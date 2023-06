Befellegzett a kínai hamisított mézeknek? Nagy szigor élesedhet hamarosan az EU-ban

Nagy István agrárminiszter az elmúlt években számos alkalommal sürgette a mézről szóló uniós irányelv felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a mézkeverékek származásának jelölése során pontosabb információt kelljen biztosítani a fogyasztók számára. Az Európai Bizottság nemrégiben benyújtotta erre vonatkozó javaslatát - közölte az Agrárminisztérium (AM).

A mézről szóló uniós irányelv értelmében a mézkeverékeken jelenleg elegendő feltüntetni azt, hogy uniós és/vagy harmadik országi eredetű mézek alkotják a terméket. Magyarország, több tagállammal karöltve, már számos alkalommal sürgette ennek a gyakorlatnak a megváltoztatását. Az ilyen felületes információ megtévesztő lehet a főként európai, illetve magyar mézet tartalmazó keveréket kereső fogyasztók számára.

Az Európai Bizottság nemrégiben bemutatta javaslatait a mezőgazdasági termékek forgalmazási előírásainak módosítására, melynek részét képezi a mézről szóló irányelv módosítása is. Ennek értelmében a keverékalkotó mézek származási országait a kis kiszerelések kivételével minden esetben fel kellene sorolni.

A javaslatot most a tagállami kormányok szakértői, valamint az Európai Parlament képviselői vitatják meg. Magyarország a jövőre vonatkozóan azt szeretné elérni a tárgyalások során, hogy a származási országok felsorolása mellett azok arányát is fel kelljen tüntetni százalékos formában, hogy a fogyasztók teljes képet kapjanak a mézkeverékek származásáról. Ezzel az eszközzel is próbáljuk elősegíteni a minőségi magyar méz védelmét, az olcsó, harmadik országból érkező importtal szemben - írta az Agrárminisztérium.