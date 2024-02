Gazdatüntetések sokkolják Európát: jöhet az áruhiány a magyar boltokba?

Németországból indulva, Hollandián át, Franciaországon és Olaszországon keresztül, de már Romániában és Magyarországon is forronganak a gazdák. Az okok mindenhol kicsit mások, a demonstrációk viszont egyelőre nem csillapodnak. A hazai Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint viszont nincs oka a magyaroknak aggodalomra. Rövid távon szinte kizárt, hogy ezek a megmozdulások éreztessék a hatásukat az árakba vagy bármilyen negatív hatással legyenek az ellátási láncok stabilitására.

Továbbra is sorozatosan tüntetnek a gazdák Európa-szerte. A sort még tavaly év végén a német gazdák kezdték, akik kedvezményeik fokozatos elvonása ellen kezdtek tiltakozásba. Legnagyobb akciójuk pedig akkorát szólt, hogy gyakorlatilag megbénították a német fővárost, Berlint. A német gazdák ellenállása pedig nem csak Németországban, de gyakorlatilag egész Európában végigsöpört, és kisebb-nagyobb mértékben szinte az összes EU-s országban voltak megmozdulások. Ide lehet sorolni Hollandiát, ahol a gazdák egy csoportja a szigorú környezetvédelmi előírásokat rögzítő európai zöld megállapodás és a holland termelők adminisztrációs terheit növelő helyi jogszabályok ellen tüntetnek olyan elánnal, hogy a gyújtogatástól sem riadnak vissza.

Szintén forrnak az indulatok Franciaországban is, ahol a legjelentősebb francia szervet folyamatosan forgalomlassító akciókkal hívja fel az ágat nehézségeire a figyelmet. De a német társaikhoz hasonló akcióra készültek az olasz gazdák is, akik több száz traktorral Rómát vették célba, ám ott végül meghiúsult a berlinihez hasonló bénítás, a gazdák azonban nem adták fel. Ugyancsak forrnak az indulatok Romániában is, de Lengyelországban is hangoskodnak a mezőgazdaság szereplői, sőt azóta már Magyarországon is volt gazdatüntetés. Az itteniek február 9-én Záhonyhoz vonultak, mert nekik az fáj, hogy az Európai Bizottság új döntése értelmében újabb egy évre lehetővé tenné az ukrán termények vámmentes behozatalát.

Látjuk tehát, hogy más-más csapások mentén, de szerte az Európai Unióban forrnak a gazdák indulatai. Ilyen körülmények között adódik a kérdés, ha továbbra is kitart a gazdák ellenállása, és ez az ellenállás mind több és többféle akcióba torkollik, akkor ez kihatással lehet-e a végvásárlókra, azaz az átlagos emberekre, fogyasztókra. Lehetnek-e problémák az ellátási láncokkal, illetve megugorhatnak-e újra drasztikusan például az élelmiszerárak. Azért hogy ezekre a kérdésekre válaszokat kapjunk megkerestük Vámos Györgyöt, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkárát.

Nőhetnek az élelmiszerárak a gazdatüntetések miatt?

A mi megítélésünk szerint rövid távon hatása nincs, és nem is lehet ezeknek az átfogó gazdatüntetéseknek a magyar élelmiszerpiacon

- kezdte a Pénzcentrumnak adott nyilatkozatában Vámos György, aki szerint e meglátásuknak hátterében elsődlegesen az az ok húzódik, hogy ezek a gazdatüntetések jelenleg a télies időszakban történnek, úgyhogy egyáltalán nem akadályozzák a mezőgazdasági munkák dandárját. Vámos György beszélt arról is, hogy a járványidőszakban már bebizonyosodott, hiába voltak sokáig tartó nehézségek az élelmiszerellátásban, akkor mind a magyar élelmiszeripar, mind pedig a mezőgazdaság, de a kiskereskedelem is helytállt.

Most az élelmiszerláncban semmilyen fennakadást sem látunk, és érdemes azt is tudni, hogy a magyar élelmiszerellátás zömében azért a magyar élelmiszerekre épül, ezért még ebből a szempontból is független ezektől az eseményektől

- fogalmazott a főtitkár. Vámos György szerint tehát jelenleg senkinek semmi oka nincs az aggodalomra, ugyanis a magyar élelmiszer-kínálat bőséges. Hosszabb távon persze ennél azért nehézkesebb a jóslás, azt ugyanis most senki nem tudja megmondani, meddig tartanak ezek a megmozdulások. A későbbiekbe az tehát nem zárható ki, hogyha a tömeges tüntetési hullám fennmarad, az befolyással lehet az ármozgásokra, ezt viszont nem lehet előrejelezni.

Fontos azt is tudni, és ez a mindenkori békeidőben is így van, a nemzetközi ármozgások bizony hatással vannak a hazai piac ármozgásaira is. Ez egy általános képlet. Ebből pedig az is egyenesen következik, hogyha a nyugati tüntetési hullám hatással lesz a nyugati árakra, akkor ez esetleg nálunk is okozhatna drágulást. „Én ezt a veszélyt azonban most nem látom” - nyomatékosította lapunknak Vámos György.

Mit látnak a boltok?

Az OKSZ válaszain kívül a Penny azt közölte lapunkkal, jelen információik szerint nehéz megítélni azt, hogy a gazdatüntetések fokozódása okozhat-e fennakadásokat az ellátási láncban. Az Auchan ezen felül arról tájékoztatott bennünket, hogy ők eddig semmiféle fennakadást nem tapasztaltak a gazdatüntetések miatt. „Mi úgy gondoljuk, hogy ezeknek a tüntetéseknek csak hosszabb távon lehetnek kedvezőtlen hatásai, de ezzel jelenleg nem számolunk. Szeretnénk kiemelni, hogy a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar az alapvető élelmiszerek körében képes áthidalni az esetleges fennakadásokat” - fogalmazott a hipermarketlánc.