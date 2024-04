Ez lenne a Lidl és a Flying Tiger sikerének titka? Így tarolják le Magyarországot is

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Lidl a Kantar adatai szerint 9%-os éves növekedést ért el - számolt be a The Grocer. Ez nemcsak az alacsony költségeknek, hanem a differenciálódásra való törekvésnek is köszönhető: mint például a friss pékáru kínálat, egyedi termékek és tematikus hetek. Így a boltlánc megelőzte versenytársait az Egyesült Királyság piacán. .

Folytatja a Lidl a piacvezető növekedési ütemét a Kantar legfrissebb, 2024 márciusáig tartó adatsorai szerint: az eladások éves szinten 9%-os növekedést mutatnak. Ezzel a diszkontlánc piaci részesedése elérte a 7,8%-ot, ami közel áll a Morrisons által birtokolt pozícióhoz. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Lidl sikerének egyik oka az új üzletek nyitása, de ennél sokkal többről van szó. A vállalat képes volt népszerűségét növelni vásárlói körében azáltal, hogy különleges ajánlatokkal lépett fel. Ez az "értékinnováció" fogalmát idézi fel, amely egyidejűleg törekszik a kitűnni a versenytársak közül, de a költségeket is alacsonyan tartani. A cikk példaként említi a Greggs pékséget, amely friss termékeket kínál jelentős árelőnnyel szemben más versenytársakkal. Hasonlóan sikeres modelleket alkalmaz a Flying Tiger és a Franco Manca is. A Lidl az Egyesült Királyságban kiemelkedik ezen a területen, amit piaci részesedésének növekedése is alátámaszt. A Lidl költségkezelése már jól ismert és sikeres terület, amelyet tovább erősített a Lidl Plus program. Azonban a differenciálódás terén mutatott innovációja az igazán figyelemfelkeltő. Erre hozza a cikk példaként, hogy a Lidl boltokban a pékáruk részlege a bejárathoz közel található, nagy a kínálat, friss, átlátható - vagyis hivogató. Ez nagy forgalmat tud generálni. Említik a zöldség-gyümölcs részleget, mely ugyancsak állandó, friss és átlátható kínálatot tart fent. Ugyanakkor hangsúlyt fektetnek a tetszetős csomagolásokra, praktikus kiszerelésekre is, melyből rögtön fogyasztható is a termék. A tematikus hetekkel ugyancsak ki tudnak tűnni a versenytársak közül. Azt írják, ezekkel az innovatív megoldásokkal a Lidl nem csupán árakban versenyez, hanem valami egyedit is nyújt vásárlóinak. Amennyiben képes fenntartani ezt a stratégiát, továbbra is erős pozíciót fog elfoglalni az Egyesült Királyság piacán. EZ IS ÉRDEKELHET Keményen az asztalra csapott a Lidl: mostantól ilyen gyümölcsöket biztosan nem fognak árulni A Lidl lépéseket tett annak érdekében, hogy a gyümölcsültetvények dolgozóit hozzásegíthesse a tisztes megélhetésükhöz.

Címlapkép: Getty Images

