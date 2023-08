Indul a horror a magyar boltokban: mélyen a zsebébe nyúlhat, aki karácsonyig kivár

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ma ér véget a naptári nyár, holnap kezdődik a tanév. Az ősz beköszöntével számos olyan teendő vár mindenkire, amelyek mellett könnyű megfeledkezni róla, hogy a szépen lassan a karácsony is közeledik. Sokan csak novemberben kapnak észbe, hogy még egyáltalán nincs ötletük, idén kinek mit ajándékoznak, honnan és hogyan és miből szerzik be az ajándékokat. Az időszűke miatt sokan végül kellemetlen kompromisszumokat kötnek, túlságosan kiköltekeznek, rossz pénzügyi döntéseket hoznak. A Pénzcentrum rendszeresen felhívja az olvasók figyelmét, hogy érdemes minél előbb elkezdeni a tudatos tervezést, hogy a lehető legnyugodtabban, legköltséghatékonyan szerezhessük be az ünnep kellékeit.

Amikor nemrég még a fagyikelyheket kanalazta az ember, kint feküdt a strandon, nyaralt, kirándult, vagy éppen otthon folytaott ádáz küzdelmet a kánikulával, nehéz arra gondolni, hogy a karácsony is mindjárt itt van. Főként hogy ősz elején minden évben új fejezet nyílik, rengeteg a teendő, és távolinak tűnik még a tél, így könnyű elsiklani a karácsonyi tervezés felett. Pedig minél előbb kezd hozzá az ember, annál biztosabb, hogy mindenkinek időben sikerül megfelelő ajándékot találni jó áron. A másik fontos tényező lehet 2023-ban az is, hogy kezdjünk el előre félretenni pénzt az ünnepekre, hogy az egyszeri nagyobb kiadás ne jelentsen akkora nehézséget. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A múlt évben ősszel rengeteg családot hozott nehéz anyagi helyzetbe a rezsiemelés, illetve sokaknak volt érvágás a KATA megszűntetése is. A lassan egy éve tartó tartósan magas infláció pedig végképp kimeríthette sok háztartás tartalékait. A 2023-as karácsony így szűkösebb lehet, mint bármelyik korábbi az elmúlt egy évtizedben. Hogy a horrordrágulás ellenére mégis a legtöbbet ki tudjuk hozni az ünnepből, és ne azon stresszeljünk, lesz-e mindenre pénzük, érdemes 2023-ban már jóelőre eltervezni, hogy kinek, mit, honnan, hogyan és miből. Épp csak most hajtjuk át szeptemberre a naptárat, így még rengeteg mindenre lehet időnk, amiről már lemaradnánk, ha novemberben és decemberben kapnánk észbe. Ilyenek például a külföldről rendelt ajándékok, a kézzel készített dolgok, vagy akár az utazás foglalások is. Biztosan sokan jártak már úgy, hogy bizonyos ötleteiket már azért nem tudták megvalósítani karácsonyig, mert kifutottak az időből, nem érkezett volna már meg, vagy nem készül el az ajándék, esetleg időközben az ára is felmehetett. Az időszűke másik hátránya, hogy nincs idő kitalálni, kinek mit vegyünk, és figyelni az árakat. Ma már számos árösszehasonlító szolgáltatás elérhető, amelyeken konkrét termékek árváltozásáról kérhetünk személyreszabott értesítést. Ha előre megvan a listánk, azt ezzel a módszerrel kedvező áron szerezhetjük be, még a nagy hajrá előtt. Ugyanígy lesz időnk kihasználni a nagy leárazásokat, kuponnapokat, black friday akciókat, amelyek még ebben az évben esedékesek, ha már van egy listánk, mit kell beszerezni. Nincs tehát olyan érv, amely ne amellett szólna, hogy kezdjünk el időben készülődni a karácsonyra. Már ma is megtehetjük az első lépést, amellyel anyagilag és mentálisan is könnyebb lesz az idei ünnep. 1. A múlt karácsonyainak szelleme A tudatosabb tervezése első lépése mindig az, hogy el kell határozni, hogy idén másként lesz, mint a korábbi években. Ez nagyon fontos. Ha van egy erős elhatározás, akkor lehet csak keresztülvinni, hogy változtassunk rossz beidegződéseinket. Ahhoz azonban, hogy tudjuk, min kell változtatni, érdemes végiggondolni, hogy mit szoktunk általában elrontani, vagy milyen baklövéseket követtünk el a korábbi években. Tehát mielőtt még nekiállnánk gyűjteni az ajándékötleteket és teendőlistát írni, tartsunk önvizsgálatot. Gondoljuk végig, mennyire szoktunk karácsonykor a kelleténél jobban kiköltekezni és azt is miért. Az ünnepi hangulat, az időszűke, a stressz, családi nyomás, elvárás áll a háttérben, vagy más tényezők. Hogy lehet ezeket kiküszöbölni.

