Ezek a pezsgők fogynak a legjobban a magyarok körében szilveszterkor: tényleg a drága a legjobb?

A szilveszter közeledtével Magyarországon pezsgővásárlási lázba borul az ország. Az év utolsó napjának ünneplésekor a pezsgő nem csupán egy ital, hanem az ünnep fényét és eleganciáját is hordozza. De vajon hogyan alakulnak a pezsgővásárlási szokások hazánkban? Milyen márkákat keresnek leginkább a hazai élelmiszerláncok üzleteiben a vásárlók? A válaszokért több áruházláncot is felkerestünk.

A pezsgő a legünnepibb italunk, ezzel búcsúztatjuk az óévet és köszöntjük az újat. A pezsgőzésnek hosszú és gazdag története van, amely visszanyúlik a 17. századig, amikor Dom Perignon francia szerzetes először készítette el a szénsavas borokat. A pezsgő hamarosan a királyi udvarok és a főnemesség kedvenc italává vált, és a luxus, a gazdagság és az elegancia szimbólumává.

Hagyományos koccintás és pezsgőtornyok

A pezsgő ma már nemcsak a gazdagok itala, hanem mindenkié, aki szeretne ünnepelni, koccintani, vagy csak élvezni az életet. A szilveszteri pezsgőfogyasztásnak vannak hagyományos elemei is. Az év utolsó perceiben való koccintás szinte mindenkinek fontos pillanat. Több babona is kialakult a pezsgővel, például az, hogy éjfélkor koccintani kell vele, hogy szerencsét hozzon az új évben, vagy hogy a pezsgősüveg dugóját el kell rejteni, hogy megőrizze a pezsgő erejét. Emellett, egyre népszerűbbek a pezsgőtornyok is, amelyek lélegzetelállító látványt nyújtanak az ünnepi asztalon.

Pezsgő és a kulináris élmények

Magyarországon a pezsgő nem csupán egy ital a szilveszteri ünneplés során, hanem az ünnepi asztal nélkülözhetetlen része. A pezsgővásárlás során sokan figyelembe veszik az ételekkel való párosítást is, mert kiválóan társíthatók különféle fogásokhoz, és a gasztronómiai élvezetek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a szilveszteri vacsora felejthetetlen legyen.

A pezsgővásárlás és -fogyasztás az egyéni preferenciáktól függően széles skálán mozog, és mindenkinek lehetősége van megtalálni az ízlésének és a pénztárcájának megfelelőt. Az árkategóriákban is széles skála található a piacon. A prémium kategóriás champagne-tól kezdve a középkategóriás pezsgőkig és az olcsóbb alternatívákig mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt. Az ár egyértelműen befolyásolja a vásárlói döntéseket, és sokan kifejezetten az ünnepre készülve választják a különlegesebb, magasabb árkategóriájú pezsgőket. Kereslet és kínálat az üzletek polcain A szilveszter közeledtével a pezsgők kiválasztása és vásárlása a magyar háztartásokban is fokozott figyelmet kap. Felkerestük a Lidl Magyarországot:

Mindig is élen jártunk a magyar termékek népszerűsítésében, jól mutatja ezt az is, hogy diszkontáruházként folyamatosan bővülő borszortimentjében neves hazai pincészetek közreműködésével készült magas minőségű, saját házasítású borokat és pezsgőket kínálunk vásárlóinknak. Az ünnepek közeledtével megnő a kereslet a pezsgők iránt, így az áruházlánc bővebb kínálattal várja vásárlóit, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt. A Lidl célja, hogy a vásárlók árfekvéstől függetlenül a legjobb ár-érték arányban élvezhessék a kiváló minőségű pezsgőket. Így a legkedvezőbb árú pezsgők épp úgy helyet kaptak a polcokon, mint a kiemelkedő minőséget képviselő magyar pincészetektől származó pezsgők, vagy a nemzetközi kínálatból egy-egy jellegzetes pezsgő is. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy pezsgő vásárlásakor elsősorban az ár-érték arány a meghatározó, de az ünnepek alkalmával a drágább árfekvésű italok is a vásárlók kosarába kerülnek. A kínálatban elérhető az áruházlánc és a Garamvári Pincészettel tradicionális eljárással készült saját márkás Pannon Imperial Extra Dry pezsgője, mely 2020-ban a VinAgora nemzetközi borversenyen Champion díjat nyert, vagy a Chteau Dereszla Brut pezsgő is, melyet a 2023-as VinAgora versenyen aranyéremmel tüntették ki. De a prémium minőségű Sauska Extra Dry is tökéletes választás lehet az újév köszöntéséhez.

Másfelől a PENNY Magyarország válaszaiból megtudtuk, hogy az ár, a márka hírneve vagy az értékelések együttesen befolyásolják a vásárlókat, de az idei évben az ár kérdése dominál.

A pezsgővásárlás szezonja még most kezdődik, nehéz megmondani, hogy a vásárlók inkább a kevesebb, de jobb minőségből vásárolnak-e többet. Az egyértelműen látszik, hogy kevesebb pezsgő fogy, mint tavaly. Az olcsóbb pezsgőkből többet adunk el, de idei évben jobban nyitottunk a prémium vásárlók felé is, többféle minőségi pezsgő ajánlatunk van. A pezsgővásárlási szokásokban megfigyelhető különbség a főváros és vidék között. Vidéken az ismertebb márkák felé mennek (Szovjetszokje, Törley). Budapesten pedig már a magasabb minőséget is keresik a vásárlók.

A kínálat bővülése és a magyar pincészetek aktív részvétele a pezsgőkészítésben még gazdagabbá teszi az ünnepi asztalokat. Minden évben érdekes kérdés, hogy a pezsgőt vásárlók mely variációt részesítik előnyben; az olcsóbb italokból vásárolnak többet, vagy a drágább, minőségibb pezsgőt választják még akkor is, ha kisebb mennyiséget engedhetnek meg maguknak. A gazdasági környezet, az infláció, valamint az élelmiszeripari és borászati trendek mind-mind szerepet játszanak abban, hogy az emberek milyen pezsgőt választanak.

A pezsgővásárlás nemcsak egy ital megválasztása, hanem egy élmény, amely hozzájárul az ünnepi vacsora és az év búcsúztatásának szépségéhez. Mindenkinek Boldog Új Évet kívánunk!