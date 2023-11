Így változhat a túró rudik ára az áfacsökkentés után: sok vásárló nem azt kapja, amire számított

„Hiába fog csökkeni a túró desszertek áfája, ez sem a kereskedőknek, sem a gyártóknak, sem a vásárlóknak nem lesz igazán számottevő változás” – nyilatkozta a Pénzcentrumnak egy élelmiszeripari szakember. A csökkenés mértéke ugyanis egy darab édesség esetén rendkívül csekély. Ezzel együtt a szakértő azt már könnyebben el tudja képzelni, hogy a boltok többször, könnyebben és némileg nagyobb mértékben fognak majd túró rudi akciókat hirdetni. Ezzel együtt Harcz Zoltána a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója üdvözli a változást, ám azt ő is hangsúlyozta, hogy az árak alakulásáról most még nehéz beszélni, hosszú távon azonban a túró desszertek árát a piac fogja meghatározni, nem az áfatartalom mértéke.

Kedd éjszaka törvényjavaslatdömping érkezett a parlament oldalára a kormány részéről. Ezek között található többek között a 2024-es adócsomag a maga 187 oldalával. Ebből szúrta ki elsőként a Portfolio, hogy bizony a desszert jellegű sajtkészítmény áfakulcsa az eddigi 27 százalékról 18 százalékra csökkenne 2024. január elsejétől. Az adócsökkentés jelen esetben azt jelenti, hogy a turó desszerteket/túró rudikat a jövő év elejétől az eddigi 27 százalék helyett már csak 18 százalékos áfa kulcs terhelné.

A gyakorlatban mindez azt jelentené, hogyha az áfacsökkentés hatását teljes mértékben érvényesítik a kereskedők, vagyis odaadják a fogyasztónak és nem nyelik le, akkor a normál (30g-os) legnépszerűbb pöttyös túró rudi jelenlegi, jellemzően 240-260 forintos ára valahol 223-242 forint között alakulna. Természetesen ez csak akkor lenne igaz, ha az év végéig mondjuk nem drágulna a termék. A kérdés csak az, hogy ez valóban megtörténhet-e az áfakulcs csökkentése után?

Kinek jó ez az egész?

A Pénzcentrumnak nyilatkozó élelmiszeripari szakember szerint a túró rudik esetében kevéssé értelmezhető jelenleg az áfacsökkentés. Egyfelől a gyártókat más egyéb, komoly adók terhelnek, úgy mint a neta vagy éppen az Európában rekordmagas EPR-díjak. De a kereskedőknek is megvan a maguk nyűgje a kiskereskedelmi adóval, illetve a kötelező akciókkal. Ezért a szereplők mindennek örülnek, amik a zsebükben maradhat, így például az áfacsökkentésből származó többlet.

Azt gondolom, lehet szidni a gyártókat, kereskedőket, hogy lenyelik az áfát, de azért azt látni kell, hogy máshol busásan megfizetik ennek a többszörösét

- vélekedett a szakember, aki szerint a túró rudik esetében például ez a mértékű áfatartalom-csökkenés eléggé elhanyagolható mértékű. Azt látni kell például a termékkategória esetében, hogy a hűtött termékeknél például az energiaárak függvényében sokkal masszívabb a többlet költség, mint például ez az áfakülönbözet.

De azt is gondolom, hogy ez az adócsökkentés annyira kismértékű magának az egyes termékek árához képest, hogy drágább lenne átcímkézni az árcédulákat, mint inkább úgy hagyni azokat. Persze a legnagyobb kiskereskedők esetében számíthat ez a tizenpár forintos többlet túró rudinként az év végén, de számottevően nem egy óriási befolyásoló tényező

- mondta el lapunknak a szakember, aki kiemelte, ez az intézkedés érdemben nem segít sem a vásárlóknak, sem a gyártóknak, sem a kereskedőknek.

ugyanakkor azt inkább el tudom képzelni, hogy a boltok sokkal jobb szívvel, könnyebben fognak mondjuk túró rudikat akciózni. És mondjuk a 20 forintos akciók helyett, lazábban durrantanak majd 30 forintosokat is.

- emelete ki. A szakemberrel a rudik kapcsán beszélgettünk magáról az áfacsökkentésről is, amit be lehetne vezetni inkább több alapélelmiszerre is, semmint a túró rudikra. Nagymértékű áfacsökkentésekre egyébként vannak is jó EU-s példák, akár a lengyeleknél vagy a románoknál. Az ilyen komoly, széleskörű vágások ráadásul, hogyha szigorú ellenőrzések alá vetik a szereplőket, akkor a társadalom széles köre számára is okozhatnak pozitív változásokat, nevezetesen hogy nem a gyártók, kereskedők nyelik be ezeket az összegeket, hanem a „kedvezményeket” továbbítják a vásárlók felé.

Serkentheti a fogyasztást

Lapunk megkereste az áfacsökkentéssel kapcsolatban Harcz Zoltánt, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatóját is. Ő azt mondta lapunknak, hogy üdvözölik a lépést, már csak azért is, mert tejtermékek fogyasztásában a magyarok elmaradnak az európai átlagtól, és miden ilyen döntés pozitívan segíthet ezen.

Az esetleges árváltozásokkal kapcsolatban viszont nem lehet egyértelemű ígéretet tenni. Egyfelől a tejdesszertek piaca rendkívül bonyolult és szerteágazó Harcz szerint, aki azt is mondta a Pénzcentrumnak, hogy nehéz összehasonlítani a sajátmárkás termékeket, a leghíresebb márkákkal. A szakértő szerint azonban rövid távon, a törvény bevezetésekor alakulhatnak úgy a dolgok, hogy a vásárlók árcsökkenést tapasztaljanak. Ezt ugyanis a tejek 5 százalékos áfájára csökkentésénél is tapasztalták.

Ez azonban egy rövidtávú folyamat, ezután az emberek és a piac is megszokja a kialakult helyzetet, onnantól pedig kizárólag a piac, a kereslet kínálat fogja meghatározni a túró desszertek árát is

- hangsúlyozta lapunknak Harcz Zoltán.