Ez fájni fog! Ennyivel drágulhat a bevásárlás, ha megemelik a benzin és a gázolaj adóját 2024-től

A benzin drágulása önmagában is fél százalékkal emelheti meg a jövő évi átlagos inflációt, de azzal is számolni kell, hogy ez minden másra is kihat, így durva áremelésekre kell számítani januártól - ezt mondták a Pénzcentrumnak a jövedéki adóról megkérdezett elemzők. Mint tegnap kiderült, a kormány igen jelentősen megemelné a jövedéki adót a benzin és a gázolaj esetében, az egyelőre csak tervként létező ötlet azonban máris komoly aggodalmat keltett.

Mint lapunk tegnap megírta, a a jövő évi adócsomag tervezetében többek között az szerepel, hogy a benzin jövedéki adóját akarják növelni.A Pénzcentrum által megkérdezett elemzők azt is elképzelhetőnek tartják, hogy az éves infláció akár fél százalékkal is magasabb lehet, ha a kormány végigviszi a tervet. Az Ásványolaj Szövetség tegnap már reagált lapunknak, ők azt mondták, maga a benzin is negyven forinttal kerülhet majd többe, hiszen az olajcégek bizonyosan a vásárlókra hárítják majd a többletet. Az agrárközgazdász pedig úgy reagált: mivel a termelőknek biztosan árat kell majd emelniük, egész konkrétan minden drágább lesz januártól.

Mi nőne és mennyivel?

A tervezet szerint akkor lenne emelés, ha

a kőolaj világpiaci ára hordónként 50 dollárnál több, literenként 120 forintról 152,55 forintra nő (+32,55 forint),

ha pedig a kőolaj világpiaci ára a hordónkénti 50 dollár alatt marad, akkor 125 forintról 157,55 forintra nő (szintén +32,55 forint).

A gázolaj jövedéki adója 50 dolláros világpiaci olajár fölött 110,35-ről 142,9 forintra nő literenként, 50 dolláros olajár alatt 120,35 forintról 152,9 forintra (mindkét esetben szintén +32,55 forint).

A lenti grafikonon megmutatjuk, hogy az idén január óta hogyan változott a Brent olaj hordónkénti ára a világpiacon. Mint láthatjuk, 50 dollár alatt az év egyik pillanatában sem volt az ár, vagyis az első forgatókönyv jönne be (120-ról 152,55 forintra emelés) január elsejétől - amennyiben a tervezetet valóban elfogadják.

Ha meg is emelik a jövedéki adót, akkor literenként 32 forinttal lehet drágább átlagosan, ugyanis valószínűtlen, hogy jövőre a Brent olaj ára 100 dollár fölé menjen hordónként - így reagált lapunk kérdésére Virovácz Péter, az ING vezető elemzője.

Az ING Bank előrejelzése szerint a jövő év folyamán a kőolaj világpiaci ára 75-95 dollár között mozoghat. Ebből már rögtön következik is, hogy 2024 folyamán vélhetően végig az az adótétel lesz érvényben, amely 50 dollár feletti hordónkénti árat határoz meg. Vagyis éven belül nem számítunk változásra a jövedéki adóban

- fogalmazott Virovácz Péter a Pénzcentrum megkeresésére. Leszögezte azt is, hogy az infláció változása a jövedéki adó emelése miatt két tényezőtől függ.

