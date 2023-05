Új élelmiszerbolt nyílt Budapesten: ebben lesz más, mint a többi áruház

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kényelmes vásárlási lehetőséget és a SPAR to Go egységnek köszönhetően meleg ételeket, szendvicseket, desszerteket is kínál vásárlóinak a most Budapesten átadott Fehérvári úti áruházában a hazai üzletlánc. A beruházás több mint 300 millió forintba került és 20 új dolgozónak biztosít munkalehetőséget - közölte a SPAR Magyarország.

Címlapkép: Getty Images

