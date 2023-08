Fájdalmas spórolásba kezdett a magyar lakosság: sokaknak már ezekre az alapvető üdítőkre sem futja

Az első félévben 10 százalékkal kevesebb üdítőital és ásványvíz fogyott az országban, mint egy évvel korábban - tudta meg a Pénzcentrum a Magyar Ásványvíz, Gyümölcsé és Üdítőital Szövetségtől. Mint mondták, az év további részében javulásra számítanak. A visszaesés oka szerintük összességében a romló gazdasági helyzet.

Még mindig komoly a forgalomzuhanás a magyar boltokban, a KSH adatai szerint 2023. júniusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 8,3 százalékkal visszaesett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 4,8 százalékkal kisebb lett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 75 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 5,2 százalékkal.

Az áremelkedések miatt látható tehát, hogy az emberek egyre kevesebbet vásárolnak a boltokban, és a nehéz gazdasági helyzetben egyre többen kénytelenek lemondani kedvenc termékeikről. Most arra voltunk kíváncsiak, hogy mi a helyzet az ásványvizek és az üdítőitalok piacán: ez a termékcsoport már csak azért is érdekes, mert az eladásokat több tényező is befolyásolja.

Gondoljunk csak arra, hogy egy meleg nyáron több folyadékot viszünk be, illetve a nagyobb sporteseményeken, rendezvényeken is rengeteg üdítőt, vizet vásárol a tömeg. Sőt, a jelentősebb megmérettetések alkalmával (például egy foci vb vagy eb) otthonra, az esti meccsnézéshez is jelentős mennyiségben vásárolhatnak ezekből a termékekből a meccsnézők.

Ebből a két szempontból 2023 nyara elég szegényesnem tűnik: egyfelől mindeddig a nyáron egyszer adtak ki harmadfokú országos hőségriasztást (július 15-19 között), ezt ugye akkor hirdetik ki, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri, vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot. Másodfokú hőségriasztást pedig szintén nem túl sokszor, összesen 10 napra,

június 21-23. között,

július 10-12. között,

és legutóbb a napokban, augusztus 21-24. között hirdettek az országban.

Összességében (szerencsére) a tavaly nyárihoz hasonló, aszályos időszak sem ismétlődött meg.

Másfelől pedig a világ egyik legnézettebb sportjában, a (férfi) futballban sem rendeztek ezen a nyáron nagyobb eseményt, ami lázban tarthatná a hazai sportszeretőket - ha a magyar válogatott is érdekelt, akkor aztán végképp mindenki a tévék, kivetítők előtt ülne. Egyedüli magyar vonatkozású, nagyobb sportesemény a napokban is zajló, budapesti atlétikai világbajnokság.

Kevesebb üdítő, ásványvíz fogy a boltokban

Az igazi nyári hónapokról - július, augusztus - még nincsenek adataink, mert negyedévenként kérjük be tagjainktól a forgalmi adatokat. Az első félév forgalma kb. 10 százalékal csökkent 2022. hasonló időszakához képest

- közölte a Pénzcentrum kérdésére a Magyar Ásványvíz, Gyümölcsé és Üdítőital Szövetség. Hozzátették, az okokat nem az időjárásban kell keresni, hanem az általános gazdasági helyzet indokolja, minden más élelmiszerhez hasonlóan az érintett termékeknél is megfigyelhető a csökkenés.

A III. negyedévre javuló tendenciát, az eladások mennyiségének növekedését várjuk. A nyári hónapokban mindig növekszik a fogyasztás, mert bár az alkoholmentes italok már nem szezoncikkek, meleg időben mindig többet iszunk. Idén júliusban és augusztus egy részében is volt igazi kánikula. Egy fontos rendezvény, az Atlétikai Világbajnokság is sok látogatót vonz. Ezen kívül a turisztikai szakemberek szerint is jelentős az idegenforgalom, ami szintén hozzájárul a fogyasztás növekedéséhez

- fejtették ki az év további részére vonatkozó várakozásaikat firtató kérdésünkre. Ugyanakkor a vendéglátó-szektor (HORECA) fogyasztásáról nem gyűjtenek adatokat, de a turizmus növekedése a vendéglátásra is kedvezően hat - fogalmaztak.

Arra is rákérdeztünk, mik manapság a legnépszerűbb termékek: a szövetség erről ugyan nem gyűjt adatokat, de azt viszont rendszeresen figyelik, hogyan oszlik meg termékeik fogyasztása cukortartalmuk szempontjából.

És az elmúlt évek tendenciájának megfelelően az előző félévben is nőtt a kalóriamentes, illetve az alacsony kalóriatartalmú termékek fogyasztásának az aránya az összes eladáshoz képest

- ismertették.