Az első tényező az üzemanyagok ára. Miközben év végéig a forint erősödésére számítunk a dollárral szemben, addig a Brent dollárban számított ára igen jelentősen emelkedhet, 100 dollár közelébe. Ez akár 15-20 százalékos áremelkedést is hozhat az üzemanyagok árában az év végéig, ha a világpiaci áremelkedés egy az egyben begyűrűzne. Egy ilyen magas alaphoz viszonyítva a 32,55 forintos adóemelés olyan szűk 5 százalékos áremelkedést jelentene 2024. január elsejétől. Ezzel szemben, ha a mostani árszintek lennének érvényesek az év végén is, akkor ez olyan szűk 6 százalékos áremelkedést hozna az üzemanyagkutakon. Most már csak az a dolgunk, hogy megtippeljük a fogyasztói kosár súlyát. Azt is tudni kell, hogy idén rendkívül magas az üzemanyagok súlya a fogyasztói kosárban, nagyjából 8 százalékos a tavalyi évi ársapka okozta felrobbanó fogyasztás miatt. Amennyiben ez a súly maradna érvényben jövőre is, úgy a fenti szcenáriók mellett olyan 0,4-0,5 százalékpontot adhat hozzá az inflációhoz az év egészét nézve a jövedéki adó változása. Ha visszacsökkenne az üzemanyagok súlya a 2022-ben látott 6,5 százalékos szint közelébe a fogyasztói kosárban, úgy 0,3-0,4 százalékpontos extra inflációs hatással számolhatunk – az év végi árak függvényében

- tette még hozzá Virovácz Péter.

Hasonló mértékű emelkedésre számít Horváth András, a Magyar Bankholding (MBH) vezető elemzője is. Lapunk megkeresésére úgy reagált, hogy véleménye szerint ha valóban végigmegy ez a tervezet, akkor a fogyasztókra teljes mértékben áthárítják majd az olajcégek a jövedéki adó emelését, ez pedig jelentős súllyal szepele majd a fogyasztói kosárban is.

A jövedékiadó-emelés körülbelül 40 forintos emelkedést jelent az üzemanyagárakban januártól – ami minden bizonnyal teljes egészében áthárításra kerül a fogyasztókra -, ami a jelenleg árakkal számolva 7%-os drágulást jelent. Mivel 8,1%-os a súlya az üzemanyagoknak a fogyasztói kosáron belül, így mintegy 0,5 százalékponttal emelheti meg a jövő évi inflációs szintet ez a lépés az eddig kalkulált pályához képest

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- mondta a Pénzcentrumnak Horváth András.

Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője is úgy véli, hogy a várható növekedés jelentősen megdobja majd az inflációt, nem elképzelhetetlen a fél százalékos növekedés az éves pályában.

Az üzemanyag jövedéki adó emelése 0,6-0,7%-kal tolja feljebb direkt módon a pályát, így az éves átlagos infláció inkább 5,5% felett lesz, mintsem 5% alatt

- reagált kérdésünkre Trippon Mariann.

Ha a benzin drágul, minden drágul

Nagyon súlyos bajba kerülnek a termelők, ha a jövedéki adó emelése miatt a benzin és a gázolaj is drágulni fog, és elkerülhetetlen lesz az áremelés - ezt már Raskó György agrárközgazdász mondta lapunk kérdésére.

Egészen biztos, hogy a benzin és a gázolaj jövedéki adójának az emelkedése újabb áremelkedéseket fog hozni a termelői oldalon, ezt pedig természetesen a vásárlók is meg fogják érezni. Ez egy akkora csapás a gazdáknak, amivel szinte kizárttá vált, hogy az adott évben pluszban jöjjenek ki: tovább drágul a benzin és a gázolaj, folyamatosan nőnek az egyéb költségek, és ha a pénzügyi helyzet javítására forgóeszköz-hitelt akarna felvenni, akkor azt sem biztos, hogy megteheti, hiszen a hitelek is nagyon megdrágultak. Két példával érdemes szemléltetni, hogy mennyire súlyos a helyzet: búzából 8 tonnát, árpából pedig hét tonnát kellene ebben az évben termelniük ahhoz, hogy legalább nullszaldóra kijöjjenek, csakhogy ilyen termésátlag soha nem volt egy gazdára vetítve ebben az országban

- fogalmazott Raskó György. Szerinte ha valóban drágább lesz a benzin az adóemelés miatt, akkor az akár

1-1,5 százalékos további emelkedést is hozhat az inflációban.