Ennyire nem érdekli a magyarokat a magas infláció: ha erről van szó, még mindig rengeteget költenek

Az idén az online kiskereskedők is megérezték a lakossági reálbércsökkenést, ám a csomagvolumen így is növekedett – derül ki a Packeta logisztikai szolgáltató és a GKID digitális gazdaságkutató szakembereinek e-kereskedelmi helyzetjelentéséből. Mindez annak is köszönhető, hogy egyre többen csomagautomatába rendelnek. A hazai piacon hasítanak a külföldi webáruházak, magyar versenytársaik viszont még mindig nem használják ki az exportlehetőségeket, pedig a nemzetközi csomagszállító partnerek ebben tudnának segíteni. A Black Friday idén visszaerősödhet, és erre a Packeta különleges újítással is készül.

A COVID utáni visszarendeződés és a vásárlóerő csökkenése miatt a hazai e-kereskedelmi piac már tavaly is lassulva bővült, miközben az online értékesítés kereskedelmen belüli részaránya ismét 10% alá esett. A negatív tendenciák 2023 első hat hónapjában is folytatódtak. „Az első félévben az online kiskereskedők számára is realizálódott az infláció okozta lakossági reálbércsökkenés – és ezáltal a kereslet visszaesése is. Bár a teljes csomagvolumen 9,4%-kal meghaladta az egy évvel a korábbi értéket, forgalomban mérve ennél alacsonyabb volt a növekedés, ami a 15%-ot meghaladó inflációt figyelembe véve reálértelemben már visszaesésnek számít” – mutatott rá Madar Norbert, az online piackutatásra szakosodott GKID vezető tanácsadója. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A külföldiek hasítanak itthon, de a magyarok külföldön nem Bár a csomagvolumen növekedése első pillantásra pozitív, ebből nem a hazai piaci szereplők húztak hasznot. Madar Norbert rámutatott: a növekedés a külföldi tulajdonú webáruházak térnyerésének köszönhető, a hazai e-kereskedők számára fogy a piac. Mindezt pótolhatná, ha ők pedig külföldön terjeszkednének, de ennek egyelőre kevés nyoma van. A hazai webáruházak bevételcsökkenésére megoldást jelenthetne az exportpiac, egyelőre azonban mindössze 13%-uk próbálkozik külföldön – mondta el Csatlós Éva, a Packeta Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette: ebben segíthet egy nemzetközi csomagszállító partner. „Sokszor jelent kihívást a kiskereskedők számára egy idegen nyelvű országba terjeszkedni, hiszen a szállítástól a vámkezelésig számos nehezítő tényezővel kell számolniuk – mutat rá a szakember. – Egy tapasztalt csomagküldő cég komplex szolgáltatási csomagja mindezeket magába foglalja, így ugyanolyan könnyűvé válik a kontinens másik végébe küldenie a terméket, mint belföldre. Ha egy webáruház úgy dönt, hogy egy több országban működő szállítópartnerrel dolgozik, nem kell külön-külön szerződnie az egyes piacokon különböző cégekkel (...)"

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

