretelt bacon-t pedig 899 forintért adtak 2011-ben.