Megszólalt a Magyar Ásványolaj Szövetség: ennyivel drágulnak meg az üzemanyagok a jövedéki adó emelése miatt ×

Nagyjából 40 forinttal fognak drágulni az üzemanyagok január elsejével, ha a kormány a most közzétett mértékben emeli meg a jövedéki adót 2024-től. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint bár maga a jövedéki adó csak 32 forinttal emelkedik, erre még rájön az áfa is, így jön ki a drágulás pontos összege.

Ha valóban olyan mértékben emelik meg az üzemanyagok jövedéki adóját, ahogyan az a kedden benyújtott, 2024-es adócsomagban szerepel, akkor január elsejével nagyjából átlagosan 40-41 forinttal fognak drágulni az üzemanyagok Magyarországon - mondta a Pénzcentrumnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Ezt pedig a tankolók fogják megfizetni.

Mint a Pénzcentrum is megírta, a jövő évi adócsomagban többek között az szerepel, hogy

a benzin jövedéki adója, ha a kőolaj világpiaci ára hordónként 50 dollárnál több, literenként 120 forintról 152,55 forintra nő (+32,55 forint), ha pedig a kőolaj világpiaci ára a hordónkénti 50 dollár alatt marad, akkor 125 forintról 157,55 forintra nő (szintén +32,55 forint).

A gázolaj jövedéki adója 50 dolláros világpiaci olajár fölött 110,35-ről 142,9 forintra nő literenként, 50 dolláros olajár alatt 120,35 forintról 152,9 forintra (mindkét esetben szintén +32,55 forint).

Igen ám, de erre rájön még a 27 százalékos áfa is, ami durván 8,8 forintos pluszt jelent még a 32,55 forintos adóemelés tetejébe - így jöhet ki a Grád Ottó által számított árnövekedés. A szakember emlékeztetett, hogy a kormányzat tavaly ősszel derogációt kért az EU-tól, mert a hazai jövedéki adó szintje nem érte el az unió által megszabott direktívát.

A minimális jövedéki adó mértéke euróban van meghatározva, Magyarország pedig az árfolyamingadozás miatt jó ideje billegett a határon. Pont ennek okán mára már nem biztos, hogy szükség lenne adóemelésre: most viszonylag erős a forint, legalábbis erősebb, mint tavaly év végén volt - akkor jártunk bőven 410 felett is, most már inkább a 370 körüli sáv a jellemző -, így euróban kifejezve is magasabb jelenleg itthon az adótartalom. Az is nagy kérdés, hogyan fog alakulni a forint árfolyama év végéig. De ha az emelés már szerepel a jövő évi adócsomagban, akkor valószínűleg eldöntöttnek tekinthető a kérdés

- fogalmazott a főtitkár.

Címlapkép: Faludi Imre, MTI/MTVA