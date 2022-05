Óriási a baj: ezért tűntek el a boltokból a legendás magyar csokoládék

Több magyarországi bolt polcairól is eltűntek a Balaton szeletek és a Boci csokik – nem nehéz kitalálni, hogy emögött is az orosz-ukrán háború van. A csokikból azért van hiány, mert jelenleg a Nestlé az ott dolgozók testi épsége miatt szünetelteti a termelést.

A csokikból azért van hiány, mert azokat Ukrajnában, azon belül is a nyugati határhoz közeli Lvivben található gyárában készíti a Nestlé, az üzemet viszont kénytelenek voltak leállítani a háború miatt, közölte a gyár az Indexszel. Így most több magyar bolt polcáról hiányoznak a Balaton szeletek, és a Boci csokik is.

Az üzem nem sérült meg, a termelést nem ezért, hanem az ott dolgozók testi épsége és biztonsága miatt szüneteltették egy időre. A gyártás közben már újra is indult pár héttel korábban, ám egyelőre csak az ukrán piacra termelnek. Az export akkor indulhat újra, ha a körülmények megengedik ezt.

A lapnak a Nestlé Hungária Kft. elmondta, hogy a Balaton és Boci termékek gyártása eddig Ukrajnában folyt, ám az ukrán–orosz háborús konfliktus ellátási kihívások elé állította a céget. Így bizonyos Balaton-termékek kapcsán valóban előfordulhat ideiglenes készlethiány, de teljes erőbedobással dolgozunk az ellátási probléma megoldásán.

Nem kell viszont teljes és tartós Boci- vagy Balaton-hiánytól tartani. A Balaton Újhullám, a Balaton Bumm, illetve a nagy táblás, mogyorós, mazsolás, zselés Bocik elérhetők maradtak. Az Újhullám termékeket ugyanis csehországi üzemében állítja elő a Nestlé a háború kezdete óta.