Óriási változás a magyar boltokban: sokan nem örülnek, de már ez is kötelező

Ezen a hétvégén már a boltban is vehetünk fel készpénzt, ám vidéken lehet, hogy nehézségekbe ütközik mindez.

Tegnap óta él a jogszabály, mely rendelkezik arról, hogy ha valaki készpészt is szeretne felvenni, akkor azt a bolt kasszájánál is megteheti, ahol éppen vásárol - illetve amelyik boltban bevezetik.

Az RTL Híradónak azonban most vidéki boltosok azt mondják: egyrészt még nem egészen világosak a szabályok, és félnek attól is, hogy a túl sok készpénz boltban tartása felkeltheti az akár fegyverrel érkező rablók kíváncsiságát is.

Holnap bejön valaki az utcáról, kést szegez nekünk és abban a pillanatban elviszi a forgalmunkat

- mondta egy pécsi boltos. Kamerán kívül még azt is hozzátette: szerinte nem tud majd egyszerre annyi készpénzt tartani a boltban, hogy ha napokon át jönnek, hogy mondjuk 40 ezer forintot felvegyenek, akkor azt hosszabban ki tudja fizetni.