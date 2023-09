Nem enyhül az élelmiszer-infláció, de nem mindenhol kell mélyebben a zsebünkbe nyúlni

A KSH legfrissebb adatai szerint 16,4%-kal nőttek átlagosan a fogyasztói árak az előző év azonos hónapjához képest, amely összességében egy hónap alatt 0,7%-os, élelmiszerek esetén 0,3%-os drágulást jelent. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy mindenhol áremelkedésre kell számítani, párhuzamosan az akciós termékek köre is bővül az élelmiszerláncoknál.

A múlt hónapban 16,4 százalékra csökkent a magyar infláció mértéke, ami tavaly nyár óta nem látott szint, az elemzők mégis nagyobb csökkenésre számítottak, de az élelmiszerek és az üzemanyagok erőteljes áremelkedése ezt nem tette lehetővé: meglepetésre nem folytatódott ugyanis az élelmiszerek árcsökkenése, ismét 0,3 százalékos drágulást mértek ebben a szegmensben, így az infláció és a reálbérek visszaesése miatt még mindig csökkenési trend van a fogyasztásban.

Egy nyár eleji EY felmérés szerint az áremelkedések hatására a magyarok döntő többsége igyekszik csökkenteni kiadásait (86%) és az otthoni energiafogyasztását (85%). Bár a szárnyaló infláció ellenére ugyanannyi gyógyszert és okostelefont vásárolunk, inkább az a ruházatunkon és az utazásokon spórolunk.

A lakosság közel kétharmada (63%) érzi úgy, hogy nem engedhet meg magának a jelenleginél nagyobb kiadásokat – olvasható a felmérésben. Ennek megfelelően a válaszadók többsége az ár alapján választ termékeket (79%), és kettő közül inkább a jóval olcsóbbat veszi meg, még ha gyengébb minőségű is (59%). A vevők harmada (34%) még kedvenc árucikkéről is lemondana, amennyiben kevesebb pénzből elfogadható alternatívával helyettesítheti. Tízből nyolcan részt vesznek pontgyűjtő akciókban (82%) és igyekeznek megjavítani az elromlott holmijukat (77%).

Nem mindenhol van drágulás

A június 1-jétől életben lépett kötelező akciók esetében a Lidl Magyarország úgy döntött, hogy az előírt 15 százalék helyett, annál jóval nagyobb mértékű, 20-50% közötti kedvezményt biztosít vásárlóinak. Az élelmiszerlánc már év elejétől kezdve komoly árcsökkentési programot indított, melynek köszönhetően már több mint 500 termék ára mérséklődött, így ma már egyes termékek akár 40 százalékkal olcsóbban is megvásárolhatóak. Mindez annak köszönhető, hogy a vállalat a kedvezőbb beszerzési lehetőségből fakadó, valamint azon is túlmutató árelőnyét továbbadja vásárlóinak.

A vállalat az árstop kivezetését követően is folytatja árcsökkentési programját, így „Többet adunk” elnevezésű akciója keretében, egyes esetekben, akár 50 százalékos árcsökkentést is ad vásárlóinak.

„Az Lidl számára továbbra is prioritás, hogy a lehető legkedvezőbb árakat biztosítsa vásárlóinak az élelmiszerek körében, és akciós árpolitikájának részeként a vállalat hétről-hétre újabb termékek árát mérsékli. Az árstop kivezetése után is fenntartja árcsökkentési programját, folyamatosan bővül az olcsóbban polcokra kerülő termékek köre. A vállalat a rendeletben előírt 15 százalékos kötelező akciók kereteit is kibővítette, és az előírt mértéknél jóval nagyobb kedvezményeket biztosít vásárlóinak. Mindez azért is fontos, mert – ahogyan az a forgalmi adatokból egyértelműen látszik – a vásárlók költései elsősorban élelmiszer-fókuszúak, és egyre kevesebbet költenek más árucikkekre” – mondták a vállalatnál a Pénzcentrum megkeresésére.

A szeptemberi iskolakezdés is újabb terhet rótt nyár végén a magyar családokra, az élelmiszerláncnál tanévkezdési tanszerakcióval is támogatták a családokat a kiadások csökkentésében, aminek keretében számos az oktatáshoz kapcsolódó terméket tavalyi áron kínáltak a vásárlók számára.

Egy másik népszerű állandó akció a minden péntek aktuális Halpéntek, amikor 15% kedvezményt adnak a friss halak árából, amivel kedvező áron támogatják az egészséges táplálkozást.

Mentőakció az élelmiszerpazarlás ellen

2023 márciusától minden Lidlben elérhetőek a „Mentsük meg” csomagok, melyek külsőleg már nem tökéletes, de még fogyasztható gyümölcsöket és zöldségeket tartalmaznak. A 3,5 kg-os egységcsomagok, kedvezményes, mindösszesen 399 forintos áron vásárolhatóak meg. Augusztusban tovább bővült az élelmiszermentő akció, így az előzőnapi értékesítésből megmaradt, de még fogyasztható 2 és 5 darabos egységcsomagba összeállított édes és sós pékárukhoz mostantól féláron lehet hozzájutni. Továbbá a vállalat digitális hűségprogramja, a Lidl Plus is hetente 10-12 kedvezményre jogosító kupont és egyéb kedvezményeket biztosít a felhasználók számára.