Elegük van a vásárlóknak, hogy így próbálják megvezetni őket a boltok: most az asztalra csaphatnak

Újabb fogyasztói kutatás mutatott rá, hogy a vásárlók egyre szívesebben választanának fenntartható termékeket, de a félrevezető zöld állítások miatt nehéz beazonosítaniuk a valódi öko változatokat. A Tudatos Vásárlók Egyesülete egy nemzetközi projekt keretében hazai fogyasztókat kérdezett a zöld reklámokról, és az Európai Unió Fogyasztóvédelmi Szervezetével (BEUC) összefogva beadványban kéri a szabályozás szigorítását a törvényhozóktól. Az Egyesület évek óta tájékoztató kampányokban igyekszik felhívni a figyelmet a zöldre festés jelenségére, illetve szót emelni a vállalatok félrevezető állításaival szemben, így a friss beadványt a Gazdasági Versenyhivatalnak is megküldi, kérve a sürgős fellépést a vállalatokkal szemben.

A nemzetközi összefogásban megvalósított kutatás egyértelműen megmutatta, hogy a legtöbb fogyasztó készen áll tenni környezeti lábnyomának csökkentéséért, és ehhez megbízható információkat keres. Azonban összekavarja és ezért frusztrálja őket a zavarba ejtő, véget nem érő zöld címkék és állítások tengere - közölte az egyesület.

A felmérésből kiderül:

A magyar válaszadók közel fele (49%) szívesebben vásárol környezetvédelmi címkével ellátott termékeket, mint címkével nem rendelkező termékeket, ez megegyezik az uniós átlaggal.

Itthon viszont az átlagnál nagyobb a tudatosság a zöldre festés tekintetében, a válaszadók 44 százaléka állítja, hogy az elmúlt 12 hónapban legalább egyszer észlelt megtévesztőnek tűnő zöld állítást, míg az uniós polgárok 34 százalékának tűnt csak fel ugyanez. Viszont mindössze 3 százalékul vallja magáról, hogy mindig képes felismerni a hamis zöld állításokat.

A válaszadók 87 százaléka úgy véli itthon, hogy a zöld állításokat és címkéket csak akkor szabadna engedélyezni, ha azokat előzetesen jóváhagyták vagy ellenőrizték, és csaknem 70 százalékuk gondolja, hogy szükség van a hatósági szabályozásra, illetve független szervezetek tanusítási tevékenységére.

Négy európai válaszadóból csaknem három úgy gondolja, hogy a "kiemelten szennyező vállalatoknak" egyáltalán nem szabadna használni semmilyen zöld állítást. Magyarországon ezzel a válaszadók 83 százaléka értett egyet.

Ide tartozik többek között a Coca-Cola és Nestlé, amelyek ellen nemrég nyújtott be panaszt több európai fogyasztóvédelmi szervezet, köztük a Tudatos Vásárlók Egyesülete is a pet palackjaik okozta környezetszennyzés és az ezzel ellentétes fenntarthatósági állításaikkal kapcsolatban. Hasonlóan megtévesztő a légitársaságok kibocsátás-kompenzációs marketing üzenete, ami azt sugallja, hogy a repülés néhány kattintással fenntarthatóvá tehető - írta közleményében az egyesület.

"A Tudatos Vásárlók Egyesülete a zöldre festést súlyos problémának tartja, és amint ebből a kutatásól is kitűnik, nem alaptalanul. A félrevezető zöld reklámállításokat a fogyasztók 41 százaléka látja manipulatívnak, és ettől - joggal - átverve érzi magát. Ez azért is gond, mert egy-egy ilyen eset, amire fény derül, általánosságban is aláássa a zöld állításokba vetett bizalmat, tehát még a megalapozott, minősítéssel alátámasztott állításokban is kevésbé bíznak majd a fogyasztók" - világítja meg a probléma lényegét Dénes Júlia, az Egyesület munkatársa.

Nem várhatunk tovább a szabályozással

"A fogyasztóknak megbízható környezeti információkra van szükségük ahhoz, hogy fenntarthatóbb életmódra térjenek át. A fogyasztók általában nincsenek tisztában azzal, hogy bár egyes termékek, például élelmiszerek, műanyag palackok vagy repülőjegyek "szén-dioxid-semlegesnek" vannak feltüntetve a piacon, ezek a termékek szén-dioxid-kompenzációra támaszkodnak, és még mindig szén-dioxidot bocsátanak ki. Nem a fogyasztók feladata kellene legyen az igaz és a hamis megkülönböztetése. Azt várják el a hatóságoktól, hogy az állítások és címkék eleve megbízhatóak legyenek." nyilatkozta Monique Goyens, a BEUC főigazgatója.

Éppen ezért, a tanulmány eredményei alapján a BEUC és tagszervezetei, köztük a Tudatos Vásárlók Egyesülete is az alábbi ajánlásokat fogalmazta meg a politikai döntéshozók felé:

A tagállamok késedelem nélkük ültessék át a nemzeti jogba a "Fogyasztók helyzetbe hozása a zöld átmenet érdekében" című dokumentumban felsoroltakat, kezdve a szén-dioxid-semleges állítások betiltásával. "Tanulmányunk azt mutatja, hogy a fogyasztók nyitottak a szigorúbb intézkedésekre, amelyek megakadályozzák, hogy a szennyező vállalatok zöldre fessék termékeiket. Mivel a COP28 hamarosan megkezdődik, a hamis zöld reklámok megakadályozására irányuló nemzetközi erőfeszítéseknek fel kell zárkózniuk a vállalatok kreativitásához" - mondta ezzel kapcsolatban a BEUC képviselője. Az EU fogadja el a "zöld állításokról szóló irányelvet", és gondoskodjon arról, hogy a zöld állítások és címkék tekintetében szilárd előzetes jóváhagyást vezessenek be, amely ugyanakkor elegendő teret enged a megbízható címkéknek. Támogassák és népszerűsítsék a hiteles környezetbarát címkék, például az uniós ökocímke használatát. Erősítsék meg a zöldre festés elleni intézkedéseket. Gyorsítsák fel a nemzetközi együttműködést a zöldre festés elleni küzdelemben.

A beadványt a Tudatos Vásárlók Egyesülete haladéktalanul megküldi a Gazdasági Versenyhivatalnak, kérve a vállalatok elleni fellépést - közölték.