Újra dúl az akcióháború Magyarországon: egyre nehezebb helyzetben a boltok

A különböző kuponnapok, az őszi Black Friday és a karácsonyi ünnepek előtti időszakban számos online és offline áruház versenyzik azon, ki tud nagyobb kedvezményt adni egyes termékekre. A jelenlegi inflációs környezetben, amikor szinte napról-napra változnak a beszerzési árak, komoly feladatot jelent a kereskedőknek olyan engedményt meghirdetni és olyan időtartamra kikalkulálni, amihez veszteség nélkül, hetek múlva is tartani tudják magukat.

A helyzet bonyolultságát csak fokozza, hogy a fogyasztók átláthatóbb tájékoztatása érdekében ez év május 28-ától módosult az árkedvezmények feltüntetésére vonatkozó szabályozás. Az eladóknak az akciók kihirdetésekor - vagyis a fogyasztók felé történő kommunikáció során - az új, kedvezményes ár mellett meg kell jelölniük az azt megelőző, legalább harminc napos időszakban alkalmazott legalacsonyabb értéket is.

„Most még fontosabbá válik a tudatos tervezés, hiszen egy rosszul feltüntetett akciós ár miatt egyetlen panasz nyomán is hivatalos vizsgálat indulhat” – emelte ki Dr. Nagy Andrea Magdolna, az EY Law fogyasztóvédelmi jogi praxisát vezető ügyvédje.

Ellenőrzés esetén pedig célszerű a hatósági eljárás legelejétől kezdve tudatos stratégiát alkalmazni, mert azok a cégek, amelyek a kifogásolt magatartást azonnal korrigálják, illetőleg kompenzálják a fogyasztókat, jelentős bírságcsökkentéssel számolhatnak

– tette hozzá.

A Gazdasági Versenyhivatal idei első féléves gyorsjelentése szerint az eljárások több mint 60 százalékát állampolgári panasz vagy vállalati bejelentés alapján kezdeményezték. Ennek megfelelően érdemes minden vállalatnak felmérni azokat a jogi elvárásokat, amelyek arról szólnak, miről és hogyan kell a fogyasztókat tájékoztatni, illetve milyen határidővel kell a reklamációkra reagálni.

Inflációtól függetlenül az akciók időszaka mindig aranykora a fogyasztóvédelmi ellenőrzéseknek. Egy nagyobb kampány ilyenkor akár panaszok nélkül is felkeltheti a revizorok érdeklődését. Hibázni ráadásul számtalan okból lehet, amit egy hatósági vizsgálat persze nem vehet figyelembe, és milliárdos bírságok mellett jelentős reputációs károkat is okozhat a cégeknek. A tudatos tervezésnek egy ilyen turbulens környezetben most tényleg kiemelt a jelentősége

– hangsúlyozta Dr. Losonci András, az EY Law kereskedelmi joggal foglalkozó ügyvédje.