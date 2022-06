Mennyiségi korlátozás a Lidl-nél: ezekből a termékekből nem lehet bármennyit venni

Telex Link a vágólapra másolva

Korábban több bolthálózat is mennyiségi korlátot vezetett be a hatósági áras termékekre, azonban a Lidlnél most korlátozzák az egyszerre megvásárolható WC-papír és konzervek számát is – írja a Telex.

A globális papírhiányra hivatkozva a Lidl áruházakban korlátozást vezettek be: egy vásárló maximum 3 csomag WC-papírt vehet. Szintén csökkentették az egyszerre vásárolható 2,8%-os UHT-tej mennyiségét, az eddig 12 literről 6 literre. A lap kérdésére a Lidl úgy reagált, hogy a korlátozások oka az ellátási láncokban adódó problémák, ez pedig egyes papírtermékeket érint, néhány konzervet, illetve már a korábban említett tejterméket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT!

Címlapkép: Getty Images

