Ez lenne a legolcsóbb élelmiszerlánc itthon? Íme a legkeményebb akciók

Július 1-jén, vagyis tegnap élesedett a korábban már bejelentett online árfigyelő rendszer, ami a tervek és remények szerint segít majd a vásárlást tervezőknek abban, hogy a kötelező akciók keretében melyik boltban találják a legjobb árakat, így spórolhatnak majd a családok. A Pénzcentrum pedig most egy gyors körképpel szintén segít egy egyszerű vasárnapi ebéd hozzávalóinak beszerzésében.

Tegnap élesedett a kormány által hónapokkal ezelőtt bejelentett online árfigyelő rendszer. Ennek a lényege az, hogy a magyar vásárlók most az interneten is megnézhetik, hogy az általuk megvásárolni kívánt alapélelmiszerek hol mennyibe kerülnek a kötelező akciók keretében, és ez az előzetes tudakozódás a tervek és remények szerint akár több ezer forintot is benne hagyhatnak a zsebünkben.

Az intézkedés a legnagyobb kereskedelmi üzletláncokra vonatkozik kötelezően, az árfigyelő rendszerbe ugyanis azok a kereskedők kötelesek adatot szolgáltatni, amelyek nettó árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot. A szabályozás értelmében kereskedőnek minősül az a kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás, melynek főtevékenysége a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerében „4711 –Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem” megjelöléssel feltüntetett tevékenység.

Az árfigyelővel kapcsolatban ugyanakkor aggályok is felmerültek, ezekről korábban lapunk is írt. Ezek közül az egyik az, hogy mivel adatközlési kötelezettség a Gazdasági Versenyhivatal felé csak egy bizonyos bevételhatár fölött keletkezik, a vásárlók azoknak a boltoknak az árait látják majd, amelyek között egyébként is éles a verseny. Vagyis a drágább kisboltok eleve benne sem lesznek az "átlagban", amit az árfigyelő rendszer mutat. Mi most körbenéztünk a honlapon, megmutatjuk, hogyan működik, és néhány olcsósított termék megmutatásával is igyekszünk segíteni a vásárlásban.

Letisztult dizájn, egyszerű keresés

Az árfigyelőt megnyitva amit a legfelső sorban láthatunk, egy kereső, amellyel az élelmiszerek között tallózhatunk. Emellett térképes üzletkeresővel is megnézhetjük, hol van a hozzánk legközelebbi bolt, ahová az összeírást követően akár lehet is indulni elintézni a vásárlást.

Az árfigyelő rendszer nyitólapja kép forrása: arfigyelo.gvh.hu

Kicsit lejjebb görgetve pedig már kezdhetjük is a böngészést, az árfigyelőben a következő alapélelmiszerek között keresgélhetünk:

tejtermékek, sajt, tojás;

hús, felvágott;

zöldség, gyümölcs;

kenyérfélék;

tartós élelmiszerek.

Vasárnapi gyors vásárláshoz

Most pedig lássuk a legjobb akciókat! Nyilván mindenkinek jól esne a nyári forróságban egy hűsítő almalé, megnéztük, hol lehet a legolcsóbban hozzájutni. Az árfigyelő szerint a legjobb áron az Auchan kínálja a portékáját, itt a saját márkás gyümölcslé 269 forint. Holtversenyben első az árakkal a Lidl, ahol ugyanennyiért kapunk egy liter almalevet. Ám ezek a termékek csak ezekben a boltokban elérhetők, lássuk a bejáratott márkákat! A Spar durván belehúzott, a Sió Prémium almalevet 579 forintért kapjuk meg, más boltokban nincs 800 forint alatt ebből a termékből.

Ha még gyorsan összedobnánk vasárnapi ebéd gyanánt egy könnyű tésztaételt, abban is fordulhatunk az árfigyelőhöz. A Tesco 639-ről 439 forintra vitte le a "Séf konyhája" fantázianevű spagetti száraztészta (fél kiló) árát, ez a legolcsóbb termék ebben a kategóriában. Ebben a rovatban csak a Gyermelyi 4 tojásos száraztésztája (szintén fél kiló) olyan termék, ami több boltban is kapható, de árban nincs különbség: az Auchan, Spar és Tesco is 859 forintért árulja ezt a terméket.

Amennyiben étolaj is pont nem lenne otthon, ismét segítségért fordulhatunk az árfigyelőhöz. A Sparban az Oillo napraforgó-étolaj literje 399 forintba kerül, és itt nincs is nagy különbség a máshol kapható étolajokhoz képest. A nagy árlecsapást itt is a Tesco csinálta, amely üzletlánc 713-ról 499-re árazta le a Napocska napraforgó-étolajat, így a kategóriában ez lett a második legolcsóbb termék.