Indul a horror a Jyskben, IKEA-ban: a háború miatt tovább nőhet a bútorok ára

Az elmúlt időszakban, a koronavírus-járvány okán már egyszer jelentősen drágultak a bútorok, de a jelek szerint újabb áremelés várható az orosz-ukrán háború miatt.

Már most néhány bútor ára akár 75 százalékkal is magasabb lett, mint pár évvel ezelőtt, de újabb 10 százalékos áremelés is jöhet az orosz-ukrán háború miatt.

Az RTL Klub riportja szerint 1995 óta nem volt olyan eset, hogy ilyen ütemű drágulást lehetett volna tapasztalni a szektorban. Ennek oka az, hogy áprilisban eddig nem látott módon megugrott a fa beszerzési ára, ráadásul ezt eddig komoly mennyiségben a gyártók Kelet-Európából szerezték be.

A gyártási költségek most pedig az orosz-ukrán krízis miatt is megemelkedtek, hiszen nemcsak a fából, de a fémekből, bútorlapokból és ragasztókból is komoly hiány keletkezett.