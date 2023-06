Indulhat a brutális roham a hazai üzletekbe: nincs tovább ilyen akció, sokan siratják majd

Pánikvásárlók tömegei lephetik el a magyarországi áruházakat az árstop kivezetése, augusztus elseje előtti napokban - ezt mondta a Pénzcentrumnak az agrárközgazdász, mikor arról kérdeztük, vajon számít-e vásárlói rohamra bő egy hónap múlva. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint azonban aki be akart spájzolni a most még árstopos termékekből, az már meg is tette, így ő nem számít durva rohamra július végén. De mik lesznek a gazdasági vonatkozásai az árstopok végének?

Bő egy hónap múlva, augusztus elsején véget érnek a hatósági árak a boltokban, vagyis e naptól fogva számos termék "olcsósága" szűnik meg. Ezt Gulyás Gergely kancelláriaminiszter jelentette be a múlt heti Kormányinfón, melyről a Pénzcentrum is beszámolt. A miniszter a döntést azzal indokolta, hogy a jegybank előrejelzései alapján augusztusra jelentős csökkenés fog bekövetkezni, 15 százalék lesz az infláció.

A kötelező akciózás mértékét ugyanakkor megnövelik 15 százalékra a korábbi 10 százalékról. Másik fontos új szabály, hogy a kötelező akciózást kiterjesztik azokra a termékekre is, amik az élelmiszer árstop égisze alá estek eddig. Azonban itt a bruttó értékesítési árat kell majd figyelembe venni.

Gulyás szerint így lesz egy korlát az árstop megszűnésével, hogy ezeknél a termékeknél is legyen egy fék az áremelkedésben. Emellett a kormány tervei szerint az is biztosítva lesz, hogy a boltok tájékoztassák a lakosságot az egyes árváltozásokról.

Jön a pánikvásárlás?

Mint egy korábbi cikkünkben már felfedtük, a magyarok már többször is megrohamozták a boltokat attól tartva, hogy vége lesz az árstopoknak, és szerettek volna még a hatósági áron vásárolni a termékekből - krumplitól kristálycukron át étolajig.

Raskó György agrárközgazdász a Pénzcentrumnak azt mondta: szerinte most is erre kell számítani, ráadásul most konkrét időpontja is van már az árstopok megszűnésének.

Egészen biztos vagyok benne, hogy az árstop kivezetése előtti időszakban találkozunk majd a pánikvásárlás jelenségével. Ennek egy egyszerű oka van: a magyaroknak az elmúlt hónapokban minden forint számít, és egyáltalán nem mindegy, hogy például egy kiló kristálycukrot 250 vagy 550 forintért vásárolnak majd meg. Ez persze nem jelenti azt, hogy a termékek rögvest drasztikus áremelkedésen mennek majd keresztül: a kereskedők, ha úgy tetszik, tesztelni fogják az árstop kivezetése után, hogy mi az az árfekvés, amiért el lehet adni az adott terméket. Fokozatos áremelkedés lesz tehát, de abban biztos vagyok, hogy nagy felvásárlásokat fogunk látni az árstop kivezetése előtti napokban

- fogalmazott Raskó György.

Máshogy látja a helyzetet Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Azt ugyan elismerte, hogy nem tudni még, mennyit spórolhatnak azok, akik előzetesen bevásárolnak az augusztusig árstop hatálya alá tartozó termékekből, de rohamra nem számít.

Fontos megjegyezni, hogy augusztusig még egy aratás is lesz a magyar agráriumban, ami számos termék árát meghatározhatja. A személyes véleményem az, hogy nem várható felvásárlási roham – azok az árstopos termékek, amik korábban is a legnépszerűbbnek számítottak – ilyen például az étolaj, cukor vagy burgonya – már most is jelentős mennyiségben állnak a magyar háztartások éléskamráiban

- mondta lapunk kérdésére Neubauer Katalin.

Eddig is többet fizettünk, csak máshogyan

Hornyák Józsefet, a Portfolio makroelemzőjét arra kértük, hogy gazdasági szempontokat figyelembe véve elemezze, mi történhet majd az árstop kivezetése előtti hetekben. Mint fogalmazott: bár tényleg kivezetik az árstopokat, más módon ugyan, de eddig is fizettünk a termékek drágulását még akkor is, ha elméletben "jobban jártunk".

Az árstopos termékeken elszenvedett veszteséget az üzletláncok a többi, nem árstopos termék árába igyekeznek beépíteni. Az új szabályozást követően – beszerzési ár alatti értékesítési kötelezettség – továbbra is erre lehet számítani. Végső soron tehát a vásárló megfizeti az árszabályozás árát, ha olyan termékeket is betesz a kosarába, ami nem tartozik az árbefagyasztás hatálya alá

- mondta lapunknak adott válaszában Hornyák József. Azt is hozzátette, hogy bár augusztus elsejétől SZÉP-kártyával is vehetünk majd élelmiszert, ez önmagában nem oldja meg a problémákat - a magyarok reálbére egyre kevesebb.

A lakosság már korábban elkezdte átalakítani a fogyasztási szerkezetét. Egyre több szolgáltatásról mondanak le, miközben egyre többet költenek élelmiszerekre, ugyanakkor így is kevesebbet tudnak vásárolni. Egyes háztartásoknak segíthet, hogy a SZÉP-kártya használatát megváltoztatják, ám a lakosság széles körének problémáira nem nyújt megoldást, miután a dolgozók reálbérének csökkenése már a 2008-2009-es világgazdasági válság után látott időket idézi

- mondta a Portfolio makroelemzője. A SZÉP-kártya újbóli élelmiszer-vásárlási lehetőségeiről a múlt héten írtunk, ezt a cikket itt olvashatod el újra: