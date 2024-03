Zöldségdömpingre készülhetnek a vásárlók a magyar boltokban: minden egy csapásra olcsóbb lehet

Szinte egész évben elérhető a hazai fejes saláta és az újhagyma a piacon, a nagyobb mennyiségek azonban a koratavaszi időszakban érhetők el, ekkor a legtöbb boltban az import árut felváltja a hazai termés – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet körképéből. Hasonló a helyzet a hónapos retek esetében is, amely minden évben az első nagyobb bevételi forrást jelenti a fólia alatti termesztésben.

Bár a boltokban egész évben jelentős a zöldségkínálat, a koratavaszi időszaktól kezdődően egyre több zöldségfajta esetében veszi át az import helyét a magyar áru. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet körképe szerint belföldi újhagymát egész évben kínálnak a Budapesti Nagybani Piacon, a koratavaszi időszakban azonban a hazai felhozatal is bővül, így a legtöbb bolt kínálatából fokozatosan eltűnik a külföldi újhagyma. Hasonló a helyzet a fejessaláta és a hónapos retek esetében is. Hazánkban mintegy 130 hektáron termesztenek újhagymát, éves szinten 2 ezer tonna körül alakul a betakarított termésmennyiség.

A korai hazai saláta általában februárban jelenik meg az áruházakban és onnan gyors felfutás következik április végéig. Magyarországon a fejessaláta betakarított termőterülete és a betakarított mennyiség folyamatosan csökkent az elmúlt években. Ennek oka, hogy

egyre nehezebb gazdaságosan termeszteni hazánkban a fejessalátát.

A nagy melegek miatt folyamatos öntözés szükséges, ami fokozza a gyomnövények megjelenését. Emellett újabb és újabb kórokozók jelennek meg, ezért a termesztésben igen gyors a fajtaváltás.

Az újabbnál újabb fajták mellett egyre több olyan új salátafaj jelenik meg és épül be az étrendünkbe, amely a fejes salátánál jobban tárolható, illetve alkalmas a gépi betakarításra és feldolgozásra. A jövőben várhatóan tovább nő a római saláta népszerűsége a termelők körében, ami hűtőben tárolva két hétig is frissen tartható. Ma ennél még elterjedtebb a jégsaláta, melynek nagy, tömött feje sokkal tartósabb, mint a mindössze néhány napig eltartható fejes salátáé, emellett jól kockázható, feldolgozható. Kereslet tekintetében is megtörni látszik a fejes saláták egyeduralma. Noha még mindig sokan keresik, egyre nagyobb az érdeklődés a többi salátaféle iránt is, különös tekintettel a jégsalátákra és a tépősalátákra.

Magyarországra a téli időszakban, azaz november közepétől április közepéig érkezik import saláta, elsősorban Olaszországból, a teljes importált mennyiség ezer tonna körül alakul évente.

Hazai viszonylatban a hónapos retek az egyik legelső konyhakerti növény, amelyet már kora tavasszal lehet ültetni. A hónapos retek enyhe februári időjárás esetén már a tél végén, a tavasz első napjaiban ültethető, vethető. A hónapos retket általában fűtött vagy fűtés nélküli fóliába vetik. Hidegtűrése és rövid tenyész ideje miatt sokan előveteményként ültetik. A fólia alatti termesztésben a hónapos retek az első nagyobb bevételi forrás, így a gazdálkodók igyekeznek minél előbb elvetni, hogy a fő növény ültetése ne csússzon. Ugyan a részesedése a hazai zöldségtermesztésen belül igen alacsony, a retek a saláta után a második legjelentősebb hajtatott, hidegtűrő zöldségfajunk.

Magyarországon mintegy 100 hektáron hajtatnak retket, jellemzően kisebb légterű, fűtetlen vagy enyhén fűtött fólia, illetve síkfólia és fátyolfólia alatt, elsősorban Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében. A belföldi hónapos retek egész évben jelen van a Budapesti Nagybani Piac kínálatában. A gömb alakú hónapos retek különböző fajtáit csomós kiszerelésben értékesítik. Az olaszországi hónapos retek a téli időszakban jellemző, a hazai felhozatal bővülésével általában kifut a kínálatból.