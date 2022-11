Váratlan áremelést jelentett be a Lidl: iszonyúan megdrágul a karácsony egyik slágerterméke

50 százalékkal megemelte a Lidl a korábbi évek karácsonyi slágertermékének számító játékkonyha árát. A friss akciós újság szerint már 30 ezer forintot kell érte fizetnie a szülőknek, tavaly ez még csak 20 ezerbe került. Az járt a legjobbak, aki az egyik áruház megnyitóján már lecsapott a kis konyhára, ott ugyanis nemrégiben még a tavalyi áron lehetett kapni.

Csaknem egy éve várnak a magyar szülők arra, hogy ismét kapható legyen a karácsony egyik slágerterméke, a már-már ikonikusnak mondható játékkonyha a Lidl-ben. A Pénzcentrum korábban beszámolt róla, hogy a boltlánc november 17-től kezdi árusítani a gyerekjátékot, amelyet elég hamar el szoktak kapkodni a vásárlók. Ez bő egy hónappal korábban érkezett el, mint tavaly, amikor egészen december 20-ig kellett várni a kiskonyhára.

Igaz, a Lidl-s játékkonyhák boltokba kerülését nem véletlenül várja rengeteg kisgyerekes család: a várhatóan 20 ezer forintos árért rengeteg kiegészítő is tartozik hozzá, de van benne LED-világítás és hanghatást adó elemek a játékban. Ez az ár pedig kevesebb mint a fele például az IKEA-ban kapható játékkonyha 45 ezer forintos árának.

Ugyanakkor a friss, ünnepi akciós újság elég sokkolóan hathat a legtöbb szülőre, aki erre a játékra pályázik. Korábban arról lehetett hallani, hogy a konyha 19 999 forintba fog kerülni idén, ám mint a Lidl ünnepi játékkatalógusában a Pénzcentrum kiszúrta,

november 17-től 29 999 forintért kezdik majd árulni a játékkonyhát.

A boltlánc korábbi tájékoztatása szerint Magyarország minden üzletében kapható lesz a termék november 17-től, kivéve a budapesti kis üzletek, ahol nincs non-food (Budapest VI. ker. Király utca 112., Budapest V. ker. Ferenciek tere 2., Budapest V. ker. Arany János u. 27-29.).

Azok jártak a legjobban, akik a kecskeméti Lidl megnyitóján már beszerezték a kis konyhát, ugyanis az információ, hogy 20 ezer forintba fog kerülni, onnan származott. A boltlánc is megerősítette, hogy az országos bevezetés előtt valóban lehetett kapni a játékkonyhát (amiről élelmes fórumozók hamar tájékoztatták egymást különböző Facebook-csoportokban), de csak az ország egyetlen diszkontjában. A már említett megnyitó alkalmából több más kedvezményes vásárlási lehetőség mellett, a játékkonyhát is be lehetett zsebelni.

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA