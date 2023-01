Vallottak a magyar boltok: tényleg a vásárlókon hajtják be az árstop veszteségeit?

Nagy vita van arról, hogy ki is kell-e tenni az árstopos termékeket a boltokba reggel, vagy elég készletezni is a szabályok szerint. Annyi biztos, hogy ha dupla készleteket kell tartani, akkor nő az üzletek vesztesége, amit a többi terméken igyekeznek behajtani.

Nagy vita van arról, hogy mennyi árstopos terméket kell kihelyezni a boltokban reggel. A Portfolio a fogyasztóvédelemtől megtudta, hogy két választásuk van az üzleteknek: reggel kiteszik a korábban (2021-es) eladott mennyiség kétszeresét, vagyis duplájára növelik a kínálatot, vagy folyamatosan figyelnek, hogy ne fogyjon el a polcokról, és töltik fel, amikor csökken a kínálat.

A lap forrása szerint van olyan értelmezés, amely szerint ha nem fér a polcra a teljes készlet, akkor folyamatosan tölteni kell, amíg el nem fogy a 2021-es eladott mennyiség kétszerese, utána pedig már nem kell tölteni. Másik értelmezés szerint pedig nem csak tartani kell a dupla készleteket, hanem azt el is kell adni.

Annyi biztos, hogy ha több árstopos terméket adnak el a boltok, akkor megnő az árstop miatt keletkezett veszteségük is, hiszen ezeknek a termékeknek a beszerzési ára magasabb, mint amennyiért kínálniuk kell. A veszteséget igyekeznek beépíteni a többi termék árába, ami a kisebb boltoknak nehézséget okoz. Az is kérdés, meddig lehet még beszerezni a megemelt árumennyiséget, mivel a hazai nagykereskedelem nem tud alaklamzkodni a helyzethez. Ugyanakkor a boltok már nem is keresik a magyar termékeket, mivel általában van olcsóbb importtermék, amin kisebb a veszteségük.