Időben el szoktunk intézni mindent, vagy jellemzően kapkodunk, rohanunk?

Elkezdünk jóelőre spórolni a tökéletes ajándékra, vagy későn kapunk észbe? Vásárolunk-e hitelből, ha minden kötél szakad?

Az ajándékokon túlmenően beszerzünk-e mindent időben? Megtörténik, hogy nem kapunk már pontyot, mindenhol kifogy a mák vagy az élesztő? Nem ellenőriztük, de már megavasodott a kókuszreszelék, de már nincs nyitva bolt?

Túlszervezzük-e annyira a karácsonyt, hogy élvezni sem tudjuk? Rohanunk egyik helyről a másikra, sehol sem tudunk elég minőségi időt tölteni? Még számos kérdés van, amelyet érdemes magunknak feltennünk azzal kapcsolatban, hogyan szokott zajlani nálunk az ünnep, és hogy min lehetne változtatni, javítani. Azonban mindenki maga ismeri önmagát a legjobban. Ezt a lépést azonban ne hagyjuk ki, enélkül elkezdeni sem érdemes a tudatosabb tervezést! Hiszen változtatni csak akkor lehet, ha tudjuk mi az, amin változtatnunk kell. 2. Írj listát A karácsonyi készülődés során sokféle lista készülhet és készül is általában. Egy teendő listára és ajándéklistára mindenképpen szükség van, de nem árthat egy költségvetést is készíteni. Minél precízebbek a listák, annál valószínűbb, hogy flottul megy majd az előkészület. Gyűjtsük össze, kinek akarunk idén ajándékot adni. Ne legyünk restek, gondoljuk át alaposan! Van-e olyan családtagunk, akinek időközben párkapcsolata lett, gyermeke született? Munkahelyen szokott-e Mikuláshúzás lenni? Van olyan, akiről rendszerint megfeledkezünk?

Ha a névlista kész, érdemes meghatározni, kinek milyen értékben tervezünk ajándékozni idén. Ehhez nem árt tájékozódni az árakról is, hiszen ilyen drasztikus infláció mellett még egy szokásos üveg ital, csomag kávé, bonbon, stb. is jelentősen többe kerülhet, mint egy éve. Ehhez mérten számolgassunk, hogy mekkora lesz az idei ajándékkeret.

Kezdjünk el költségvetést készíteni, amelyen nemcsak az ajándékok, hanem az egyéb költségek is felvezetésre kerülnek, mint az ételek, alapanyagok, édességek, csomagolópapírok, benzin- és útiköltség, karácsonyfa és egyéb dekor, stb. Így egyben látva a költségeket rá fogunk jönni, hogy mekkora plusz keretre lehet szükségünk.

Ehhez kapcsolódóan érdemes már most a menün is elgondolkodni, amiben vannak évről-évre visszatérő fogások. Ezek költsége is előre tervezhető már most.

Mindezek után érdemes elkezdeni a konkrét ajándékötleteken gondolkodni. Ennek több előnye is van, hiszen egy előre megszabott keret leszűkíti a végtelen lehetőséget, és könnyebb lesz dönteni. Másrészt meggátol a túlköltekezésben is, hiszen könnyebben költenénk el többet, ha nincs egy előzetes költségvetés. Ne feledkezzünk meg a szállítási költségekről sem, amelyek akár 10-20 ezer forint kiadást is jelenthetnek, ha minden ajándékot külön rendelünk! Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Végül válasszunk egy ajándékot biztosítékként, ez mindig jól jön. Mindenképpen univerzális ajándékot kell erre a célra választani, és olyat, amit ha megtartunk, mi is örülünk neki. Ez azért kell, mert megtörténhet, hogy valakit lehagytunk a listánkról, vagy idő közben áll elő olyan helyzet, hogy szükség lesz plusz ajándékra. Erre jó, ha van egy ajándékunk talonba, mert ilyenkor szokott kitörni a pánik, és keletkezik váratlan költség. Az a szerencse, hogy a precíz tervezésre most még rengeteg idő áll rendelkezésre. Viszont ennek hátránya, hogy hajlamossá tehet a halogatásra, hiszen rengeteg idő van még. Ne halogassunk! Ezeket az előkészületeket csak elkezdeni nehéz, utána már könnyen megy, ha benne vagyunk. 3. Csökkentsd a költségeket Akárhogy is tervez az ember, általában az advent nem a visszafogott költekezés időszaka. Ha megvan az előzetes költségvetésünk, akkor az is láthatóvá válhat, min tudunk spórolni. Felsorolunk néhány példát erre: Árfigyelést állítunk be a kinézett ajándékokra, és csak akkor vesszük meg, amikor legalább 10 százalékkal olcsóbban megkaphatjuk.

