Óriási bejelentést robbantott a Spar: már nem sokáig lehet így vásárolni a boltokban, érdemes készülni

Érdemes kihasználni az utolsó napokat a SZÉP kártyás élelmiszervásárlásra, ami most még egyszerűbb és gyorsabb lehet, ugyanis a SPAR is csatlakozott a K&H digitális SZÉP kártya elfogadóhelyekhez. Ezzel országosan több mint 6000 helyen lehet már érintésmentesen használni a juttatást, ami még inkább ösztönözheti a december 31-ig érvényben lévő hideg élelmiszervásárlást.

A K&H a SZÉP kártya szolgáltatók közül elsőként tette elérhetővé novembertől, hogy a juttatást digitálisan, azaz érintésmentes terminálnál és okoseszközös fizetésnél is használni lehessen. A szolgáltatást azok a K&H SZÉP kártya birtokosok és egyben bankszámlával rendelkező ügyfelek tudják használni, akiknek a telefonjuk NFC funkcióval és iOS vagy Android operációs rendszerrel rendelkezik, illetve Apple Watch okosórájuk van.

Immár a SPAR szupermarketek, az INTERSPAR hipermarketek és a City SPAR üzletek mindegyikében elérhető a vásárlók számára a lehetőség. Így ezekben a boltokban december 31-ig hideg és meleg élelmiszert egyaránt, azt követően pedig a meleg készételeket vásárolhatjuk meg digitális SZÉP kártyával.

Ezzel a több mint 41 ezer elfogadóhely közül több mint 6000 esetében a digitális fizetésre is lehetőség van, de természetesen a juttatás továbbra is felhasználható hagyományos plasztik kártyával is. A bank teljes hálózata várhatóan 2024 közepére lesz alkalmas a digitális SZÉP kártya elfogadására, ezért addig is érdemes megnézni az elfogadóhelyek listáját.

Az egyik legnagyobb élelmiszerüzletlánc csatlakozása az innovatív fizetési lehetőséghez fokozhatja az élelmiszervásárlás népszerűségét, ami szeptemberben 31,5 százalékot, októberben 33,8 százalékot, novemberben pedig a teljes K&H SZÉP kártya forgalom 35 százalékát tette ki - közölte a bank.