Így sarcolják meg a magyarokat: Spanyolországban 40 százalékkal olcsóbb ugyanaz a mosópor

Miközben Magyarországon ugyanannak a mosószernek a kilós ára 3500 forint, addig Spanyolországban alig 2200. A különbség brutális, több mint 60 százalékos, és a mosókapszuláknál még rosszabb a helyzet. Egyfelől persze igaz, hogy a mosószerek árát világszinten növelték a legnagyobb gyártók, de azért mégsem annyival, mint amennyire Magyarországon kiugróan megnőtt ennek a termékkategóriának az ára. Az is igaz persze, hogy az éves infláció júniusban Spanyolországban 1,6 százalék volt az Eurostat szerint, Magyarországon viszont 19,9 (!) százalékos.

Miközben 2023 júniusában országosan átlagosan 20,1 százalék volt az infláció, bőven akadtak olyan termékek is, amiknek az átlagára ennek sokszorosával emelkedett. Ilyen szupercsúcsdráguló termék volt Magyarországon a vizsgált időtávon a mosópor is. Ennek kilója (1,4-3,75 kg-os kiszerelésből átszámolva) átlagosan 2230 forintba került, miközben egy éve még csak átlagosan 1190 forintot kellett fizetni érte.

A brutális drágulás mértéke 87,4 százalékos volt egyetlen év leforgása alatt, aminél csak a vöröshagyma kilójának áremelkedése volt magasabb a maga 113,4 százalékával. A mosópor ráadásul több hónapja tartja magát a drágulási lista élén, először a májusi adatokat elemezve tűnt fel, mekkora hajmeresztő árugrás volt megfigyelhető a termékkategóriánál.

Ahogy a grafikonon látszik, 2022 júniusától elindult egy meredeken felfelé ívelő drágulási szakasz, ami idén márciusban még brutálisabb módon kilőtt fölfelé. Olyannyira, hogy mindösszesen 3 hónap leforgása alatt a mosóporok átlagosan 33,5 százalékot drágultak egy olyan környezetben, ahol a havi infláció már csak egy százalék vagy az alatt mozgott.

Mondták, hogy ez lesz

Idén február elején a CNBC számolt be arról, hogy a világ egyik legnagyobb fogyasztási cikk gyártója az Unilever bejelentette, folytatja termékeinek, azaz például a mosószerek árának az emelést. Az indok az volt, hogy ellensúlyozzák az emelkedő alapanyag-költségeket. A gyártó akkor azt mondta, akkora lett a költséginflációjuk, hogy ezt máshogy nem tudják abszolválni, csak áremeléssel. Persze az Unilever csak egy gyártó, a világ másik egyik legnagyobb mosószergyártója a P&G.

Az ő további áremelésükről áprilisban számolt be az amerikai sajtó. Akkor a már jó ideje tartó áremelésre dobtak rá még 10 százalékot. Ami egyébként további is profitábilisan tartotta a céget, úgy hogy közben kevesebb terméket adtak. A volumencsökkenés egyértelműen annak volt köszönhető, hogy az emberek a drágább márkás mosóporok helyett az olcsóbbat választották.

De most akkor mégis hogyan van ez?

Azt tehát maguk a legnagyobb gyártók sem titkolták, hogy bizony drágítani fogják termékeiket. Viszont nagyon úgy látszik, hogy az árnövelések és az így kialakult fogyasztói árak nem minden országban ugyanolyan mértékűek. Legalábbis erről árulkodik egy frissen feltöltött TikTok videó, amiben vélhetően egy Spanyolországban élő nő mutatja meg, mennyivel olcsóbb ott, az itthon is kapható mosószer.

A videóban egy Ariel mosószer a főszereplő, ami bár más méretű kiszerelésben kapható ott, mint itt, szerencsére az egységárak alapján ki lehet számolni, hogy míg délen egy liter folyékony mosószer 2175 forintba kerül, addig ugyanaz Magyarországon az összehasonlítás pillanatában 3534 forint volt. A különbség egészen megdöbbentő, összesen 62,4 százalékos. Ennél is rosszabb a helyzet, hogyha a kapszulás mosószert vizsgáljuk, annak darabja ugyanis a spanyol boltban 143 forintra jött ki, idehaza viszont 306 (!) forintra. A különbség több mint dupla, összességében 114 százalékkal kerülne többe itthon megvenni a mosókapszulákat, mint Spanyolországban.

A videót követően mi is ellenőriztük a magyar árakat, a folyékony mosószer tényleg 3450-3550-es ár környékén mozog, de 24 mosáshoz elegendő mosókapszulát találtunk 250 forintos darabáron is. Ami ha nem is 114 százalékkal, de 75 százalékkal még mindig magasabb, mint a spanyol 143 forintos.

És hogy mitől lehet ez?

Nehéz megmondani egyértelműen. Az biztos, hogy Spanyolországban nem 27 százalékos az áfa, de önmagában ez a különbség azért ekkora eltéréseket nem okozhat. Az is biztos, hogy Spanyolországban a legfrissebb adatok szerint júniusban a második legkisebb volt az éves inflációjuk az EU-ban, mindössze 1,6-os, szemben a rekordmagas magyar 19,9 százalékos adattal. Mindez azt jelenti a valóságban, hogy Magyarországon 12,4-szer akkor az átlagos drágulás mértéke, mint Spanyolországban (ezt azért ugye látjuk a mosószereken is). Ebben a gazdasági környezetben pedig úgy látszik, nyugodtan el lehet kérni ennyi pénzt is a termékekért, úgyis a kereslet fogja eldönteni, hogy mindez mennyire fér még bele.