Rengeteg pénzt dobnak a kukába a magyarok: így küzdhetsz a pazarlás ellen

Rendkívül bosszantó érzés, amikor amúgy is meg kell fognod minden forintot, de a zöldségek és gyümölcsök egy része sajnos időről-időre a kukában köt ki. Így szó szerint kidobod a pénzt, ráadásul az élelmiszerpazarlás ténye már önmagában fáj.

Egy tanulmány nemrég kimutatta, hogy évente körülbelül 50.000Ft értékű élelmiszer kerül a szemétbe, illetve csak az Európai Unióban évente körülbelül 87,6 millió tonna étel vész kárba. Ezért a Kifli.hu ad néhány tippet, hogy minél kevesebb alapanyagnak kelljen a kukában kikötnie.

Morzsaparty

Némi kreativitással a maradék néhány falat legközelebb csodás főétel-alapanyag lesz. Készíts a megmaradt zöldségekből tojással extra rántottát, csavard be burritóba vagy tuningold fel a rizst, a gyümölcsökből pedig szórhatsz a reggeli müzlidbe vagy kásádba. A már nem friss kenyér pedig kifejezetten finom lesz melegszendvics-sütőben elkészítve, a maradék zöldségekkel és a már kissé megkeményedett sajttal, ami olvadtan új életre kel.

Hűtési hadművelet

Érthető, ha nagy tételben vásárolsz, csak nehogy rajtad maradjon a végén. Érdemes már rögtön lefagyasztani egy részét a bevásárlásnak, hogy legyen mihez nyúlni később. Alkalmas erre a húsokon felül a kenyér, a spenót, a banán és a bogyós gyümölcsök egyaránt. Ha nem bírsz megenni valamit, tedd el a maradékát másnapra a hűtődbe – ha csak pár harapás az egész, akkor is. Ehhez szerezz be apró méretű edényeket és üvegeket, illetve légmentesen zárható tasakokat.

Lejáratközeli rendszerezés

A hűtőszekrény látványa megnyugtató és nyálcsorgató is egyben, ugyanakkor gyakran átláthatatlan is. Érdemes tematikusan rendezned a polcokat és mindig a lejáratközeli termékeket előre tenni, a tovább elállókat pedig hátulra: ezzel a módszerrel nem fog semmi kimászni váratlanul a hűtőből.

Italkompozíciók

Kísérletezz az innivalók terén is: az ubisalinak már nem alkalmas uborka remek lesz a kancsó vízbe, egy kis mentával vagy gyömbérrel – de a szemedre is teheted. A már nem annyira friss gyümölcsök pedig szuper alapanyagok turmixokba, limonádékba és alkoholmentes koktélokba (a téli teákból teakoktélokat is készíthetsz), sőt, fagyasztva-turmixolva pálcikás házi jégkrém is varázsolható belőlük.