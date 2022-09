Penny: a vevők 90 százaléka kénytelen reagálni az áremelésekre

Reális és elfogadható okok állnak az élelmiszer-termékpályák egyes cikkeinek drágulása mögött, amelyet a kereskedelmi szereplők is kénytelenek érvényesíteni áraikban. A mostani kiélezett helyzet sem írja felül az évek alatt kialakult beszerzői kapcsolatokat: a folyamatos működés, az állandó kínálat biztosítása fontosabb, mint a rövid ideig elérhető árelőny. A Penny inkább a sajátmárkás és réstermékek jobb kínálatával igyekszik reagálni a kialakult helyzetre, diszkontként lehetőséget is lát a folyamatokban, miközben folytatja korábban megkezdett megújulási programját.

„Kétségkívül létezik egyfajta egészséges versengés a beszállítók és kereskedelmi láncok beszerzése között annak érdekében, hogy minél alacsonyabb árakon vásároljanak a láncok, és a szállító minél magasabb áron adjon el. Ez a két ellenérdek óhatatlanul ütközik egymással. Természetesen a beszállítói oldalról mi is kapjuk az információkat, mi is tisztában vagyunk a jelenlegi viszonyokkal. Az irreális igényekkel most sem, a múltban sem tudtunk mit kezdeni, de fontos leszögezni, hogy a jogos, megalapozott igényekre nyitottak vagyunk.

Minden olyan árváltozás esetén, amelynek a jelei egyértelműen láthatók a piacon, mi is tudunk együtt mozogni a felmerülő extra költségekkel.

Ez nem csupán a beszállítói oldalról értendő, hanem a szakmai szervezetekkel folytatott együttműködésünk során is. Világosan látjuk tehát, hogy mi a helyzet a mezőgazdaságban és az élelmiszerfeldolgozásban” – mondta el a Pénzcentrumnak Vincze Géza, a Penny beszerzési igazgatója, aki hozzátette:

Partnerségi viszonyban kezeljük a jelenlegi helyzetet, hiszen a célja mindenkinek az, hogy fennmaradjon. Ma már nem az extraprofit-szerzésről szól a tárgyalás, hanem arról, hogy mindenki tudja biztosítani a megfelelő működést.

Két hétre nem éri meg váltani

A beszerzési igazgató szerint éppen a hosszú távon fennálló, tartós partnerségi viszony érdekei követelik meg azt is, hogy a kereskedelmi szereplő ne rövid távú érdekek, adott esetben dömpingáron kínált tételek mellett döntsön a kiszámítható együttműködés rovására.

Ránk nem jellemző, hogy dömpingtételekre fókuszáljunk pusztán csak azért, hogy egy rövidebb időszakot tekintve jobb árakat realizálhassunk.

Ez nem jelenti azt, hogy csak hazai forrásból vásárolunk, adott esetben az ellátási mennyiség, vagy egyszerűen egy promóciós volumenre kedvezőbb ár elérése esetén természetesen külföldről is beszerzünk. Viszont a főbb hangsúlyt továbbra is a hazai beszállítóinkra, valamint a magyar termékekre fektetjük. A tartós beszerzésünk változatlanul honi partnereken keresztül zajlik, ezáltal a kínálatunk zöme, egészen pontosan az árucikkek kétharmada hazai. A magyarországi kiskereskedelmi láncok közül egyedülállóan több mint 500 sajátmárkás árucikkek – köztük olyan népszerű termékek, mint például a Karát szalámik és felvágottak, vagy éppen a Sissy tejtermékek és sajtok – viselik a Magyar Termék védjegyek egyikét.”

Mindent felborít az árstop

Az árstop ugyanakkor érdekes feladat elé állítja a kereskedelmi láncokat, hiszen a piacitól eltérő árakra a piacitól eltérő reakciókat adják a vásárlók is.

„A kihívás az, hogy beszerzési ár alatt kell értékesítenünk, és erre vonatkozóan jelenleg jogszabályi felmentéssel rendelkezünk. Ennél is nagyobb operatív kihívás, hogy az áru mindig ott legyen a boltban, hiszen a jogszabály a polcon tartás kötelezettségét is előírja. Kiszámíthatatlan és nehéz megjósolni, hogy miből és mekkora igény keletkezik éppen. Más pontokon is akadnak anomáliák: ha a 2,8 %-os UHT tej árát fixáljuk, annak az ára kihat a 1,5 %-os ESL tejre, illetve átalakítja a fogyasztást. Iparági felmérések szerint idehaza nincs elég tejzsír, mert míg korábban az 1,5 %-os tej volt a népszerű, a lakosság mostanában áttért az árcsökkentett 2,8-as termékekre. Ezért muszáj külföldről behozni tejzsírt, és ez költségnövekedéssel jár, amely hatással van a beszerzési árakra, valamint megjelenik az egyéb költségekben.”

10-ből 9 vevő változtat

Egyértelműen látszik az – amit a piackutatások is visszaigazolnak –, hogy a vásárlók kevesebb mint 10 százaléka az, aki anyagi helyzete folytán nem foglalkozik az áremelkedéssel, hiszen megteheti azt, hogy ugyanazt vásárolja, mint eddig.

Mindez azt is jelenti, hogy több mint 90 százalékuk valamilyen módon kénytelen reagálni az élelmiszerárak változására.

„Van, aki egyszerűen csak nem vásárolja tovább a luxuscikkeknek minősülő édességeket, hiszen azok nem számítanak alapélelmiszernek. Van, aki sokkal több promóciót, speciális árat keres – ez a vásárlóink több mint felére jellemző. A vevők harmada mondja azt, hogy egyértelműen elkezdi nézegetni az alacsonyabb árú terméket, a negyede pedig a márkatermékek helyett a Penny saját márkás termékeit részesíti előnyben.

A számaink is azt mutatják, hogy a legtöbb kategóriában elkezdett nőni a saját termékek aránya. Van, ahol 2, máshol 6-8 százalékponttal.

Fontos leszögezni azt is, hogy van egy bizonyos minőségbeli elvárás, ami alá akkor sem megyünk, ha lenne rá termék, és az árpont nagyon jó ajánlat lenne a vásárlóinknak. A cél továbbra is az, hogy például a belépőáras saját márkás termékeket a vevőink kóstolják meg és rövid időn belül egyfajta elköteleződés alakuljon ki.”

Diszkontként lehetőség is adódik

Vincze Géza szerint az is jellemző reakció lehet a közeljövőben, hogy a vásárlók a drágább források helyett az olcsóbbakat keresik, vagyis igyekeznek olyan üzletekben beszerezni az élelmiszert, ahol alacsonyabb árakat találnak.

Az emberek fejében ez jellemzően a diszkontokat jelenti, így ez lehetőséget is jelent a számunkra

– fogalmazott a beszerzési igazgató.

A jövőről szólva kijelentette: várhatóan a forgalmi számok folyamatosan nőnek majd, viszont a volumenek visszaesnek – azaz egyértelműen látszik, hogy kevesebb termék kerül a kosárba.

„Ha nagyobb mértékben elkezd visszaesni a volumen, akkor egyre inkább probléma lesz a gyártókapacitások kihasználatlansága, ezért a szállítók újra elkezdenek akciózni, ami serkentheti a volumeneket. Az a kérdés, hogy mikor érjük el azt a pontot, amikor már az egész piacnak az lesz az érdeke, hogy újra nyomottabb árakon nagyobb volumeneket toljon ki.”

Nem állnak le a programok

A jelenleg adódó nehézségek kihatnak ugyan a kereskedelemre is, de nem változtatják meg a Penny által elkezdett korábbi folyamatokat. „Van egy alapstratégiánk, aminek a végrehajtása folyamatosan zajlik, ezt lehet látni a boltok, a kommunikáció, a választék megújulásán – függetlenül a mostani trendektől. Elkezdtünk fejleszteni a választékon, jelentős mértékű bővítés zajlott az elmúlt időszakban, több mint 400 terméket listáztunk be annak érdekében, hogy kielégítsük a változó igényeket, ezenkívül további 600 áruféle cseréje történt meg az elmúlt egy évben.

Modernizáltuk a termékeket, a receptúrákat, illetve kiegészítettük a választékot az új trendeknek megfelelően a vegán, bio és mentes alternatívákkal az egészséges életmód követőire gondolva.

Emellett elkezdtünk olyan termékeket is visszahozni, amelyek segítik az alacsonyabb költségvetéssel gazdálkodó családokat. Ilyen például a zöldség-gyümölcs osztályon belül a a Girbe-gurba fantázianévvel ellátott termékkínálatunk.

Ezek minőségüket tekintve kifogástalan, csupán az alakjukat tekintve más besorolású termékek. Például a sárgarépa esetében némelyik deformálódott, vagy nem egyforma hosszúságú, viszont pont olyan ízletes, mint egy elsőosztályú termék. Ezzel tudjuk segíteni egyrészt a magyar gazdákat is, hiszen korábban több kereskedelmi szereplő kizárólag a tökéletes külsejű zöldséget és gyümölcsöt volt hajlandó átvenni. Másrészt ez nagyon jó lehetőség azok számára is, akiknek a pénztárcája nem engedi meg, hogy továbbra is a magasabb árú elsőosztályú termékeket vásárolják.

Nagyon aktívan dolgozunk azon, hogy termék- és marketingkommunikációban felhívjuk a vásárlóink figyelmét az ilyen lehetőségekre. Az akciós újságjainkban meghirdetett Pont annyi, mint tavaly szlogenünkhöz híven folyamatosan tudunk kínálni olyan termékeket, amelyeket a tavalyi árszinten tudunk tartani, ezzel is segítve a vásárlók orientációját. Illetve a Penny Kártyát használó ügyfeleink számára szeptember végéig tudjuk azt biztosítani, hogy közel 200 termék esetében nem emelünk árat” – mondta el Vincze Géza.