Az Aldi is beszállt a húsháborúba: itt a válasz a Lidl aduászára

Az infláció elleni harcba a Lidl német termékek leárazásával szállt be. Az Aldi válaszára pedig nem kellett sokáig várni: a konkurencia most a magyar termékeket akciózta le.

Akciót hirdetett az Aldi a legnagyobb konkurense, a Lidl leértékelésére válaszolva – szúrta ki a HVG. Nemrég ugyanis a Lidl több százalékkal leértékelte a német darált sertéshúst, amire az Aldinak azonnal megszületett a válasza. A szupermarket ugyanis szintén az olcsó darálthúsra állt rá, azonban egy magyar beszállítóval. Az akció keretében pedig minden második terméket ingyen adnak majd.

Az akció mögött pedig egy érdekes szál húzódik meg. Az Aldi ugyanis még 2021 októberében vállalást tett, miszerint az állandó kínálatában szereplő friss húsokat csak magyar beszállítóktól szerzi be. Később ezt az ígéretét kiterjesztette más friss termékekre is. Nem sokkal később pedig ezt a vállalást a Lidl is követte: arra tett ígéretet a cég, hogy a magyarországi üzletek állandó kínálatában szereplő baromfi- és a sertéshús magyar beszállítóktól fog származni.

Nem sokkal később azonban megváltozott a helyzet. 2022 tavaszában ugyanis jelentős árnövekedés indult meg a vágósertések áránál, amely a mai napig tart. Így lehetséges az, hogy újfent megjelentek a külföldről beszerzett húsok a kínálatban.

A diszkontlánc 2021 novemberi vállalása óta jelentős mértékben megváltozott a gazdasági helyzet. A háború kitörése, az infláció, valamint az energetikai árak drasztikus növekedése mind hatással voltak az élelmiszer-kiskereskedelmi piac működésére

– nyilatkozta még korábban a Lidl a Portfoliónak.