Új spórolási módszerekre kényszerülnek a magyarok: ez a trükk mindenkinek beválhat

A gazdasági hullámvölgy és magasabb ruhaárak kényszerítik az embereket új spórolási megoldások felkutatásának irányába, vagy esetleg etikai vagy fenntarthatósági szempontok a döntőek? Az online használt ruha piac robbanásszerűen növekszik, mégis, a globálisan ismert webáruházaknak sikerül lépést tartania az árversenyben. Hogyan érinti mindez a vásárlókat és az ipart? Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár az ultra-fast fashion weboldalakról és az online használtruha platforomkról való vásárlás? ? Többek között a fenti kérdésekre kereste a választ az Ynsight Research netnográfiai elemzésében és hasonló kérdésekre keressük mi is a választ a november 9-i Gen Z Fest/ Green rendezvényünkön, ahol többek között Korn Anita, a Ruhastory bloggere is beszélget a színpadon a fenntartható divatról és életmódról.

A divatipar, azon belül is a fast fashion láncok komoly környezeti terhelést jelentenek. Az elmúlt évtizedekben megváltoztak az öltözködési szokások, most már sokak számára egyáltalán nem számít luxusnak divatos ruhákhoz hozzájutni. Az elérhető árú, fast fashion márkák hetente új kollekciókkal rukkolnak elő, és az embereket arra ösztönzik, hogy dobják el a régi ruháikat, és vásároljanak újakat. A Zara évente 24 friss ruhakollekciót mutat be, míg az H&M körülbelül 12-16 kollekciót kínál, és hetente frissíti készletét. Az új áruk gyors terjedése és szaporodása folyamatosan vonzza a vásárlókat az üzletekbe és az online boltokba.

Van olyan tempó azonban, mellyel ezek a fast fashion üzletek sem tudják felvenni a versenyt. A Shein a világ leggyorsabban növekvő e-kereskedelmi vállalata: 2020-ban közel 10 milliárd dolláros bevételt ért el, és az elmúlt nyolc évben a bevétele évente több mint 100%-kal nőtt. A Shein olyan árú és mennyiségű ruhákat biztosít, ami mellett a H&M vagy a Zara kínálata drágának és végesnek tűnik. Az alacsony árszintek és gyorsan változó stílusok biztosítása érdekében ezek a "valós idejű" márkák fosszilis energián alapuló szintetikus anyagokkal dolgoznak (nejlon, poliészter), amelyek olcsóbbak, alkalmazkodóképesebbek és könnyebben elérhetőek, mint a természetes anyagok.

Hétköznapi rutinok és ami mögötte van. Mit tudok én tenni, úgy enni, úgy vásárolni, hogy azzal ne adjak még egy pfont az így is szenvedő környezetünknek?

Ezek a sokaszor silány minőségük miatt relatíve kevés időt töltenek a ruhásszekrényünkben, azonban annál tovább tart a biológiai lebomlásuk, ezáltal rengeteg lassan lebomló szemetet termelnek.

A környezetre gyakorolt hatása mellett azonban az alacsony ár mögötti munkajogi aggályokat is érdemes megemlíteni az ultra-fast fashion vállalattal kapcsolatban.

Habár a Shein azt állítja, dolgozóit a hatályos törvényeknek megfelelően alkalmazza, a PublicEye tényfeltáró riportja szerint az alkalmazottak jelentős része illegális munkavállalóként dolgozik, akik havonta 28 napot meghaladó időtartamban, naponta 12-14 órát robotolnak, ami még a helyi kínai jogszabályok szerint sem legális. Ezeket az etikailag megkérdőjelezhető pontokat többen a netezők közül is felvetették a kínai nagyvállalattal kapcsolatban:

a shein szörnyű. a környezetszennyezésen és az olcsó minőségű (és full műanyag) ruhákon kívül még a dolgozókat is alulfizetik, akiknek embertelen helyen kell dolgoznia és állítólag emberre káros anyagokkal is voltak már tele a ruháik.

A vásárlók szempontjai

Vajon milyen alapvető szempontokat vesznek figyelembe a potenciális vásárlók a ruhaüzlet vagy webshop kiválasztásakor? Az alábbi diagrammon láthatjuk a legtöbbször felmerülő kritériumok eloszlását a netes beszélgetések körében – jól kivehető, hogy toronymagasan vezetnek az árral kapcsolatos kifejezések a materiális dimenzió.

Legtöbbször az árral kapcsolatos szavak (1773) szerepeltek a beszélgetésben, a ruhák vásárlásánál is ez egy kiemelt tényező, különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben – egyre gyakrabban merülnek fel ruhavásárlás kapcsán a takarékosság, az ár-érték arány és az akciók.

Az embereknek pedig nem a minőség számít, hanem az ár. Nézd meg mennyi ember rajong az ultra fast fashionért, azaz pl a Sheinért ahol naponta több ezer új ruhát dobnak piacra!

A ruhák minőségével, tartósságával is foglalkoztak a netezők, 938-szor említették meg a vizsgált időszak (2022.augusztus-2023.október) során. A fenntarthatóság szempontjával foglalkoztak a legkevesebbet (375), ez a kritérium sokszor a többi említett tényezővel, vagy azok kontextusában jelent meg.

A használt ruhák vásárlása nem csak olcsóbb, de környezettudatosabb döntés is, mintha egy fast fashion boltban vennéd meg.

De mi az, ami a kedvező árakat, a ruha vásárlás fenntartható jellegét és akár a minőséget is ötvözni tudja?

A használtruha piac előretöréséhez a környezetvédelmi szempontok figyelembevételének az elterjedése és a Z generáció divathoz való friss hozzáállása járult hozzá. Ez a 16-23 éves korosztály máshogy tekint már az egyediségre, inkább vesznek second-hand boltokban egy vintage bőrdzsekit, mint hogy a H&M-ben vásároljanak egy új terméket. Habár a vörösszőnyegen és a sztár világban még nem annyira jellemző ez a trend, Billie Eilish többször nyilatkozta, hogy számára szabadságot ad az, hogy nem az aktuálisan trendi márkák által diktált divatot követi, hanem second-hand boltokban való különleges vintage ruhadarabok közül válogathat.

A hagyományos piacterek, és használtruha boltok mellett egyre nagyobb teret hódít a second-hand ruhák online értékesítése. Az egyik szereplő ezen a területen a hazai piacon is jelenlévő Vinted, ami leginkább használt ruhákra specializálódótt, de kiegészítőket, dekorációkat, sőt még háztartási eszközöket is megtalálhatunk a platfromon.

A vállalat 2022. szeptemberén egy agresszívabb marketingkampánnyal érkezett meg, aminek meg is lett az eredménye. Ez az online piactér hatalmas népszerűségre tett szert azóta, és dinamikusan bővül. Ehhez a növekedéshez az influencermarketing erősen hozzájárult, rengeteg youtuber, és híresség kezdte el reklámozni az appot.