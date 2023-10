Aktívan karolják fel a szakmai oktatást a nemzetközi élelmiszerláncok (x)

Az élelmiszer-kereskedelemben dolgozók nagy része számára már egy ideje nem kötelező a szakképesítés megszerzése, a Magyarországon működő multi kiskereskedők ezért saját maguk képzik közel 50 ezer kollégájukat, hogy minél magasabb színvonalon tudják kiszolgálni a vásárlókat. A nemzetközi áruházláncok a bolti munkatársaiknak folyamatos szakmai fejlődést biztosítanak, emellett az utánpótlás-nevelésre is kiemelt figyelmet fordítanak.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) hat nemzetközi élelmiszer-kiskereskedője (az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Penny, a SPAR és a Tesco) közel 50 ezer magyar munkavállaló és a szakma iránt nyitott fiatalok képzéséről is gondoskodik. A szervezet tagjai között akad olyan cég, amely külön szakképző intézményt is működtet, hogy a munkatársak mellett magánszemélyeknek és cégeknek is fejlődési lehetőséget nyújtson.

A képek forrása: ALDI

Támogatás az első szakmai lépésekhez

A multi élelmiszerláncok közül többen is kínálnak olyan gyakorlatiorientált duális képzéseket szakiskolásoknak, illetve főiskolás és egyetemi hallgatóknak, ahol az oktatás magas szintű technológiai támogatással párosul. Ezenkívül pályakezdő programokkal segítik a friss diplomásokat és a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező fiatalokat, és akár vezetői pozíciókra is felkészítik őket mind irodai, mind pedig áruházi és raktári területeken. A gyakornoki programok szintén elterjedtek a nemzetközi áruházláncok központjaiban, több esetben külföldi tapasztalatszerzési lehetőséggel kombinálva. Az üzletek pedig a gyakorlati képzések helyszíneként is funkcionálnak.

A folyamatos tanulás szolgálatában

Ahhoz, hogy a magyar családok és nyugdíjasok a legkedvezőbb körülmények között és a legjobb áron vásárolhassanak, a nemzetközi élelmiszer-kiskereskedőknek nap mint nap gördülékenyen kell működtetniük egy összetett gépezetet. A multi élelmiszerláncok ezért prioritásként kezelik munkatársaik folyamatos szakmai képzését. Az áruházakban dolgozók technikai és szolgáltatási készségeinek fejlesztése, illetve a különféle szakoktatások éppoly fontos és mindennapos részei a képzési rendszernek, mint az ingyenes szakmaspecifikus tanfolyamok vagy a különféle vezetői tréningek. A munkatársaknak továbbá rendszeresen lehetőségük van idegennyelv- és számítástechnikai tudásuk, valamint interperszonális és szociális készségeik fejlesztésére, hogy – közvetve és közvetlenül is – a lehető legmagasabb színvonalon tudják kiszolgálni a vásárlókat.

