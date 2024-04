Elképsztő tempóban akcióznak a magyar boltok: nehéz helyzetből kell kihozni a legjobbat

A Pénzcentrum által szervezett RETAIL DAY 2024 konferencia legfontosabb marketing-kommunikációs döntéshozók kerekasztalán elsősorban az árak kommunikációjáról volt szó, mely szegmensenként nagyon változik. Szóba került, hogy minden szektor kihívásokkal küzd, persze mindegyik más fajtákkal: más meggondolások mentén vásárlunk zsemlét, tejet, energiaitalt, könyvet vagy éppen csaptelepet. A tartós árengedmények bemutatása uralja most a kommunikációt, ami extra erőforrást igénylő feladat, hiszen a nap végén a fogyasztót nem az érdekli, miért drágább a termék, hanem hogy mennyivel.

Nem könnyű a helyzet a vállalati kommunikációban, a covid volt a vízválasztó, ötödik éve folyamatos változásmenedzsmentben vagyunk – fejtette ki Hevesi Nóra, a Tesco kommunikációs és kampányvezetője. De nem csak a külső, a belső kommunikáció jelentősége is megnőtt az utóbbi években. Van, hogy 24 órájuk van, hogy egy jogszabályi változásnak megfeleljenek, ez őrületes tempót igényel - tette hozzá.

Kazatsay Eszter, a PENNY Magyarország kommunikációs vezetője is megerősítette, hogy felgyorsult a tempó, és kifejtette, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség szerepe is felértékelődött a gyorsan változó körülmények miatt.

A könyvek ugyan nem romlanak meg, de a piacot érintő változások a könyvszektort is érinti. A jogszabályi változás, a reklámtörvény is nehezíti az életüket, ahogy a kulturális környezet változásai is. A könyv nem egyenértékű az élelmiszerrel, a Maslow igénypiramis különböző szintjén helyezkednek el – ezt Ludvig Orsolya Stefanie, Libri-Bookline marketing és kommunikációs igazgatója fejtette ki az első kérdésre. Árérzékenyebb a társadalom, ma másként kell megszólítani őket. A könyvpiacon is óriási az árverseny, a könyv egy olyan termék, aminél sok szempontot figyelembe kell venni: egy könyvnek nem a könyv a konkurenciája, hanem a szabadidőspiac és az ajándékpiac. Mindemellett pedig még magát a tevékenységet, az olvasást is promotálniuk kell.

Agilis csapat szükséges a változáshoz Popovics Adrienn, a HELL ENERGY marketing igazgatója szerint, akik képesek gyorsan és hatékonyan reagálni a változásokra. Az érkező jogszabályi változással is komoly feladatuk van. Az árral is kell kommunikálnia a szektornak, itt is jellemző, hogy a fogyasztás csökkent, de az árbevétel nőtt, tehát emelni kellett az árakat külső körülmények miatt.

Az élelmiszerkereskedelem gyorsabb, de nekünk is igazodnunk kell hatékonysággal, agilitással

– mondta el Sommer Ádám, a Praktiker Kft.marketing és e-commerce igazgatója. Árral kommunikálni a barkács szektorban is lehet, de más megközelítést igényel, hiszen ezek tartós, tervezett vásárlások.

Címlapkép: Berecz Valter