Ilyen nincs: a Lidl gyerekkonyha is jóval olcsóbb Németországban, mint Magyarországon

Biró Attila

Németországban nem hogy akciósan, de eredeti áron is olcsóbb a fa játékkonyha, mint Magyarországon. Az akciós ár ráadásul még a rekordgyenge forinttal számolva is 50 százalékkal olcsóbb tőlünk nyugatabbra. Arról nem is beszélve, hogy egy német átlagos nettó fizetésből gyakorlatilag 4-szer annyi kiskonyhát lehetne megvenni, mint egy magyarból.

Címlapkép: Getty Images