Ha ajándékot rendelünk, szánjuk rá az időt, hogy kinézzük, honnan a legolcsóbb megrendelni.

Spóroljunk azzal, hogy nem kérünk házhozszállítást, hanem ha megtehetjük, akkor személyes átvételt választunk, amennyiben meg tudjuk oldani. Most még van erre időnk.

Várjuk össze az ajándékokat és rendeljük meg egy helyről, így spórolva a szállításon.

Készítsünk valamit saját kezűleg!

Állítsunk össze költséghatékonyabb menüt - gondolkodjunk el, mennyi ételt szoktunk elpazarolni az ünnepek alatt, és idén ezt hogyan lehet kiküszöbölni.

Álljunk ellen a kísértéseknek, mint a szükségtelen plusz dekorációk vásárlása. Az is lehet ajándék, ha nincs ajándék: lehetséges, hogy a család egyemberként könnyebbülne meg, ha idén nem kellene ajándékozni, mert ez mindenkinek nagy teher. Vessük fel, hogy ne ajándékozzunk, ha ez mindenkinek kényelmesebb megoldás! Vásároljunk használtan. Sokan idegenkednek attól, hogy használt dolgot vegyenek ajándékba, pedig ez nemcsak olcsóbb, hanem fenntarthatóbb megoldás is. Egy futóbiciklit, páréves laptopot, új állapotú könyvet, társasjátékot, stb. nyugodtan vehetünk használtan is.

Ne menj idén annyi helyre. Még van idő átgondolni, hogyan lehet megoldani a logisztikát úgy, hogy ne egy valaki vándorolja végig a fél országot, más pedig mindig a vendéglátó szerepét veszi fel. Ezeket előre megbeszélve meg lehet osztani ezeket a szerepet. 4. Teremts tőkét! Amikor már közeleg a karácsony, egyre fogynak az eszközök a spórolásra és a plusz bevételi forrás keresésére is. Most azonban még bőven van idő arra, hogy - ha többet költenénk, mint a bevételeink engednék -, új pénzforrást keressünk. Add el a dolgaidat. Mindenkinek vannak felesleges cuccai: alkalmi ruhák, amiket már úgysem veszünk fel; könyvek, amiket nem fogunk újra elolvasni; szerszámok, amik egyszer kellettek, azóta sem; a dobozostul a spájzban porosodó háztartási gépek, stb. stb. Induljon az otthoni "készletkisöprés", még bőven van idő válogatni és eladogatni a felesleges dolgokat. Utána nem csak hely szabadul majd fel, és lesz nagyobb a karácsonyi költségvetési keret, de meg is fogunk könnyebbülni.

Keress mellékállást. Szűk négy hónap van karácsonyig, hogyha valaki alkalmi munkát vállal a hétvégéken, addig össze tud gyűjteni annyit, hogy ne legyen szűkös az ünnep. Az ilyen munkák jellemzően karácsony előtt meg is szaporodnak: leltári, csomagolói, raktárosi munkák, vendéglátói kisegítés, futárkodás, stb. könnyen megtanulható, és bármikor ki is lehet lépni általában. De olyan egyszeri, fizetett munkákat is lehet még keresni karácsonyig, amikor pénzért hajmodellkedünk, statisztálunk, kutyát sétáltatunk - de akár a saját szakmánkon belül is kereshetünk plusz alkalmi munkát, egyszeri lehetőségeket.

Spórolj. Sokan, mikor már javában november van, akkor jut eszükbe, hogy vissza kellett volna fogni a költéseket, hogy több maradjon decemberre. Akkor sincs késő, de minél előbb kezdjük, annál kényelmesebb. A spórolást akár életmódváltással is összeköthetjük: ha tudjuk magunkról, hogy túl sokat nassolunk, vagy kávézunk, akkor tartsunk Gyümölcsszeptembert, vagy Koffeinmentes októbert. Kézenfekvő lehet a száraz november is. Szinte mindenkinek van olyasmi az életében, amiről ha lemondana, azzal súlyos pénzeket takaríthatna meg. Meg kell találni ezt a dolgot, és csinálni egy próbahónapot. Azért érdemes egyszerre csak egy dologra koncentrálni és arról lemondani, mert ha fejvesztve kezdünk spórolni, és nem veszünk bérletet, hanem mindenhová biciklivel megyünk, nem kávézunk, nem eszünk házonkívül csak otthon főzünk, vagy egyenesen kenyéren és vizen élünk, lemondjuk az összes streaming előfizetésünket, nem járunk el szórakozni, és semmilyen fizetős programra, akkor abba szinte garantáltan belebukunk. Természetesen lehet ilyen esetekről olvasni a neten, hogy valaki aszkétaként élt egy évig, és utána körbeutazza a világot... de ezt egyrészt kevesen tudják megtenni, másrészt most a cél csak az, hogy kicsit több pénzünk legyen karácsonykor. Azt meg könnyebben elérjük apró változtatásokkal. Vállalkozz. Rengeteg embernek van olyan hobbija, vagy egyszerűen affinitása, amivel akár pénzt is kereshetne, csak sosem vette rá magát, hogy megpróbálja. Sokan kézműveskednek, mások hobbicukrászok, vagy -fotósok, festegetnek vagy rajzolnak, és így tovább. Érdemes lehet megpróbálni kamatoztatni ezeket a készségeket még karácsony előtt. Nem kell feltétlenül utána is folytatni, lehet ez egy egyszeri projekt az őszre. Mindenki maga érzi, hogy inkább készítene dekorkoszorúkat, amiket eladnak az online vagy offline piacon, tartana becsületkasszás sütivásárt, ajánlaná fel az ismerősei, hogy jelképes összegért készít fotót arról, akinek szüksége van rá, stb. Az ilyesmivel sokat nem lehet veszíteni, ha valaki érez magában vállalkozó kedvet, érdemes tenni egy próbát. 5. Engedd el A magyarok többségének (42,9%) még mindig a karácsony a kedvenc ünnepe, a Pénzcentrum tavalyi felméréből ez derült ki. Ami meglepő volt, hogy a válaszadók 39,3 százalékának nincs kedvenc ünnepe, számottevő százalékot pedig már csak a szülinapok (5,7%), a húsvét (4,1%), és a szilveszter (2,9%) kaptak. Természetesen attól, hogy valakinek nem a kedvenc ünnepe, még fontos lehet számára a karácsony is, viszont feltehetően sokkal kevesebben élvezik az ünneplést, mint amennyien részt vesznek benne. Nem csoda, hogy egyre többen időzítenek téli utazást éppen karácsonyra, ezzel kivonva magukat az ünnep terhei alól. Ha időben foglalunk, még spórolni is lehet ilyen módon: az előre lefoglalt útban benne lenet a szállás - így otthon nem fogyasztjuk a gázt pl. -, az étkezések - nincs se vásárlás, se főzőcskézés - és lehet maga az utazás, a közös pihenés az ajándék. A karácsonyban úgyis azt szeretik a legtöbben, hogy a család együtt van, a többi körítésre nem is lenne szükségük. Idén ráadásul négynapos hosszúhétvégévé alakul az ünnep, amelyet az új évvel egy háromnapos követ, így három szabadnappal 10 nap pihenés eshet le azoknak, akiket két ünnep között elenged a munkahelyük. Bár már nem kevés foglalás jut a karácsonyi időszakra a turisztikai szakemberek szerint, sokan nem merik elengedni a karácsonyi hagyományokat. Pedig az, hogy egy évben kipróbáljuk, milyen lehet elutazni az ünnepek alatt, nem jelenti, hogy jövőre ne térhetnénk vissza a régi hagyományokhoz. Nem történik akkor sem katasztrófa, ha az utazás sem úgy alakul, ahogy terveztük, és úgy éreznénk utólag, nem volt jó döntés. Ha nem próbáljuk meg, sosem derül ki, hiszen az is benne van a pakliban, hogy ez lesz életünk legjobb karácsonya és új hagyományt alapozunk meg azzal, hogy idén mertünk változtatni.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK