2 milliós gázszámlát kapott sokak kedvenc pizzázója: egyre nehezebb kitartani

Újabb étteremre csapott le a rezsiemelés, most egy vidéki pizzázó mutatta be, mennyibe is fog kerülni a gáz az emelt rezsidíjak mellett.Több mint 2 milliós gázszámlát kapott a szegedi pizzázó.

A szegedi Pizza Monkey étterem szeptember elsejével, az őszt köszöntve adott közre egy posztot a közösségi oldalukon, melyben egy beszkennelt dokumentummal bizonyítják, hogy körülbelül 2 millió 300 ezer forint lesz havonta a gázszámlájuk az eddigi 250–300 ezer forint helyett, tehát 8–9-szeres a növekedés. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A számla egyébként az októberi hónapra szól, az az elszámolási időszak, de a cég már augusztus közepén megkapta azt, melynek befizetési határideje egyébként a pénteki nap, vagyis szeptember 2-a. A posztban azt is megjegyezték, hogy a gázszolgáltatójuk egyoldalúan felmondta a szerződésüket, így lett ennyi az összeg. Több mint 60 kollégánkkal reméljük a legjobbakat! Kitartást Mindenkinek, nehéz időszak lesz! De Mi mindig Veletek voltunk, vagyunk és leszünk! TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) – írták a Facebook-oldalukon. A kormány döntése szerint a magyarországi felhasználók továbbra is rezsicsökkentett áron vásárolhatnak villamosenergiát és földgázt a kormány rendeletében meghatározott mennyiségig. Az ügyfeleknek a kedvezményes sávhatár felett sem a valós piaci árat kell fizetniük, hanem az annál kedvezőbb, lakossági piaci árat, ami még így is hat-hétszeres növekedést jelent a rezsicsökkentett árhoz képest.

